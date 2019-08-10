Türk otomotiv sanayisini rahatlatan düzenleme

Otomotiv sanayicilerinin, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması durumunda olumsuz etkilenmemeleri için otomotiv ürünlerinin tip onay geçerliliğinin sürdürülmesine yönelik düzenlemeye gidildi.

Türk otomotiv sanayisini rahatlatan düzenleme
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, otomotiv sanayicilerinin, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması (Brexit) durumunda olumsuz etkilenmemeleri için otomotiv ürünlerinin tip onay geçerliliğinin sürdürülmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Bakanlığın konuya ilişkin tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından aldığı bilgiye göre, otomotiv sanayi uluslararası mevzuat uyumunun sağlanması süreciyle büyük gelişme göstermeye devam ediyor.

Gümrük Birliği sonrasında, Avrupa Birliği (AB) otomotiv mevzuatının uyumlaştırma çalışmaları Bakanlık tarafından yürütülürken, bugüne kadar otomotiv sektörünü ilgilendiren 340 mevzuat ve mevzuat değişikliği yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

Uluslararası mevzuat değişiklikleri çerçevesinde Türkiye'deki mevzuat da güncellenmeye devam ediliyor. Bu doğrultuda yapılan mevzuat uyumlaştırmalarıyla vatandaşların karayollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması, kullanılacak araçların yüksek güvenlik seviyesine sahip olması amaçlanıyor.

Bugün yayınlanan tebliğ değişikliğiyle de olası Brexit durumunda otomotiv sektörünce kullanılan ve Birleşik Krallık Onay Kuruluşunca (Birleşik Krallık Onay Kuruluşunun verdiği belgeler Brexit sonrası Avrupa'da geçersiz hale gelecek) düzenlenmiş tip onayına sahip otomotiv ürünlerinin, söz konusu tip onaylarının geçerliliğinin sürdürülmesine yönelik iş ve işlemler düzenlendi.

Avrupa Birliğinin kendi otomotiv sanayicileri için yaptığı düzenlemelerle uyumlu şekilde, paydaşlarla iş birliği içinde hazırlanan değişiklikle, otomotiv sanayicilerinin Birleşik Krallık'ın AB'den muhtemel ayrılığından olumsuz etkilenmemesi sağlandı.

Elektrikli araçlara ses ayarı

Öte yandan, hibrit ve sade elektrikli araçlarda Akustik Araç Uyarı Sistemine (AVAS) ilişkin teknik hükümlerin belirlendiği AB'de yayımlanan regülasyonlar dikkate alınarak, "Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de bugün yayımlandı.

Değişiklikle, AB düzenlemeleriyle uyumlu şekilde, hibrit ve sade elektrikli araçların meskun mahallerde diğer araçlar gibi ses çıkarmasının yanı sıra meskun olmayan mahallerde bu sistemlerin kapatılabilmesine yönelik düzenlemeye gidildi.

Düzenlemeler yeni üretilecek araçlar için geçerli olacak, geçişlerin kademeli yapılmasına imkan tanındı.

Araç güvenliklerini artırmaya yönelik regülasyonlar Türkiye mevzuatına eklendi

Bakanlığın bir diğer tebliğ değişikliğiyle de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası 1958 Cenevre Anlaşması kapsamında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunca taraf ülkelerin mutabakatıyla oluşturulan 10 regülasyon otomotiv mevzuatına kazandırıldı. Böylece araçların güvenlik seviyelerini artırmaya yönelik uluslararası düzenlemeler Türkiye mevzuatına eklenmiş oldu.

Bundan sonraki süreçte de uluslararası otomotiv mevzuatının Bakanlık tarafından yakından takip edilerek, ilgili güncellemelerin ülke mevzuatına kazandırılmasına yönelik çalışmalara devam edileceği bildirildi.

Muhabir: Merve Özlem Çakır


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