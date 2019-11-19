TSKB'ye AFD'den kadın istihdamına destek için kredi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın Fransız Kalkınma Ajansı'ndan temin ettiği 85 milyon avroluk kredi anlaşması İstanbul'da imzalandı - TSKB Genel Müdürü Suat İnce: - "TSKB, fırsat eşitliğine yönelik pek çok projeyi hayata geçirdi. Kurum içinde gerçekleşti

TSKB'ye AFD'den kadın istihdamına destek için kredi
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), çalışma ortamında cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamını destekleyen firmaların yapacağı yatırımlara finansman sağlamak amacıyla, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan (AFD) 85 milyon avro tutarında kredi temin etti.

TSKB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kredi anlaşması İstanbul'da gerçekleştirildi.

2016 yılında imzalanan kadın istihdamı ve iş sağlığı güvenliği kredisinin devamı niteliğinde olan krediyle, Türkiye'deki çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini dikkate alan ve kadın istihdamına fırsat tanıyan firmaların yapacağı yatırımlara kaynak sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, AFD'den sağlanan kredinin, TSKB'nin cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamına verdiği destek açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm bankacılık faaliyetlerimizde kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. Bu noktada kadın istihdamına da özel olarak odaklanıyor, kadın dostu firmaların yatırım projelerini finanse ederek bu alandaki etkimizi artırıyoruz. TSKB, fırsat eşitliğine yönelik pek çok projeyi hayata geçirdi. Kurum içinde gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla da fırsat eşitliğini destekliyoruz. Bankamızda kadın çalışan oranının yüzde 55, müdür ve üstü pozisyonlardaki kadın oranının yüzde 51 seviyesinde olması, çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine dayanan insan kaynakları politikamızın en somut göstergelerinden birini oluşturuyor.

Gerek politikalarımız gerekse çalışma ortamında hayata geçirdiğimiz kadın dostu uygulamalarla almaya hak kazandığımız Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikası ile kadının iş hayatına katılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kararlılığımızı gösteriyoruz. UN Women’ın ortaya koyduğu Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEP's) Türkiye’deki ilk imzacılarından biri olarak bu alanda verdiğimiz desteği uluslararası platforma taşıyoruz."

AFD ülke Direktörü Serge Snrech, TSKB'nin, AFD'nin Türkiye'de önemli bir ortağı olduğunu aktardı.

Snrech, "Türk işletmelerinin, kadınların iş gücündeki istihdam koşullarını iyileştirme konusundaki taahhütlerini geliştirmek ve farkındalık yaratmak için lider konumda. Cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı teması ile sağlanan 85 milyon avro tutarındaki bu ikinci kredinin, yenilikçi finansman modeli ile artan etkiler yaratarak, bankanın müşterilerini çocuk bakım hizmetleri ve FEM sertifikası gibi öncelikli konularda teşvik edeceğine ve TSKB'nin bu alandaki liderliğini pekiştirmesine yardımcı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.












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