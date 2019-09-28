İSTANBUL - Konyalı Sanayici ve İş adamları Derneği (KONSİAD) Başkanı Kemal Çelik, "KONSİAD olarak Almanya ile aramızdaki ticaret hacmini artırma çalışması yapmak istiyoruz. Almanya'da çok ciddi sayıda Türk var, iki ülkenin tarihi birliktelikleri var. 2023 ihracat hedefine ulaşmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz." dedi.

KONSİAD tarafından düzenlenen "Günümüzde İhracatın Önemi ve Ticaret Yapmanın Yolları" başlıklı panelde Türk ve Alman iş adamları iki ülke arasındaki potansiyel hacmi masaya yatırıldı.

Alman Sağlık Turizmi Uzmanı Philipp Butzbach, Dış ticaret uzmanı Avukat Michael Heinze ve Yatırım ve Gayrimenkul Uzmanı Moritz Overhage ve Türk şirket yetkililerin katıldığı etkinlikte, Türk ve Alman firmalarının entegrasyonu ele alındı.

Etkinliğin açılında konuşan KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, KONSİAD'ın bu sene 10'uncu kuruluş yılını kutladığına işaret ederek, Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.

Çelik, etkinlik çerçevesinde Almanya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aralık ayında Yenikapı'da yapacağımız Konya Tanıtım Günleri'nden elde edeceğimiz geliri Konyaspor'a bağışlayacağız, ilan etmiş olalım. KONSİAD olarak bu etkinlikle de Almanya ile aramızdaki ticaret hacmini artırma çalışması yapmak istiyoruz. Almanya'da çok ciddi sayıda Türk var, iki ülkenin tarihi birliktelikleri var. 2023 ihracat hedefine ulaşmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz."

Philipp Butzbach, yaptığı sunumda Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirterek, "Almanya ve Türkiye arasında çok güçlü bir ilişki var. Bu ilişkiden çok kısa süre önce karşılıklı fayda elde etmeye başladık. Dolayısıyla yapılacak çok işimiz, iki ülke arasında çok daha fazla kullanılacak potansiyelimiz var." dedi.

