İSTANBUL - Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, 4-5 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da "Turkish Airlines World Golf Cup 2019"un finalini gerçekleştiriyor.

THY'den yapılan açıklamaya göre, dünyadaki birçok kurumsal firmaya yaygın uçuş ağı ile hizmet veren bayrak taşıyıcı hava yolu, bu yıl yedincisini düzenlediği amatör golf turnuvasında davetlilerini yine geleneksel Türk misafirperverliği ile ağırlayacak.

Türk Hava Yolları’nın kapsamlı uçuş ağı içerisinde yer alan 70 ülkedeki 101 destinasyonda gerçekleşen Turkish Airlines World Golf Cup (TAWGC) serilerine ulusal bayrak taşıyıcının davetlisi olarak 8 binden fazla sporcu katıldı. Dünyanın dört bir yanından turnuvaya katılım gösteren amatör golfçülerden TAWGC finalinin kazananı, 2013 yılından beri düzenlenen ve bu yıl da 7-10 Kasım tarihlerinde Maxx Royal Montgomerie Antalya’da gerçekleşecek Turkish Airlines Open Pro-Am profesyonel golf turnuvasında dünyaca ünlü golfçülerle yarışma fırsatı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Airlines World Golf Cup organizasyonunun, 2013 yılından beri yaygın uçuş ağını oluşturan birçok noktada düzenledikleri önemli bir turnuva olduğunu belirterek, "Bu yıl toplamda 101 destinasyonda gerçekleştirdiğimiz amatör golf serimiz, etkinlik alanını her geçen yıl daha da artırıyor. Turnuvamızı, denizi ve doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezimiz Antalya’da gerçekleştirmekten ve bu sayede davetli oyuncularımızın unutmalarının mümkün olmadığı keyifli bir final serisini her yıl hayata geçiriyor olmaktan oldukça memnunuz.” ifadelerini kullandı.





