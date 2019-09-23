"Türk turizmci misafirlerini mağdur etmez"

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Thomas Cook'un iflasına ilişkin, turistlerin asla mağdur edilmeyeceğini belirterek, "Türk turizmcisi bugüne kadar hiçbir yolcusunu sokakta bırakmadı, bugünden sonra da bırakmaz. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektörü açısından en iyi dönemi yaşadıkları anda dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook'un iflasının hiç iyi bir durum olmadığını söyledi.

Dünya devi, 178 yıllık geçmişe sahip şirketin bu aşamaya gelmesini şaşkınlıkla izlediklerini ifade eden Atmaca, firmanın Türk turizmine de önemli katkıları olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısının 2,5 milyona ulaştığına dikkati çeken Atmaca, bunların büyük bölümünün Ege Bölgesi'ne gittiğini kaydetti.

- "Hızlı hareket edilip, alternatifler oluşturulmalı"

Böyle bir şirketin batmasından herkesin olumsuz etkilenebileceğini belirten Atmaca, şöyle konuştu:

"Ekonomik açıdan sıkıntı olabilir ancak sektör paydaşlarının hızlı hareket edip, Thomas Cook'un boşluğunu bir şekilde çözecek adımlar atması gerekiyor. Türk turizmi son yıllarda önemli bir gelişme kaydetti. Sadece bir iki pazara dayalı değil, alternatif pazarlar üzerinde çalışmalar yapılmakta. Tabii ki Thomas Cook'un yerinin doldurulması kısa sürede mümkün olmayacaktır ama hızlı hareket edilip, mutlaka alternatifler oluşturulması lazım."

- "Turistler asla mağdur edilmez"

Kendi otellerinde de İngiliz turistlerin bulunduğunu aktaran Atmaca, hiçbir turistin mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

Türkiye'deki turistlerin sorunsuz şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını anlatan Atmaca, "Turistler asla mağdur edilmez. Türk turizmcisi bugüne kadar hiçbir yolcusunu sokakta bırakmadı, bugünden sonra da bırakmaz. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.



