Türk dizileri Balkanlarda Latin Amerika'ya diz çöktürdü

Türk dizi sektörü, ihracatta yakaladığı başarının yanı sıra bazı ülkelerde pazarın lideri olanları da saf dışı bırakıyor.

Türk dizileri Balkanlarda Latin Amerika'ya diz çöktürdü
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

Balkan ülkelerindeki Latin Amerika dizi rüzgarını söndüren Türkiye, yaşanan sıkıntılara karşın yeni noktalar ve mevcut pazarlarda büyümeye devam ediyor.

Türkiye'de çok izlenen dizilerin ihracatını gerçekleştiren Ay Yapım ve Med Yapım'ın distribütör şirketi Madd Entertainment'in Yurt Dışı Satış Direktörü Özlem Özsümbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dizilerinin ihracata başlamasından bu yana çok önemli yol katedildiğini söyledi.

Özsümbül, ilk dizilerin satışının minimum rakamlarda bulunmasına, profesyonel olarak düşünülmeden yapılmasına karşın gelinen seviyenin oldukça profesyonel olduğunu söyledi.

"Dünyanın dört bir yanında inanılmaz ilgiyle karşılanmaya başladık"

Distribütörlerin, "dünyanın en iyi firmaları" gibi pazarlama taktikleri uygulamaya başladığını aktaran Özsümbül, şöyle devam etti:

"Yurt dışında fuarlara katılmaya başladık. Stratejilerimizi belirlerken, diğerlerini örnek alıp, hatta onların da önüne geçmek için onları rakip görüp hareket etmeye başladık. Türk dizi sektörünün yurt dışı satış ayağının geldiği nokta, 10 yıl önceye göre inanılmaz, büyük aşama kaydetti. 10 yıl içinde birçok yeni şey öğrendik ve zorlukla karşılaştık.

İlk başlarda bize çok parlak bir üretici olarak bakmadılar. Minik diziler üreten, sadece kendi ülkesinde, kendi seyircisine yönelik işler yapan şirketler olarak gördüler. İçerikleri izledikçe, hikayelerin çeşitliliğini ve güzelliğini, oynayan oyuncuların yeteneklerini fark edip prodüksiyon kalitesini gördükçe dünyanın dört bir yanında inanılmaz ilgiyle karşılanmaya başladık."

Özsümbül, şu an ABD'den Afrika'ya, Uzak Doğu'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanına ürün ihraç ettiklerini, Türk içeriklerinin her gün her yerde yayınlandığını bildirdi.

"Ekonomiye katkının yanı sıra kültür elçiliği yapıyoruz"

Özlem Özsümbül, "Yurt dışına çıktığınızda taksiye binseniz İstanbul'dan geldiğinizi öğrenince bir Türk dizisiyle ilgili bir cümle muhakkak duyuyorsunuz. Bu, bir başarı... Dizi ihracatında ekonomiye katkının yanı sıra kültür elçiliği yapıyoruz." diye konuştu.

Şu anda en fazla talep aldıkları ülkelere de değinen Özsümbül, şu anda Latin Amerika'nın en büyük partnerleri olduğunu, Orta Doğu ve Balkanlardan başlayan talebin tüm dünyaya yayıldığını söyledi.

Özsümbül, "Latin Amerika dizilerinin Balkan ülkelerindeki yayınlarını biz bir anda Türk dizileri ile durdurduk. Türk dizilerine o kadar çok talep geldi ki o dizileri Meksika'dan, Brezilya'dan almamaya başlayınca firmalar, bir taktik geliştirdi, bedava ya da 100 dolara dizi satmaya başladı. Dolayısıyla bazı ülkelerde bizi engellediler. Şu an satışlar bazı ülkelerde yavaşladı. Yeni pazarlar aramaya devam ettik ve Latin Amerika, şu an en sevdiğimiz bölge. Kıtaların birbirinden uzak olması, kültürlerin yakın olması, izledikleri içeriklerde kendilerini görmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

"130 ülkede biliniyoruz"

Madd Entertainment Yurt Dışı Satış Direktörü Özsümbül, dizilerde en fazla talep gören hikaye ve senaryolara değinirken, "Aşk içerikleri en önemli içeriğimiz. Kadının gücünün anlatıldığı diziler çok hoşlarına gidiyor, erkek karakterini her zaman güçlü ve sağlam bir karakter olarak görmek istiyorlar. En yoğun sattığımız, aşk hikayeleri." dedi.

Özsümbül, dış pazardaki dizilerin başarısının iç pazardaki dizi kalitesini de etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aslında biz iç pazarda, dizilerimizi yurt dışına satmak için çekmiyoruz. Öncelikli hedefimiz, Türk seyircisi ama çekerken yurt dışını da hedefliyoruz. Çünkü oradaki gelir Türkiye ekonomisi için çok önemli. Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne, Yaprak Dökümü, Kadın, Anne, Adını Feriha Koydum gibi dizilerimizin her biri dünyanın dört bir yanında inanılmaz başarı sağladı. 130 ülkede biliniyoruz. Türkiye, bu işi çok iyi yapıyor ve iyi sunuyor. Bunun sürdürülebilirliğini sağlamamız lazım."

- Madd Entertainment'in Yurt Dışı Satış Direktörü Özlem Özsümbül:
- "Latin Amerika dizilerinin Balkan ülkelerindeki yayınlarını biz bir anda Türk dizileri ile durdurduk. Türk dizilerine o kadar çok talep geldi ki o dizileri Meksika'dan, Brezilya'dan almamaya başlayınca firmalar, bir taktik geliştirdi, bedava ya da 100 dolara dizi satmaya başladı. Dolayısıyla bazı ülkelerde bizi engellediler. Şu an satışlar bazı ülkelerde yavaşladı"
- "Aşk içerikleri en önemli içeriğimiz. Kadının gücünün anlatıldığı diziler çok hoşlarına gidiyor, erkek karakterini her zaman güçlü ve sağlam bir karakter olarak görmek istiyorlar. En yoğun sattığımız, aşk hikayeleri"
- "Türkiye, bu işi çok iyi yapıyor ve iyi sunuyor. Bunun sürdürülebilirliğini sağlamamız lazım"

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