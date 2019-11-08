İSTANBUL - Teknosa, Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğinde düzenlenen "Cool Markalar" araştırmasında "Türkiye’nin En Cool Teknoloji Marketi" seçildi.

Teknosa'nın açıklamasına göre, Roamler Türkiye'nin Marketing Türkiye için gerçekleştirdiği araştırmanın beşincisinin sonuçları açıklandı. Teknosa, araştırma sonucuna göre Türkiye'nin en cool teknoloji marketi ödülüne layık görüldü.

Tüketiciler için markaların hizmetlerinin ve iletişiminin ne kadar yenilikçi ve "ne kadar havalı" olduğunu ölçen araştırma, Türkiye genelinde ağırlığını gençlerin oluşturduğu bin Roamler kullanıcısı ile 20'yi aşkın kategoride gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Önder Oğuzhan, bir kez daha Türkiye'nin en cool teknoloji marketi seçilmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dijitalleşmeye, inovasyona odaklanan ve yeni nesil pazarlama enstrümanlarını efektif şekilde değerlendiren markalar, tüketiciler ve özellikle de gençler tarafından takip ediliyor. Teknosa olarak, yaygın mağaza ağımız ve dijital kanallarımızla Türkiye'de tüketicilerle teknoloji arasında köprü kuruyoruz. Bu ağdan edindiğimiz veriler, bize önemli bir içgörü sağlarken, müşterilerle olan duygusal bağımızı ve iletişimimizi de güçlendirmemize imkan veriyor. Teknolojiseverlerle kurduğumuz karşılıklı güven ilişkisinin sürdürülebilir olması için biz müşteri deneyiminde hep daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz."