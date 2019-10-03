İSTANBUL - Turkcell, harcalamaları dijital ortama geçiren ve KOBİ'lerde verimlilik ve tasarrufu artıran hesApplı adlı yeni bir platformu hayata geçirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, KOBİ’ler için ayrıcalıklı çözümler sunan şirket, hesApplı adlı yeni bir platformu hesappli.com adresinde hizmete sunarak, KOBİ’lerin Turkcell’in satınalma gücünden yararlanarak avantajlar kazanmasını sağlayacak.

Masraf süreçlerini kolaylaştıran, anlaşmalı hizmet sağlayıcılardan indirim fırsatları sunan ücretsiz masraf yönetim platformu hesApplı, hem ıslak imza süreci, doğrudan borçlandırma sistemi gibi bürokratik işlemleri ortadan kaldıracak, hem de hizmetlerde oluşturduğu kolaylıkla KOBİ’lere her kademede kazanç sağlayacak.



Küçük işletmelerin Turkcell’in satınalma gücüyle tasarruf etmesine, süreçlerini kurumsal firmalarda olduğu gibi dijital platformlara taşıyarak hızlandırmasına hizmet eden hesApplı, KOBİ’lere daha verimli olma fırsatı sunuyor.

HesApplı’da ilk işbirliğiyse sektörlerinin liderleri Turkcell ve Petrol Ofisi arasında gerçekleşti. Bu işbirliğiyle hesApplı, kullanıcılarına yüzde 4'ten başlayan indirim oranlarında akaryakıt alma imkanı sağlayacak. İşbirliği kapsamında düzenlenen imza törenine Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Petrol Ofisi Direktörleri Mehmet Abbasoğlu ve Yiğit Meral ile platformun gelişip kurulması aşamasında çözüm ortağı olan Avrasya Filo Yönetim Kurulu Başkanı Mert Aslan katıldı.

Tüm Türkiye’de yaygın bin 750'yi aşkın akaryakıt istasyonuyla en büyük dağıtım ağına sahip Petrol Ofisi ile Turkcell arasında yapılan anlaşmaya göre hesApplı kullanıcısı KOBİ’ler, araçlarından inmeden yüzde 4’ten başlayan indirim oranlarıyla akaryakıt alabilecekler.

Kurumsal firmalara özel filo yönetim sistemleriyle uygun fiyatlı akaryakıt alabilme imkanı yakalayabilecekler. Üstelik çok daha kısa sürede ıslak imzalı sözleşmeye ve bankada oluşturulması gereken doğrudan borçlandırma sistemine ihtiyaç duymadan komisyonsuz olarak kullanabilecekler. Ücretsiz bir platform olan hesApplı’yı vergi kimlik numarası sahibi olan tüm KOBİ’ler hesappli.com adresinden kullanabiliyor. HesApplı’ya kayıt edilen araçlar, sadece 1 saat içerisinde Petrol Ofisi istasyonlarından yakıt alımına başlayabiliyor.







- "Bu iş birliği KOBİ’lere fayda sağlayacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, KOBİ'lerin dijitalleşerek ekonomide rekabet eşitliği imkanlarını yakalamalarını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"HesApplı sayesinde KOBİ’ler eski usul masraf prosedüründe bulunan; alışverişin ardından alınacak fiş, fişin muhasebeye ibraz edilmesi ve onaylandıktan sonra çalışana geri ödenmesi gibi uzun süreçler alan masraf işlemlerini dijitalleştirerek hem tüm tüketimlerinde tasarruf sağlayacak hem de büyük kurumsal firmaların satınalma tarafında yakalamış olduğu fiyat performans imkanlarına erişebilecekler.

İlk işbirliğimizi yaptığımız Petrol Ofisi’yle gülerimizi birleştirmemizin, bu noktada KOBİ’ler için sıçrama tahtası olacağına inanıyorum. Yeni platformumuz hesApplı üzerinden harcamalar için ödeme şekli ve istenildiğinde limit belirlenebilmesi gibi kolaylıklar KOBİ’lerin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak."



Petrol Ofisi Direktörlerinden Mehmet Abbasoğlu da, Turkcell ve Petrol Ofisi'nin attıkları her adımda Türkiye'ye katkı sağlayan ve ülkenin geleceğine yatırımlar yapan alanlarında iki lider kuruluş olduğunu aktararak, "Turkcell’in KOBİ’lere değerli avantajlar sunan hesApplı çatısı altında ilk işbirliğini Petrol Ofisi ile gerçekleştirilmesi, hayata geçirilen bu platformun ne kadar doğru ve önemli katkılar sağlayacağının da bir işareti." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol Ofisi Direktörlerinden Yiğit Meral ise, Petrol Ofisi'nin sadece pazar payıyla değil, Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar uzanan yaygın bayi ağı, köklü tecrübesi ve benzersiz teknolojik altyapısıyla da sektörün lideri olduğunu belirterek,"Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle tüm bu ayrıcalıklarımızdan KOBİ’lerimizin hesApplı ile daha efektif ve kolay yararlanacak olması, ülkemize hizmet noktasında bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı." ifadelerini kullandı.



