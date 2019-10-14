Tokyo 2020'de sporcular Toyota e-Palette ile taşınacak

Toyota, Tokyo Otomobil Fuarı’nda Toyota’nın e-Palette konseptinin kullanıma hazır “Tokyo 2020” versiyonunu sergileyecek - Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda görev yapacak araç, olimpik ve paralimpik sporcuların ulaşımını otonom olarak sağlayacak

Tokyo 2020'de sporcular Toyota e-Palette ile taşınacak
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Toyota, Tokyo Otomobil Fuarı’nda Toyota’nın e-Palette konseptinin kullanıma hazır “Tokyo 2020” versiyonunu sergileyecek.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda görev yapacak araç, olimpik ve paralimpik sporcuların ulaşımını otonom olarak sağlayacak. Toyota’nın otonom sürüş çalışmalarını yürütmek üzere hazırladığı ve ilk kez 2018 yılında tanıttığı e-Palette konsepti, Tokyo 2020 olimpiyatları için seri olarak üretilmeye başlanacak. Tokyo 2020 Versiyonu adıyla hazırlanan araç, 23 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Tokyo Otomobil Fuarı’nda kamuoyuna tanıtılacak.

Olimpik ve paralimpik sporcuların ulaşımları için hazırlanacak 20 adet araç, bir güvenlik personeli dahil 20 kişilik yolcu kapasitesine sahip. 20 km/s’lik maksimum hıza sahip elektrikli araç, 4’üncü kademe otonom sürüş standardını karşılıyor. Vereceği hizmetin yanı sıra Toyota’nın otonom sürüş araştırma ve geliştirme sürecine veri kaynağı sağlayacak olan e-Palette Tokyo 2020, aynı zamanda markanın gelecek için hazırlandığı mobilite çözümlerine de platform sağlayacak.

- Konforlu mobilite için tasarlandı

Simetrik ve kübik ön ve arka tasarımın yanı sıra köşelere yerleştirilmiş tekerleklerle e-Palette modeli geniş ve konforlu bir iç mekan sunuyor. Toyota’nın “Herkes İçin Mobilite” yaklaşımının bir yansıması olarak binip inmeyi kolaylaştıran eşik ve koltuk tasarımına ilave olarak ise iç mekanda zeminin, aksesuarların ve koltukların renkleri, renk körü insanların rahat algılamalarını sağlayacak şekilde seçildi.

Geniş sürgülü kapılara, alçak zemine ve elektrikli rampalara sahip araçta ayrıca tekerlekli sandalye kullanan yolcular için Arrival Control sistemi bulunuyor. Sistem sayesinde araç, iniş rampasına olabildiğince yakın ve düzgün şekilde yanaşarak tekerlekli sandalye kullanan yolcuların binip inmelerini kolaylaştırıyor. Uzun aks mesafesi ve düz iç mekan zemini ile e-Palette’in içerisinde aynı anda 4 tekerlekli sandalyeli yolcu rahatlıkla seyahat edebiliyor.

- Güvenlik odaklı düşük hızlı otonom sürüş

e-Palette modeli, kamera ve LiDAR da dahil pek çok kontrol donanımları, yazılımları ve sensörlerle donatıldı. Yüksek doğruluk sağlayan 3 boyutlu haritalama ve hareket yönetimi sisteminin desteğiyle araç, SAE 4 seviyesinde düşük hızlı otonom sürüş standartlarını karşılıyor.

Otonom sürüş esnasında daha güvenli etkileşim sağlaması için e-Palette aynı zamanda harici bir insan-makine arayüzü ile de donatıldı ve bu sayede yaya trafiği de dahil etrafında olup bitenlerden haberdar olabiliyor. Otonom sürüş sistemi ise aralıksız olarak etrafı uygun hızda 360 derece tarayarak araç için uygun sürüş şartlarını belirliyor. Tüm bu önlemlere rağmen meydana gelebilecek olumsuz bir durumda müdahalele etmek üzere araç içerisinde güvenlik personeli de bulunacak.

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