Tofaş Ar-Ge Merkezi 25 yaşında

Tofaş Üst Yöneticisi Cengiz Eroldu: - "Tofaş Ar-Ge, 1994 yılında üretimdeki modellere problem çözme desteği verme ve ürün projelerini devreye alma amacıyla kuruldu. İlerleyen zamanda yetkinliklerini geliştirerek üründe değişiklik yapma, ürün tasarımı ve ü

Tofaş Ar-Ge Merkezi 25 yaşında
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Tofaş'ın Ar-Ge Merkezi, kuruluşunun ardından çeyrek asrı geride bıraktı.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, çalışmalarına 25 yıl önce başlayan Tofaş Ar Ge Merkezi, bilgi birikimi, yetkinlikleri, bünyesindeki laboratuvarların yüksek teknolojisi ve çeşitliliğiyle bugün Türkiye'nin önde gelen Ar-Ge merkezleri arasında yer alıyor.

Tofaş Ar-Ge, aynı zamanda Fiat Chrysler Automobiles’in (FCA) Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde hizmet veren İtalya dışındaki tek Ar-Ge merkezi olmasıyla da öne çıkıyor. Türkiye otomotiv sanayisinin gelişimine önemli katkı sağlayan Tofaş Ar-Ge, stratejik hedefleri doğrultusunda ürün geliştirme ve üretim teknolojileri alanında yetkinlik kazanımını, araştırma projeleriyle de destekliyor.

Tofaş Ar-Ge, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli olarak yürütülen pek çok araştırma projesinde, FCA Araştırma Merkezi ve yabancı tasarım merkezlerinin yanı sıra çeşitli üniversitelerle de iş birliği geliştiriyor. Ürün mühendisliği kapsamında bir aracı tümüyle tasarlamak için gerekli yetkinliklere sahip olan merkez, Tofaş'ın dünya pazarlarına sunduğu ürünlerin geliştirme süreçlerinde önemli bir rol üstleniyor.


- "Doblo ve Fiorino modelleri kendi segmentlerinin yaratıcısı oldular"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, Tofaş Ar-Ge'nin, 1994 yılında üretimdeki modellere problem çözme desteği verme ve ürün projelerini devreye alma amacıyla kurulduğunu, ilerleyen zamanda yetkinliklerini geliştirerek üründe değişiklik yapma, ürün tasarımı ve ürün geliştirme aşamasında prototipleme çalışmalarıyla yetkinliğini ilerlettiğini vurguladı.

Tofaş Ar-Ge’nin kurulmasını takip eden yılların, aynı zamanda Tempra modeliyle Türkiye'nin ilk büyük ölçekli ihracat hamlesini gerçekleştirdiği dönem olduğunu aktaran Eroldu, "Bu dönemdeki çalışmalar, Türk otomotiv sanayisinin Avrupa pazarlarına yönelik üretim yetkinliğinin ispatı olurken, bir yandan da ülkemizin otomotivde üretim üssü haline gelmesinde önemli bir rol oynadı. Tofaş Ar-Ge'nin ürün geliştirme sürecinde rol aldığı Doblo ve Fiorino modelleri kendi segmentlerinin yaratıcısı oldular ve küresel ölçekte başarılarını ispat ederek Van of The Year 'Avrupa’da Yılın Ticari Aracı' ödülü dahil olmak üzere pek çok ödüle layık görüldüler. Tofaş Ar-Ge'nin ürün geliştirme süreçlerindeki rolü kademeli olarak artarak devam etti." ifadelerini kullandı.


- "Tofaş Ar-Ge, Egea projesinde sorumluluklarını arttırdı"


Eroldu, Tofaş'ın 2010'lu yıllarda FCA ile birlikte dünya pazarları için araç geliştirmeye odaklandığını da belirterek, şunları kaydetti:

"2014'te Kuzey Amerika ve Kanada pazarları için 360 milyon dolarlık yatırımla Doblo Amerika projesi, Tofaş için yeni bir evrenin başlangıcı oldu. Tofaş Ar-Ge, Egea projesinde ise sorumluluklarını arttırdı. 1 milyar dolar yatırımla hayata geçen model ailesinin ürün geliştirme sürecine liderlik etti. Ar-Ge faaliyetinin yüzde 70'i aşan mühendislik çalışmaları Tofaş ve Türkiye'deki değer zincirimiz tarafından gerçekleştirildi. Bu katkı düzeyi Türkiye otomotiv tarihi için bir ilki oluşturdu. Egea'yı ön plana çıkartan özelliklerden bir diğeri de otomobilin Türkiye'deki müşterilerin talepleri göz önünde tutularak Tofaş tarafından şekillendirilmesi oldu.

Egea, bu nedenle yalnızca Türkiye’de pazara sunulduğundan beri 3 yıldır, sadece en çok satan model olmakla kalmadı, performans ve konfordan vazgeçmeden ekonomik ulaşım çözümleri arayan kullanıcılar için fiyat/fayda dengesi açısından çok başarılı bir ürün olarak dünya pazarlarında yerini aldı. Türkiye’de en çok tercih edilen model olan Egea, 2016 yılında AutoBest 'Avrupa’da Yılın Otomobili' seçildi. Tofaş’ta geliştirilen bedan modelinin platformunun başarısı, hatchback ve station wagon karoserli modellerin doğuşunu da beraberinde getirdi."

- "Son 15 yılda 1,6 milyar avro Ar-Ge harcaması yaptık"


Tofaş Ar-Ge'nin, faaliyetlerini, 18 bin metrekarelik laboratuvar ve ofis alanında 700 çalışanla sürdürdüğünü bildiren Cengiz Eroldu, Tofaş olarak son 15 yılda 1,6 milyar avro Ar-Ge harcaması yaptıklarını aktardı.

Gerek Türkiye'de gerekse küresel ölçekte başarısını ispat eden Doblo, Fiorino ve Egea modellerinde "Tofaş Ar-Ge" imzası olduğunu vurgulayan Eroldu, "Son 10 yıldır yıllık ciromuzun yaklaşık yüzde 3’ünü Ar-Ge harcamalarına ayırıyoruz. Tofaş, bu dönem zarfında birçok kez Avrupa’da en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk bin şirket arasında yer aldı. Tofaş, bakanlık tarafından iki kez ülkemizin 'Otomotiv Sektöründe En Başarılı Ar-Ge Merkezi' seçildi. Ar-Ge'mizin 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu yıl, Ar-Ge harcamalarımızın yanı sıra 10 milyon avroluk Ar-Ge test ekipman yatırımı gerçekleştirdik. Ulaştığımız yetkinlik seviyesinde, Ar-Ge ihracatı da yapıyoruz. FCA’nın yurt dışındaki ürün geliştirme çalışmalarında da Ar-Ge mühendislerimiz görev alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Eroldu, Tofaş'ın Türkiye otomotiv sanayinde bir teknoloji üssü olduğunu belirterek, "Teknoloji, dijitalleşme ve iklim değişikliği sonucu regülasyonlardaki değişim ve ekonomik dengelerin yeniden şekillenmesi gibi unsurlar, sadece iş yapış şekillerimizi değil, yaşam tarzını, dolayısıyla müşteri beklentilerini de değiştiriyor. Bugün FCA’nın küresel ürün geliştirme ortağı, önemli Ar-Ge merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. Araç hafifletme, elektrifikasyon gibi yetkinliklerimizi artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız her zaman daha iyisine ulaşmak için devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Saatler geri alındı mı, şu an saat kaç? Bakanlık'tan açıklama geldi
ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDI
İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİK
TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARI
"Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek"
FİLEDE TED ISPARTA KOLEJİ BAŞARISI
GÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİ
Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
YÖREKS Fuarı Görkemli Bir Törenle Açıldı 2019
Isparta il sağlık müdürü Karakaya ''Sağlığınız Kıymetli Kıymetini Bilin!''
​“Gül Şehri Masalları” Masal Yazma Yarışması Sonuçlandı…
Isparta'da ​Okul Kantinlerinde Denetim
Isparta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı
Isparta'da Selver nine dokuma tezgahının başında anılarını yaşatıyor
GÖLLER EKSPRESİ YENİDEN RAYLARDA
ISPARTA ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ
GÜL BİRLİK SİYASETE MALZEME OLACAK BİR KURUM OLMAMALI
Minik Karamel yeni yuvasına kavuştu
Isparta'da ​Kavşak iyileştirme çalışmaları ile trafik akışı hızlanacak
Isparta'da Deprem Tatbikatı yapıldı
Isparta PTT'den personelinden Valilik ziyareti
Isparta Belediye Başkanı muhtarlara buluştu
Isparta'da yetenek sınavı ile okullara öğrenci alımı yapılacak
Eğirdir Yöresel ürünleriyle YÖREX Fuarında yerini aldı 2019
Uluborlu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı 2019
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

GÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİGÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİ25 Ekim 2019
Isparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durumIsparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durum21 Ekim 2019
KARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDIKARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDI21 Ekim 2019
Uluborlu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı 2019Uluborlu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı 201923 Ekim 2019
BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 2019BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 201921 Ekim 2019
GÖLLER EKSPRESİ YENİDEN RAYLARDAGÖLLER EKSPRESİ YENİDEN RAYLARDA24 Ekim 2019
Tüm memurları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli olduTüm memurları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli oldu20 Ekim 2019
Milas Mesireliği’nde Çalışmalar Son Hız Devam EdiyorMilas Mesireliği’nde Çalışmalar Son Hız Devam Ediyor21 Ekim 2019
Çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs Isparta'da yakalandıÇeşitli suçlardan aranan 40 şahıs Isparta'da yakalandı22 Ekim 2019
Kentsel dönüşümde vatandaş odaklı yeni düzenlemeKentsel dönüşümde vatandaş odaklı yeni düzenleme20 Ekim 2019
Her öğrenci için 'e-Portfolyo' oluşturulacakHer öğrenci için 'e-Portfolyo' oluşturulacak21 Ekim 2019
Isparta'da Deprem Tatbikatı yapıldıIsparta'da Deprem Tatbikatı yapıldı23 Ekim 2019
İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİKİDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİK25 Ekim 2019
TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARITÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARI25 Ekim 2019
"Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek""Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek"25 Ekim 2019
ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDIASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDI26 Ekim 2019
Isparta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programıIsparta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı24 Ekim 2019
​“Gül Şehri Masalları” Masal Yazma Yarışması Sonuçlandı…​“Gül Şehri Masalları” Masal Yazma Yarışması Sonuçlandı…24 Ekim 2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozdukDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk20 Ekim 2019
ISPARTA ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ ISPARTA ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ 24 Ekim 2019