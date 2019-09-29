Telefonlar 210 milyar avroya 'akıllandı'

Küresel akıllı telefon satışları yılın ilk yarısında 210 milyar avro olarak gerçekleşirken Türkiye'de aynı dönemdeki satışların tutarı 1,8 milyar avro (11,8 milyar lira) oldu.

Telefonlar 210 milyar avroya 'akıllandı'
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - AA muhabirinin araştırma şirketi GfK'nın verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yıl tüketici teknolojisi ürünlerine 1 trilyon avro harcanması, bunun yaklaşık yüzde 43'ünün daha yüksek özelliklere sahip akıllı telefonlardan kaynaklanması bekleniyor.

Gerçekleşmiş satışlar açısından değerlendirildiğinde ise ocak-haziran döneminde tüketiciler, akıllı telefonlara 210 milyar avro harcarken, daha sofistike fotoğraf ve video çekimi akıllı telefon sektöründeki başarı faktörü olarak görüldü.

Özellikler açısından bakıldığında 6-7 inç ekran, 20 megapiksel ve üstü kamera, 128 GB ve üstü depolama özelliğine sahip ürünler, 2019'un ilk altı ayındaki akıllı telefon cirosunun yüzde 16'sını (33 milyar avro) oluşturdu.

İki kameralı telefonlara büyük ilgi

Araştırmaya göre, yüksek çözünürlüklü kamera özelliği ile telefonlarda çoklu kamera kullanımı da hız kazandı.

Ocak-haziran döneminde ikili arka kameralı telefonlar, küresel ölçekteki akıllı telefon cirosunun yüzde 50'sini oluştururken, üç arka kameralı cihazların payı da yüzde 1 artarak toplam cironun yüzde 20'sine ulaştı.

Yılın ilk yarısında satılan akıllı telefonların yüzde 18'inin "2,5-2,8 GHz" aralığında çalışan işlemcilere sahip olduğu belirlendi.

5G özelliğine sahip akıllı telefonlar, haziran ayında Güney Kore'de satın alınmış tüm akıllı telefonlar içinde yüzde 41'lik paya ulaştı. Premium fiyatlı akıllı telefonlar, 2019'un ilk yarısında miktar bazında yüzde 8 paya sahip olurken, söz konusu segmentteki telefonların satışlarında yüzde 6 artış görüldü.

Öte yandan bu dönemde tüketici teknolojisi ürünlerine harcanan paranın yüzde 42'si akıllı telefonlara ayrıldı.

Türkiye pazarında durum

Türkiye genelinde yılın ilk yarısında 1,8 milyar avroluk (11,8 milyar lira) akıllı telefon satılırken, ekran boyutu 5,5 ve üstü inç olan, 20MP ve üstü kamera ile 64 GB ve üstü depolama özelliğine sahip akıllı telefonlardan 109 milyon avroluk (691 milyon lira) ciro elde edildi.

İkili arka kameraların pazar payı bu dönemde artmaya devam etti ve tutar bazında satışların yüzde 51'ini oluşturdu. Üçlü arka kameralı cihazların pazar payı da yüzde 15'e ulaştı.

Akıllı telefon teknolojisinin kullanım şeklini basitleştirme potansiyeline sahip oldukları için, tüketicilerin ilgisini çeken akıllı saatlerin satışı da yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artış kaydetti.

GfK Telekomünikasyon Sektörü Uzmanı Igor Richter, yaptığı değerlendirmede, akıllı telefon özelliklerinin teknolojik yenilikler ve tüketici talepleri nedeniyle sürekli geliştiğini belirtti.

Richter, "Cihazınızla özel anları yakalamak, paylaşmak ve hareket halindeyken eğlenmek, optimum dengede özellikler gerektirir. Daha fazlasına olan bu ihtiyaç, cihazlarda çoklu kameralarda artışa ve güçlü performans gerektiren uygulamaların kullanımı arttığı için de daha iyi işlemcilerin geliştirilmesine sebep oldu." ifadesini kullandı.

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