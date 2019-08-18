Tropikal meyve üreticilerinde hedef Avrupa pazarı

- Mangodan ejder meyvesine, avokadodan liçiye kadar birçok tropikal meyvenin yetiştirildiği Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üreticiler, Avrupa pazarına odaklandı - Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ali Yalçın: - "Tropikal meyvelerde Av

Tropikal meyve üreticilerinde hedef Avrupa pazarı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ/YUNUS UĞUR - Mangodan ejder meyvesine, avokadodan liçiye kadar birçok tropikal meyvenin yetiştirildiği Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üreticiler, Avrupa pazarına odaklandı.

Gazipaşalı çiftçiler, bakımı daha kolay, getirisi daha yüksek olduğu için özellikle son yıllarda tropikal meyve üretimine yöneldi. Uzun yıllardır muz üretiminde önemli yere sahip ilçede, avokadoyla başlayan tropik meyve üretimi, Güney Amerika ve Güney Asya kökenli liçi (lychee), longan, passiflora (çarkıfelek), mango, papaya, ejder meyvesi, guava, Türk kahvesi ve çikolata meyvesi gibi ürünlerle devam etti.

Tropikal meyvelerden muzun iki, avokadonun tüm çeşitleri, ejder meyvesinin iki çeşidiyle passifloranın tescili alındı. Lezzeti, aromasıyla dikkati çeken tropik meyvelerden ejder meyvesinin tanesi 25, mangonun 35, papayanın 12, liçinin ise kilogramı 130 liradan alıcı buluyor.

Kentte en fazla üretimi yapılan muz ve avokado için pazar oluşturularak farklı ülkelere ihraç ediliyor ancak diğer tropikal ürünler, lüks otellerde, büyük marketlerde ve pazarlarda satılıyor. Taneyle satılan tropikal meyvelere yabancı turistler de ilgi gösteriyor.

Üretimi artırmak, pazar ağını genişletmek, üretimde karşılaşılan sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kuruldu. Gazipaşa'da üretilen tropik meyvelerin öncelikle Avrupa pazarına ihraç edilmesi amaçlanıyor.

- "Türkiye'nin her bölgesinde yetişmiyor"

Üreticilerin bir çatı altında toplandığı Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ali Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni kurulmalarına rağmen üyelerinin 50'yi bulduğunu, üreticinin yaşadığı sıkıntıları aşarak daha fazla üretim yapacaklarını söyledi.

Bazı üreticilerin seralardaki meyve, sebzeleri söküp yerine tropikal meyveler diktiğini anlatan Yalçın, "Yeni kurulan seralarda bu üretim daha çok yapılıyor. Özellikle mango ve ejder meyvesinde birçok yeni tesis kuruldu. Bunlar tropikal olduğu için Türkiye'nin her bölgesinde yetişmiyor. Dar bir alanda yoğunluk gösteriyor." dedi.

- "Tropikal meyvelerde Avrupa pazarına talibiz"

Bazı meyvelerin tescillendiğini, mango ve liçinin de tescil edilmesi için çalışma yapıldığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Tropikal meyvelerde Türkiye'nin merkezi konumundayız. Bunları geliştirerek ülkemizi yeni tatlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Avrupa bize yakın ve büyük bir pazar. Buralarda tropikallere ilgi yoğun. Fransa ve Almanya'da çok tüketiliyor. Bunları, çok uzak ülkelerden temin etmek zorunda kalıyorlar. Hem ürün kalitesi kötüleşiyor hem maliyetler artıyor. Tropikal meyvelerde Avrupa pazarına talibiz. Üretimi artırarak, sürekliliği sağlayarak, kaliteli üretim yaparak ürünlerimizi Avrupa'ya ihraç etmek istiyoruz."

İlçede açık ve kapalı 16 bin dekar alanda muz, 20 dekarda mango, 24 dekarda ejder meyvesi üretildiğine işaret eden Yalçın, Türkiye'de yeni bir kurum olduklarını, bu işle uğraşmak isteyen ortakları kooperatife beklediklerini bildirdi.

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de son yıllarda tropik üretim alanlarının genişlediğini belirterek, "Bunların bakımı kolay getirisi daha yüksek. Hem çeşit hem üretim artıyor. Tropik meyvelerde ihracat başladı. Avokadoyu yurt dışına gönderiyoruz. İnşallah diğer ürünlerin de ihracatı olur." diye konuştu.


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