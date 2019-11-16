Türk dizi sektörünü 3 yıldır Latin Amerika sırtladı

Bir dönem altın yıllarını yaşayıp 350 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan Türk dizi sektörü, bazı ülkelerde yaşadığı sıkıntıları Latin Amerika ülkeleri ile azalttı.

Türk dizi sektörünü 3 yıldır Latin Amerika sırtladı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye'de her geçen gün gelişen dizi ihracatı, sektörün yurt dışındaki bilinirliğinin artmasına destek olurken, ülke ekonomisinin gelişmesine de önemli katkı sağlıyor.

Teknik altyapı, kullanılan teknoloji, senaryo kalitesi, nitelikli oyuncuları ile dünyanın çoğu ülkesinde özellikle son yıllarda büyük ilgi gören Türk dizi sektörü ihracatında alınacak daha çok yol olsa da, sektör oyuncuları gelinen noktadan memnun.

Türkiye'nin önemli dağıtım firmalarından Inter Medya Operasyonlar Üst Yöneticisi (COO) Ahmet Ziyalar AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl boyunca önemli ivme yakalayan sektör ihracatında, üç yıl önceden bu yana işlerin biraz değiştiğinden bahsetti.

Dizi ihracatında hareketin Balkanlar ve Orta Doğu'da başladığını anımsatan Ziyalar, yaklaşık 150 ülkeye Türk dizilerinin girdiğini, gösterildiği her yerde çok ciddi reyting başarıları elde ettiklerini, bu sayede de önemli büyüme sağlandığını anlattı.

"Arapça konuşan izleyici işlerimizi kabule son derece hazır, hatta dizilerimize tutkun"

Ziyalar, sektörün önünde birtakım politik engellerin olduğunu belirterek, dünyada yaşanan ekonomik karışıklıktan Türkiye'nin de payını aldığını dile getirdi. Bazı ülkelerdeki politikalardan dolayı, Türk dizi sektörünün satış yapamadığına işaret eden Ziyalar, şunları kaydetti:

"Bunun dışında bazı ülkelerde ciddi ekonomik sorunlar yaşanıyor. Bizim en iyi, en sıcak pazarımız olan Latin Amerika ülkelerinin bir çoğunda, ciddi ekonomik sorunlar yaşanıyor ve eski alım güçleri artık yok. Bunlar bizim gelir ve pazar kaybı yaşamamıza neden olan faktörler. Sektörü rakamsal olarak çok doğru değerlendirmek mümkün olmasa da, en iyi çıkış yaptığımız noktada 350 milyon dolar dizi ihracatı yapıyorduk, son 2 yıldır buradan biraz geri geldik, şu an 250 milyon doların biraz altındayız, yaptığımız hesaplar bunu gösteriyor.

Bu azalmada en büyük kaybımız Orta Doğu ülkelerinde oldu. Arapça konuşan coğrafyalar bizim için çok iyi gelir kapısıyken, politik sebeplerden dolayı bu ülkelerin bir çoğuna şu an satış yapamıyoruz. Son 3 yıldır endüstrimizi Latin Amerika pazarı taşıdı ama oralarda şu an yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlar da gelir kaynaklarımızın daralmasına sebep oldu."

Ahmet Ziyalar, Arapça konuşan izleyicinin Türk dizilerini kabule son derece hazır hatta Türk dizilerine tutkun olduğuna işaret ederek, bazı bölgelerde yazılı bazılarında ise gayri resmi olmak üzere bir çok ülkede yayın yasağı ile karşı karşıya olduklarını bildirdi.

"İhraç edilen dizi süresi olarak, dünyada ikinciyiz"

Ziyalar, Türkiye'nin tüm bunlara rağmen dünya pazarında iyi noktalarda olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin ihraç edilen dizi süresi olarak bakıldığında ABD'den sonra ikinci sırada olduğunu belirten Ziyalar, bölüm başı bütçelerin ülkeden ülkeye değiştiğini anlattı.

Ziyalar, "Şu aralar, iyi bir dizi için bölüm başı dünya genelinden 350-400 bin dolar civarı hasılat yapmamız mümkün. Bunu her ülkede değişik fiyatlıyoruz. Makedonya'da 500 avroya sattığımız bir işi Meksika'da 8 bin dolara satabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şirketler, üçüncü ülkelere satış için çalışıyor"

Türkiye'nin tek başına giremediği pazarlarda, başka ülkelerin şirketleri ile iş birliği yaparak girme gibi bir çalışmanın şu an halihazırda sürdüğünü anlatan Ziyalar, "Geçen 15 yıl boyunca, ülkemizde çok ciddi bir endüstri oluştu. Dizi sektöründe çok başarılıyız, yetenekli insanlarımız var, alt yapımız çok iyi. Yurt dışında yapılacak prodüksiyonlara, bizim prodüksiyon endüstrimizin hizmet vermesi mümkün. Şu an bir kaç ayrı çalışma var, bir çok yapımcımız şu an co prodüksiyon çalışmaları sürdürüyor. Burası elimizde büyüyecek, potansiyeli olan bir alan." bilgilerini verdi.

Ziyalar, sektörün orta vadeli geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"Orta vadedeki sektörün geleceğinden ümitliyim." diyen Ziyalar, "Bizim anlatım dilimiz, hikayelerimiz dünyada kabul gördü. Bu potansiyel dünyada kendine yol bulacak." yorumunu yaptı.

Muhabir: Eda Fatma Topçu

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