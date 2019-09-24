İSTANBUL - Trendyol 2019 sonbahar-kış sezonunda ev giyimindeki tüm trendleri kumaşlarla bir araya getirdiği Homewear koleksiyonunu beğeniye sunuyor.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, sonbaharın romantik atmosferi televizyon ekranlarındaki film seçeneklerini artırırken serinleyen hava ev giyiminde konforlu ve sıcak parçaları öne çıkarmaya başladı.

Trendyolmilla’nın en sevilen kalıplarını rahat hareket imkanı sunan yeni çizgilerle ev modasına uygun şekilde yorumlayan homewear koleksiyonunda çok sayıda seçenek yer alıyor.

Kadife, pamuk ve saten kumaşların ön planda olduğu koleksiyonda ikili pijama takımları, gecelik -babydollar, kışlık şortlu takımlar ve kolay kombinlenebilir basic parçalar göze çarpıyor.

Aksesuar tarafında da geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken homewear koleksiyonu ev terlikleri, çoraplar, sabahlıklar ve iç çamaşırlarına da ev sahipliği yapıyor. Floral desenlerin özgün dokulu kumaşlarla buluştuğu pijamalar, hafif sweatshirtler ve nude tonlu nostaljik saten takımlar yoğun ilgi görmeye devam ediyor.



Trendyol tüm alışveriş sevenlere bu sonbahar-kış da favori filmi ve kahvesine kusursuz uyum sağlayacak birbirinden şık ve rahat kombinler sunmaya devam ediyor.



Yenilenen Homewear koleksiyonu yalnızca "trendyol.com'da" online satışa sunuldu.