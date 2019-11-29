ANKARA - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından eylülde Türkiye'nin elektrikte toplam kurulu gücünün yüzde 48,4'ünün yenilenebilir enerjiden, yüzde 61'inin de yerli kaynaklardan elektrik üreten santrallerden oluştuğu bildirildi.

TSKB'nin "Sektörel Görünüm: Enerji" başlıklı raporuna göre, geçen yıl yaklaşık 5,4 gigavat kurulu güce sahip lisanssız santrallerin kurulu gücü eylülde 5,9 gigavata ulaştı.

2019'da ilk 9 ay içinde 2,2 gigavat civarında gerçekleşen kurulu güç artışının büyük kısmı yerli kaynaklardan elektrik üreten santrallerden geldi. Lisanslı yerli kömür santrallerinden 1,1 gigavatlık kurulu güç artışı sağlanırken, toplam artışın 0,53 gigavatlık kısmını güneş enerjisi santralleri oluşturdu.

Devreye alınan santrallerin geriye kalanının 165,7 megavatlık kısmını hidroelektrik santralleri, 388,1 megavatını rüzgar enerjisi santralleri, 437,1 megavatını ise biyokütle, atık ısı ve jeotermal enerji santrallerinden meydana geldi. Ayrıca bu dönemde doğal gaz santrallerinin kurulu gücünde 549,7 megavatlık bir azalma gerçekleşti.

Rapora göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam kurulu gücü, yüzde 48,4'ü yenilenebilir enerjiden yüzde 61'i de yerli kaynaklarla elektrik üreten santrallerden oluştu.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) verilerine göre, 2017'de toplam 1,8 trilyon dolarlık enerji yatırımının yüzde 13'ü (yaklaşık 235 milyar dolar) enerji verimliliği için yapılırken, bu alandaki yatırımlar 2016'ya göre yüzde 3 artış gösterdi.

Öte yandan enerji verimliliğine 240 milyar dolar yatırım yapıldığı ve bu yatırımlarda ağırlıklı payı bulunan inşaat sektöründe 2018'de meydana gelen gerilemenin etkisiyle yatırımlarda durgunluk izlendiği bildirildi.

- Kurulu güç 90,7 gigavata ulaştı

Raporda görüşlerine yer verilen TSKB Ekonomik Araştırmalar Yöneticisi Can Hakyemez, son 8 yılda kurulu gücün elektrik talebinden daha fazla büyüdüğüne dikkati çekerek, mevcut fazlalığın bir kısmının, rezerv yedeği gerektiren yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimindeki büyümeye atfedilebileceğini belirtti.

Hakyemez, son yıllarda yenilenebilir ve yerli kaynaklardan elektrik üreten santrallere verilen teşviklere vurgu yaparak "1980'li yılların başında 5 gigavat civarında olan Türkiye toplam kurulu gücü, 2018 sonunda 88,5 gigavata ve 2019 Eylül sonu itibarıyla ise 90,7 gigavata ulaştı. Bu artışta, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarından ve yerli kaynaklardan elektrik üreten santrallere verilen teşviklerin etkisi yüksek."