ANTALYA - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Soğukkanlı bir şekilde süreci takip etmeliyiz. Türk turizmi bugüne kadar önemli sıkıntıları aşmış bir sektör, bu krizi de aşacaktır." dedi.

Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook'un finansal yapılarıyla ilgili sıkıntı nedeniyle iflasını duyurduğunu hatırlattı.

Durumu yakından takip ettiklerini aktaran Yağcı, Türkiye'de bugün itibarıyla 21 bin civarında İngiliz turistin olduğunu, bunun önemli bir kısmının da Akdeniz ve Ege'de bulunduğunu bildirdi.

Gelişmelere ilişkin dünden itibaren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile iletişim halinde olduklarını anlatan Yağcı, "Bakanlık ve özel sektör olarak konunun takipçisiyiz. Sektörümüzün ve misafirlerin süreçten en az etkilenmesi konusunda önlemleri ve gelişmeleri görüşüyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Gelişmeleri de sektör paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Soğukkanlı şekilde süreci takip etmeliyiz. Türk turizmi bugüne kadar önemli sıkıntıları aşmış bir sektör, bu krizi de aşacaktır." diye konuştu.

Yağcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da harekete geçerek bir destek paketi çalışması içinde olduğunu vurguladı.

Yaşananlarda İngiliz turistlerin herhangi bir suçu olmadığını, paralarını ödeyip tatile geldiklerini aktaran Yağcı, "Tatil için ülkemize gelen misafirlerimize, Türk turizmciler olarak gereken misafirperverliği göstereceğiz. Onların mağdur edilmemesi için üzerimize düşeni yapacağız. Onları Türk misafirperverliğine yakışır şekilde ağırlayıp ülkelerine göndermemiz lazım." dedi.

"Hiçbir otelci arkadaşımız müşterilerini mağdur etmez"

Antalya'daki bir otelin yönetim kurulu başkanı Ramazan Üçdan da turizmci olarak Türkiye turizmine önemli katkıları bulunan 178 yıllık bir tur operatörün iflas haberini almaktan üzüntü duyduklarını söyledi.

Şu anda gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Üçdan, kendi otellerinde de İngiliz turistlerin bulunduğunu kaydetti.

Üçdan, hiçbir turistin mağdur edilmeyeceğini belirterek, "Daha önce de bu tür olaylar yaşandı. Hiçbir otelci arkadaşımız müşterilerini mağdur etmez. Daha önce de tur operatörlerinin iflasına ilişkin sıkıntı yaşadık ama bunu müşterilerimize yansıtmadık. Müşterilerimizi gidene kadar en iyi şekilde ağırladık. Bu konuda da aynı yaklaşım içinde olacağız." ifadelerini kullandı.