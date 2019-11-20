ANKARA - Türkiye'de üretilen tarım ve gıda ürünlerinin markalaşması ve coğrafi işaretli ürünlerin Avrupa Birliği'nden (AB) de tescil alması için geliştirilen yeni stratejiler çerçevesinde, bu konudaki çalışmaları tek çatı altında toplayacak "Marka Geliştirme ve Tanıtım Ajansı" kurulması planlanıyor.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, tarım ürünlerinin markalaşmasına yönelik çalışmalara hız verilecek.

Bu kapsamda, ticari potansiyeli yüksek ürünler ile yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımına yönelik faaliyetler artırılacak. Üretici örgütleri pazarlama, tanıtım ve coğrafi işaret alanlarında güçlendirilecek.

Gıda, tarım ve orman ürünlerinin ayrı ayrı kalite standartları belirlenecek ve bu standartlara göre üretilmeleri yönünde gerekli koordinasyon sağlanacak.

Standartlarına göre üretilen ürünlere yönelik kalite ve prestij geliştirme amaçlı marka çalışmaları gerçekleştirilecek.

Faaliyetler kapsamında Tarım, Gıda ve Orman Ürünleri Marka Geliştirme ve Tanıtım Ajansı kurulacak. Bu ajansla marka, tescil, standardizasyon, reklam, tanıtım, izleme ve geliştirme çalışmaları tek çatı altında toplanacak. Yetki ve sorumluluğun tek bir kurumsal yapıda toplanmasını sağlayacak ajans, katılımcı, verimli, etkin ve sonuç odaklı çalışma prensibini benimseyecek. Bu ajansın kurulmasına yönelik yasal zemin araştırılacak.

Yerel ürünler AB'de tescil edilecek

Öte yandan, bakanlıkça yürütülen "Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi"nin de kapsamı genişletilecek. Yurt içinde tescilli ürünlerin artması ve uluslararası düzeyde coğrafi işaret tescili almaları yönünde çalışmalar başlatılacak.

Türkiye'deki coğrafi işaretli ürünlerden AB düzeyinde tescil alma kapasitesi bulunanlar tespit edilecek. Bu ürünlerin AB düzeyinde tescili için ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürütülerek farkındalık çalışmaları düzenlenecek.

Ekonomik değer taşıyan coğrafi işaretli ürünlerin yerelden ulusal pazar zincirine katılmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacak. Coğrafi işaretlerin başvuru öncesi hazırlıklar ve tescil sonrası pazarlama ağının etkinleştirilmesi için ilgili taraflarla ihtiyaç analizi gerçekleştirilecek. Bu ürünlerin arz güvenliğiyle ilgili koordinasyon sağlanacak.

Bu ürünlerde farkındalığı artırmak için medya iletişim araçlarından yararlanılacak, belirlenecek sektörler özelinde coğrafi işaretler çalıştayı ve "AB Yolunda Coğrafi İşaretler Çalıştayı" düzenlenecek.

Bakanlıkça, Türkiye-AB arasındaki iş birliği çerçevesinde öncelikli olarak tescil edilmesi uygun olacağı düşünülen coğrafi işaretli tarım ve gıda ürünlerinin tespiti amacıyla çalışmalara da başlandı.