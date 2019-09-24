Turkcell'de cihaz kiralama dönemi başladı

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata: -"İlk 6 ayda dijital iş servislerinde 693 milyon TL gelir elde ettik, yüzde 62 gelir büyümesi gerçekleştirdik. Şu an 700 binin üzerinde şirkete ulaştık" - "En önemli büyüme alanlarımı

Turkcell'de cihaz kiralama dönemi başladı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "İlk 6 ayda dijital iş servislerinde 693 milyon TL gelir elde ettik, yüzde 62 gelir büyümesi gerçekleştirdik. Şu an 700 binin üzerinde şirkete ulaştık. En önemli büyüme alanlarımızdan biri şehir hastaneleri ile sağlık sektörü oldu. Şimdi şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz." dedi.

Turkcell'in şirketlerin dijitalleşmesi için geliştirdiği yeni çözümlerin detayları, Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda duyuruldu.

Buna göre, yeni geliştirilen proje kapsamında, şirketler artık Turkcell'den cep telefonu kiralayabilecek. İlk etapta cep telefonları için başlatılan proje, yakında tablet ve network cihazlarını da kapsayacak.

Bununla birlikte cep telefonu, tablet, bilgisayar ve diğer birçok ürünü satın almak isteyen şirketler için de Financell desteğiyle Dijital Dönüşüm Kredisi sunulacak.

Projeye ilişkin bilgi veren Ceyhun Özata, Türkiye'de bireylerin yanı sıra kurumların da dijital dönüşümünde öncü rol üstlendiklerine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Hayata geçirdiğimiz cihaz kiralama projemiz ile şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz. Böylece şirketlere kolaylık sağlarken bir yandan da yüzde 30'lara varan maliyet avantajı sağlıyoruz. Ayrıca kiralamak yerine satın almak isteyen kurumsal şirketlere özel kredi sistemini Financell ile birlikte hayata geçiriyoruz.

Burada müşterilerimizin sadece ürün için değil aynı zamanda hizmet için de kredi alabileceğinin altını çizmek isterim. Geliştirdiğimiz projelerimizle bir yandan şirketlerin ihtiyaçlarına çözüm bulurken diğer yandan da ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz."

Kurumların tüm dijitalleşme süreçlerinde yanlarında olduklarını dile getiren Özata, kurumsal müşteriler için geliştirdikleri çözüm ve hizmetleri tek çatı altında toplayarak Turkcell Dijital İş Servisleri şirketini kurduklarını bildirdi.

Özata, yeni iş modeli sayesinde kurumsal müşterilerle bağlantı, bulut servisleri, güvenlik hizmetleri, bunların etrafındaki entegrasyon hizmetleri ve IT servislerini tek elden vermeye başladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dijital iş servisleri konusunda 4 ana alanda önemli yatırımlarımız var. İlk 6 ayda dijital iş servislerinde 693 milyon TL gelir elde ettik, yüzde 62 gelir büyümesi gerçekleştirdik. Şu an 700 binin üzerinde şirkete ulaştık. Yatırımlarımızı çeşitli sektörlere yapıyoruz ama en önemli büyüme alanlarımızdan biri şehir hastaneleri ile sağlık sektörü oldu. Kamuda yaptığımız önemli işlerimiz var. Sağlık sektörü ve hastane işi bizim önemli yol katettiğimiz alanların başında geliyor. Şu an en önemli odaklandığımız alan sağlık."

Toplantın sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özata, kiralamanın şu anki modelde 20 adet ve üzeri için geçerli olduğunu, önümüzdeki günlerde bu sayının alta çekileceğini söyledi.

Özata, kredide alt üst limit belirlenmesi konusunda, "Limit, şirketin muhteviyatına bağlı olarak değişebilir. Şirketin kredibilitesi ile paralel." dedi.

Kiralama dönemi biten cihazların şirketlerin geri alınacağını, kiralama bedellerinin içinde sigortanın da bulunduğunu dile getiren Özata, 2 senelik kiralama sonunda Turkcell'in geri alacağını aktardı.

Özata, şu an 3 telefon markasının 21 modelinde geçerli olan kiralama projesinin, tüketicinin talebine göre önümüzdeki dönemde yaygınlaşabileceğini bildirdi.


- Ayda 78 liradan başlayan fiyatlarla, yüzde 30'a varan maliyet avantajı


Toplantıda verilen bilgilere göre, Turkcell, başlattığı cihaz kiralama projesiyle birlikte kurumların ihtiyacı olan farkı markaların 20'den fazla modeli şirketlerin kullanımına sunuluyor. Bu sayede şirketler Turkcell müşterisi olmasalar da 24 ay süreyle kiralama yapabilecek.

Cihaz kiralama yapan şirketler, Turkcell güvencesiyle sigorta hizmetinin de sahibi olurken yardım masası ile de ihtiyaç anında destek alabiliyor.

Aynı zamanda şirketler ihtiyaçlarına en uygun cihazlara ayda 78 liradan başlayan fiyatlarla yüzde 30'a varan maliyet avantajına da sahip oluyor.


- Turkcell'den dijital dönüşüm kredisi



Verilen bilgiye göre, Financell, artık teknolojik ürün ve hizmet almak isteyen şirketlere de ekim ayından itibaren finasman desteği sağlayacak.

Financell Dijital Dönüşüm Finansmanı, şirketlerin akıllı telefon, tablet, sunucu, bilgisayar gibi birçok teknolojik ürün alışverişlerini finanse edecek.

Financell'den finansman desteği alan şirketler, teknolojik ürünlerine doğrudan sahip olurken ödemelerini 36 aya kadar taksitlendirerek zamana yayma avantajı da elde edecek.

Toplantıda ayrıca, Turkcell'in akıllı araç çözümü "Kopilot Filom" ve "Akıllı Küpe", "Filiz" gibi yerli ve milli tarım-hayvancılık uygulamaları hakkında da bilgi paylaşıldı.






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