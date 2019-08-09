İSTANBUL (AA) - Teknosa'nın bayram kampanyası kapsamında klimadan akıllı telefona, notebook'tan beyaz eşyaya, tüm teknolojiler avantajlı fiyatlarla tüketiciye sunulacak.

Teknosa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Ağustos itibarıyla geçerli kampanya kapsamında, tüm kategorilerde geçerli avantajlı fiyatlar tüketiciyle buluşuyor. Teknosa, ayrıca Kurban Bayramı'na özel olarak derin dondurucuları ve klima ve vantilatörleri indirimlerle sunuyor.

Tüm Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli kampanyalar ile teknolojiseverler klimalardan akıllı telefona, notebook’tan beyaz eşyaya kadar ihtiyaç duydukları tüm teknolojilere avantajlı fiyatlarla erişme imkanı buluyor.

Teknosa müşterileri, avantajlı fiyatlardan faydalanırken sektörde ilk kez ve sadece Teknosa tarafından sunulan, TV, monitör, notebook, tablet ve desktop ürünlerinde kullanılmış olsa dahi 30 gün içinde ürün değiştirme imkanına da sahip oluyor.











































