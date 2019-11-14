ADANA - Teknoloji perakendecisi Teknosa'nın, Adana'da 6'ncı, Türkiye'de 201'inci mağazası 01 Burda AVM'de hizmete girdi.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Teknosa'nın, Türkiye'nin her köşesine son teknoloji ürünlerini ulaştırmak için yatırımlarına hızla devam ettiğini söyledi.

Teknosa'nın 2000 yılında "Herkes için Teknoloji" felsefesiyle çalışmalarına başladığını hatırlatan Gürcan, çoklu kanalda teknoloji ürünlerine erişimi daha kolay ve keyifli hale getirmek, müşterilerine en iyi deneyimi sunmak için yatırımlarına devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin 68 ilinde mağazalarının bulunduğunu belirten Gürcan, bugün Sabancı Holding’in doğduğu kent olan Adana’ya yatırım yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Gürcan, 201'inci mağazalarını Adana'da açtıklarını aktararak şöyle konuştu:

"Adana'da 6'ncı, toplam Çukurova'da 14'üncü, bütün Akdeniz'de 25. mağazamızı açtık. Adana'da 7 bin metrekare mağazayla hizmet veriyoruz. Şu an Adana'da 80 çalışanımız var, yeni açılan mağazamızla 16 kişi daha istihdam ediyor olacağız. Teknosa'nın tüm Türkiye'de toplamda 2 bin 200 civarında çalışanı var. "





- "Teknosa 9 ayda yüzde 13 büyüme kaydetti"





Türkiye'deki elektronik pazarının yüzde 2 civarında büyüdüğünü vurgulayan Gürcan, "Teknosa, ilk dokuz ayda yüzde 13'lük bir büyüme kaydetti. Pazarın oldukça üzerinde bir büyüme kaydettik. Adana, bunun çok daha üzerinde bir büyüme kaydetti, bu yıl yüzde 21 büyüdü. Adana bizim için hem manevi anlamda hem de iş anlamında pozitif gelişim kaydeden bir ilimiz oldu." diye konuştu.

Gürcan, Teknosa'nın, 01 Burda AVM'deki yeni mağazasında teknolojik ürünleri avantajlı fiyat ve özel kampanyalarla tüketicilerin beğenisine sunacağını aktardı.

Açılışa özel televizyondan akıllı telefona, notebooktan küçük ev aletlerine kadar birçok farklı üründe yüzde 40’a varan indirim kampanyaları gerçekleştirdiğini söyleyen Gürcan, 17 Kasım'a kadar geçerli olacak bu kampanya kapsamında, televizyon modellerinde kaçırılmayacak fırsatların sunulduğunu sözlerine ekledi.



