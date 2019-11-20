TOBFED üyelerine özel tamamlayıcı sağlık sigortası

300 bin üye, 1,5 milyon çalışan ve ailelerinden oluşan Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun üyeleri, "TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" ile SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında ödenmesi gereken fark ücretini karşılayan s

TOBFED üyelerine özel tamamlayıcı sağlık sigortası
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Sigorta Cini, Demir Sağlık ve Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) iş birliği ile geliştirilen "TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası", sektördeki 300 bin KOBİ ile 1,5 milyon çalışan ve ailelerine özel olarak sunulacak.

İş birliği kapsamında 300 bin üye, 1,5 milyon çalışan ve ailelerinden oluşan TOBFED üyeleri, "TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" ile SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında ödenmesi gereken fark ücretini karşılayan sağlık poliçesi çerçevesinde teminat kapsamına alınacak.

Kampanyadan yararlanmak için TOBFED üyelerinin Sigorta Cini mağazalarını ziyaret etmesi ya da web sitesindeki talep formunu doldurup göndermeleri yeterli olacak.

İş birliğine ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe tüm iş kollarında çalışan arkadaşlarını ve ailelerini "TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" ile sağlık konusunda desteklemek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Demir Sağlık ve Sigorta Cini işbirliğiyle başlattığımız kampanya ile TOBFED üyelerine özel paket kapsamında pek çok avantaj sunuyoruz. Tüm üyelerimizin aileleri ile birlikte bu kampanyadan faydalanmasını istiyoruz. Çünkü sağlık, her şeyin başında gelir. Arabamız bozulsa masrafını öder yaptırırız ama sağlık konusunda maalesef böyle bir şansımız yok. Hasta olmasak bile düzenli muayenelerimizi yaptırmalıyız. Soğuk havalarda çalışanlar ve kimyasallarla temas eden sektör çalışanlarımız için TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası büyük bir şans. Sigorta Cini ve Demir Sağlık ile birlikte geliştirdiğimiz ürün ile TOBFED üyelerine pek çok alanda avantaj sağlamayı hedefliyoruz."


- "Önceliğimiz, TOBFED örneğinde olduğu gibi ihtiyaç odaklı ürünler çıkarmak"


Demir Sağlık Genel Müdürü Viktor Hodara da 200'den fazla acente, 1800'den fazla anlaşmalı kurum ağı ve 150 binden fazla poliçe sahibi ile özel sağlık, tamamlayıcı sağlık, seyahat sağlığı, yabancı sağlık, acil sağlık, kritik hastalıklar gibi her türlü sağlık sigortası ürününde ve ayrıca hayat sigortası ürünlerinde uzmanlaşmış olan Demir Sağlık olarak her zaman vatandaşların yanında olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hodara, TOBFED Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı, tüm TOBFED'liler ve ailelerinin kullanabileceğini belirterek, uzun yıllardır Türkiye'nin önde gelen kurumlarına ve Türkiye'nin her köşesindeki vatandaşlara sağlık ve hayat sigortası çözümleri sunduklarını, her geçen yıl gerek kurumsal gerekse bireysel sigortalı sayısını artırdıklarını anlattı.

Yenilenen vizyonu ve imajıyla yapılmayanları yapan, denenmeyenleri deneyen, cesur, dinamik ve sektörde fark yaratan bir şirket olarak büyümeyi sürdürdüklerini kaydeden Hodara, "Önümüzdeki dönemde önceliğimiz, yine TOBFED örneğinde olduğu gibi ihtiyaç odaklı ürünler çıkarmak ve daha geniş kitlelerin kendilerini güvende hissetmesini sağlamak olacak." dedi.


- "300 bin KOBİ ve 1,5 milyon çalışana sahip organizasyonu doğru bir kanal olarak gördük"


Sigorta Cini Genel Müdürü Erdem Aydınlı ise sağlık konusunun Türkiye'de çok önemsenen ancak fazlasıyla ihmal edilen bir alan konumunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Acenteliğini yaptığımız Demir Sağlık ile özel bir proje hayata geçirdik ve TOBFED üyelerini tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına aldık. Tamamlayıcı sağlık sigortasını ve faydalarını anlatmak için TOBFED gibi 300 bin KOBİ ve 1,5 milyon çalışana sahip bir organizasyonu doğru bir kanal olarak gördük. Sigorta Cini olarak mağazalarımız, web sitemiz ve çağrı merkezimiz üzerinden çoklu kanal yapımızla hizmet veriyoruz. Web sitemiz ve çağrı merkezimiz aracılığıyla 7/24 hizmet verirken, fiziki olarak da 19 şehirde 41 mağazamız ile müşterilerimize her kanaldan ulaşıyoruz. Bu özel ürün ile hem KOBİ'lere hem çalışanlara hem de onların ailelerine ulaşabilme fırsatı bulabileceğimize inanıyoruz."

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