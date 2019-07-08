TP Petrol Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğüne vekaleten atama Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım AŞ tarafından, şirketin yönetim kurulu üyelerinden Seçkin Uçar'ın genel müdür olarak vekaleten atandığı bildirildi.Şirketten yapılan açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla görevi sona eren TP Petrol Dağıtım AŞ Genel Müd