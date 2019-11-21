İSTANBUL - Trendyol, güçlü online pazaryerindeki Anadolu’nun dört bir yanındaki binlerce iş ortağıyla yüzde 80’lere varan indirimlerle 25 milyon ürün satışı hedeflediği 25-29 Kasım'da Efsane Günler ile bir kez daha alışveriş şöleni sunacak.



Trendyol’dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Efsane Günler’de rekor satışlara imza atan platformun, bu yıl bir kez daha kendi rekorunu kıracağı belirtildi.

Trendyol Group bu yıl online pazaryerinde Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce iş ortağı satıcı ile 25 milyon ürün satışı, 15 milyar görüntülenme ve 350 milyon ziyaret ile Efsane Günler’de Türkiye’ye bugüne kadarki en büyük alışveriş festivalini yaşatmayı hedefliyor.



Geçen yıl Efsane Günler’de online pazaryerindeki satıcıların ürünleriyle birlikte 7,5 milyon ürün satıldı, 2 milyar sayfa görüntülenme, 100 milyon da ziyaret gerçekleşti. Trendyol, Google’da en çok aratılan e-ticaret sitesi ve mobilde en çok indirilen e-ticaret uygulaması oldu.

Trendyol, e-ticaret deneyimini en iyi yaşatan markaların halk oylamasıyla ödüllendirildiği ECHO Awards’ta 12 ödül birden aldı. Türkiye’de binlerce satıcıyı tek bir platformda bir araya getiren ve müşterilerle buluşturan Trendyol’un online pazaryeri modeli halk jürisi tarafından "En İyi Online Pazar Yeri" seçildi.

Trendyol, ECHO Awards’ta aynı zamanda halk jürisi tarafından, "E-Ticaret Alanında En Yenilikçi ve Öncü E-Ticaret Sitesi", “Kadın Giyimde En İyi E-ticaret Sitesi” ve "Kullanım Kolaylığı Açısından En Başarılı E-Ticaret Sitesi" olarak ödüllendirildi. Önceliği her zaman müşteri olan Trendyol, müşteri memnuniyetini yüksek tutabilmek için satış öncesi ve sonrası ürün ve hizmetlerde en iyiyi sunacak satıcıları Türkiye’nin dört bir yanından özenle seçiyor.



