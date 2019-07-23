Türk savunma şirketleri dünya listesinde

- Türk şirketleri, dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesindeki yerlerini sağlamlaştırdı - ASELSAN 52'nci, STM 85'inci, ROKETSAN 89'uncu sıraya yükseldi, TUSAŞ 69'uncu sırada yer aldı - Listeye bu yıl dahil edilen Çinli firmalar üst sıralardan giri

Türk savunma şirketleri dünya listesinde
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketleri yerlerini sağlamlaştırdı.

Türk savunma sanayisi şirketleri, son dönemde gösterdikleri gelişme, ortaya koydukları ürünler ve aldıkları sorumluluklarla önemli ekonomik büyüklüklere ulaşıyor. Şirketlerin bu başarısı, uluslararası kıyaslamaların yapılabildiği listelere de yansıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100" listesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 Türk şirketi yer aldı.

- Çinli şirketler listeye yön verdi

Önceki yıllardan farklı olarak Çinli şirketlerin de bu yıl listeye dahil edilmesiyle başta üst sıralar olmak üzere liste önemli ölçüde değişti. Listenin 5 ve 22'inci sıraları arasında bu yıl 8 Çinli şirket yer aldı.

Türk şirketleri bu gelişmeye rağmen listedeki yerlerini güçlendirdi.

Listeye 2006 verileriyle 93'üncü sıradan giren, geçen yıl 55'inci olan ASELSAN, bu yıl 52'nci sıraya yükseldi. Yurt içinde ve dışında üstlendiği projelerle performansını artıran ASELSAN, 2017'de 1 milyar 424 milyon dolar olan cirosunu, geçen yıl yüzde 26 artırarak 1 milyar 792 milyon dolara çıkardı.

ASELSAN, bu başarıyı askeri ve sivil haberleşme sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, elektro-optik sistemler, aviyonik sistemler, savunma ve silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri gibi alanlarda Ar-Ge'ye dayalı geliştirdiği ürün ve çözümlerle yakaladı.

- TUSAŞ 69'uncu

Anka insansız hava aracı, Atak helikopteri ve Hürkuş gibi yerli tasarım projelerini hayata geçiren, Milli Muharip Uçak, Aksungur, Gökbey projelerini yürüten Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi lider uçak sanayi firmaları için üretimler yapan TUSAŞ ise 2011 verileriyle listeye ilk kez 83'üncü sıradan giriş yapmıştı.

Şirketin 2017'de 1 milyar 89 milyon dolar olan savunma sanayisi cirosu yüzde 4 azalarak 1 milyar 50 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 64'üncü sırada yer alan şirket 5 basamak gerilerek 69'uncu sırada yer buldu.

TUSAŞ'ın toplam cirosunda savunma dışındaki faaliyetler önemli bir yer tutuyor. Şirketin geçen yılki cirosu 1 milyar 665 milyon doları bulurken, bunun yüzde 37'si sivil havacılığa yönelik faaliyetlerden elde edildi.

- STM tırmanışta

Defense News Top 100 listesine ilk kez geçen yıl giren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ başarısını bu yıla taşıdı.

Cirosunu yüzde 53 artışla söz konusu dönemde 369 milyon dolardan 564 milyon dolara çıkartan STM, sıralamada 12 sıra yükseldi. STM, 97'inci sıradan giriş yapığı listede 85'inciliğe çıktı.

Dünyanın en büyük 50 savunma sanayi firması arasında yer almayı hedefleyen şirket, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını ileri teknolojili ürünlerle karşılayarak, yurt dışında rekabetçi, yenilikçi ve akıllı teknolojik çözümler geliştirmek için faaliyet gösteriyor.

Askeri deniz araçları tasarım, modernizasyonu ve inşasında görev alan STM, son dönemde özellikle kamikaze (vurucu) insansız hava araçları, yenilikçi uydu teknolojileri, duvar arkası radar ve siber güvenlik çözümleriyle dikkati çekiyor.

- ROKETSAN 7 basamak atladı

"Roket ve füze sistemlerinde lider kuruluş olma" vizyonuyla hareket eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefik ülkelerin vurucu gücünü artıran ROKETSAN da listede yükselişini sürdürdü.

Listeye 98'inci sırada giriş yapan ve geçen yıl 96'ıncı basamağa yükselen şirket, bu kez 89'uncu sırada yer buldu.

Cirosunu yüzde 39 artırarak 376 milyon dolardan 522 milyon dolara çeken ROKETSAN, bu başarıyla listedeki yerini 7 sıra yukarı çekti.

ROKETSAN'ın son dönemde dikkat çeken ürünleri arasında Bora, TRG-300 Kaplan, TRG-122 füzeleri, Mini Akıllı Mühimmat MAM-C, lazer güdümlü füze Cirit, orta ve uzun menzilli tanksavar füzeleri UMTAS ve OMTAS, lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze L-UMTAS, SOM ve JSF uyumlu SOM-J hassas güdümlü stand-off mühimmatları, Hisar hava savunma füzeleri, Teber lazer güdüm kiti bulunuyor.

- İlk 4 sıra ABD şirketlerinin

Defense News Top 100'e çoğunluğu Çinli olmak üzere 18 yeni şirket girdi.

Listenin zirvesini ise ABD'li şirketler paylaştı. Listenin ilk 4 sırasında 50 milyar 536 milyon dolar ciroyla Lockheed Martin, ikinci sırasında 34 milyar 50 milyon dolarla Boeing, üçüncü sırasında 25 milyar 300 milyon dolar ciroyla Northrop Grumman ve 25 milyar 163 milyon dolarla Raytheon Company yer aldı.

Çin'in Aviation Industry Corporation of China şirketi 24 milyar 902 milyon dolarla listeye 5'inci sıradan güçlü bir giriş yaptı.

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