Traktör satışına faiz indirimi dopingi

TürkTraktör'ün bu yıl ocak-ağustos döneminde aylık 780 olan traktör satışı, eylül ayında yılın en yüksek oranı 1036'ya yükseldi - Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz: - "Eylül ayında piyasadaki artışın en önemli etkenlerinden birisi o

Traktör satışına faiz indirimi dopingi
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ADANA - ÖMER FANSA - TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, bu yıl ocak-ağustos döneminde aylık 780 olan traktör satışının eylül ayında yılın en yüksek oranı 1036'ya yükseldiğini belirterek "Eylül ayında piyasadaki artışın en önemli etkenlerinden birisi olarak faizlerdeki düşüşü görüyoruz." dedi.

Akyüz, TÜYAP 13. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı'na katılmak üzere bulunduğu kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de traktör parkındaki 1,9 milyon aracın 600 bininin 35 yaş üstü olduğunu belirtti.

Yüksek bakım maliyet ve yakıt tüketimi ile önemli güvenlik normlarından yoksun bu araç parkın mutlaka yenilenmesi gerektiğini aktaran Akyüz, traktör satış oranları hakkında bilgiler verdi.

Akyüz, pazarın ay ay iyileştiğini gördüklerini, yılın 8 ayında aylık 780 olan traktör satış ortalamasının eylülde 1036'ya çıktığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Eylül ayında piyasadaki artışın en önemli etkenlerinden birisi olarak faizlerdeki düşüşü görüyoruz. Merkez Bankasının faiz indirimin akabinde tüm bankalarda düşen faizle beraber otomotivde başlayan uygun kredi çözümlerine biz de sektör olarak dahil olduk. Bankaların yanı sıra bayilerimiz vasıtasıyla çiftçilere uygun finansman çözümlerimiz var. Eylül ayında Türkiye geneli 2 bin 261 satış içinde 1036 traktörle payımızı artırdık. Satış adedi açısından eylül ayında, bir önceki yıla göre kıyasladığımızda pazar payımız 10 puan artarak yüzde 46 olarak gerçekleşti. Böylece bizim Türk traktör pazarında New Holland markamızla birinciliğimiz 2019'da da devam ederek 13. yılına gireceği anlaşıldı. Bu bizim için sevindirici."

- Traktörlerde teknoloji gelişiyor

Akyüz, özellikle 10 yıl içinde traktörün uydudan pozisyon alıp otomatik kontrolle yaptığını hassas tarımın çok konuşulacağını belirterek, çiftçileri bu konuya ilgi göstermeye davet etti.

Firma olarak çiftçilere kolaylıklar sunduklarına işaret eden Akyüz, şunları söyledi:

"Hassas tarıma uygun olmayan bir traktörün buna uyumlu hale gelmesi için 100 bin lira gibi bir maliyet gerekiyor fakat biz bunu fabrikada montajlı olarak sattığımız modellerde teknolojiyi ucuzlatarak, çiftçinin buna ulaşmasını kolaylaştırdık. Çiftçi, fabrikadan hassas tarıma uygun modeli aldığında ekstradan 50 bin lira cebinden çıkmış olacak."

Akyüz, çiftçilerin traktör parkını yenilemesi kadar verimliliğin artması için ekipmanlara da önem vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Traktör, arkasındaki ekipmanlar aslında çiftçilerin ihtiyacını gideren bir iş ortağı haline geliyor. Ekipman deyince toprak işlemeden, ilaçlamaya, gübre atmadan tohuma, hasat sonrası ürünün nakliyesine kadar bir yelpazeyi kaplıyor. AB'de her bir traktör başına 10 ekipman düşerken Türkiye'de bu adedin 5 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim mekanizasyonda gidecek daha çok yolumuz var." diye konuştu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi
Isparta Müftülüğü tarih verip duyurdu!
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı
Isparta'da Kantin ve Gıda İşletmelerinde Risk Esaslı Denetimleri
Isparta Valisi 10 Kasım Mesajı
Isparta Belediye Başkanı 10 Kasım Mesajı
EĞİRDİR’DEN MEHMETÇİK'E 26 TON EĞİRDİR ELMASI YOLA ÇIKTI
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıISPARTA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 YARALI
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaISPARTA'DA KEKLİK AVLAYAN KİŞİYE 3 BİN 304 LİRA CEZA
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü
SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı
Gelendostlu Kadınların Projesine BAKA’dan Destek
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Isparta'da Millet Bahçesi ve Tren Gar'ı bölgesinde önemli gelişmeler
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulamasıIsparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması02 Kasım 2019
Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iadeMilyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade04 Kasım 2019
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz04 Kasım 2019
SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı02 Kasım 2019
Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!03 Kasım 2019
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabetiBerber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti05 Kasım 2019
Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildiBurdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi03 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyorVatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyor05 Kasım 2019
Memurlar için enflasyon zammı oluştuMemurlar için enflasyon zammı oluştu04 Kasım 2019
TELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DETELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DE03 Kasım 2019
Isparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı YapıldıIsparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı Yapıldı05 Kasım 2019
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!06 Kasım 2019
​Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme​Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme04 Kasım 2019
Eğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları TamamlandıEğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları Tamamlandı04 Kasım 2019
Eğitim-Bir-Sen 13. Bölge ToplantısıEğitim-Bir-Sen 13. Bölge Toplantısı02 Kasım 2019
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklamasıIsparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması07 Kasım 2019
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödülTerör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül05 Kasım 2019
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralıIsparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı06 Kasım 2019