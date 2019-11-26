'Teknolojinin mutfağında' 10 kişiden sadece biri kadın

Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, Kadınların teknoloji sektöründe düşük bir temsiliyette olduğunu gördüklerini söyledi.

'Teknolojinin mutfağında' 10 kişiden sadece biri kadın
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Teknolojide Kadın Derneği (wtech) Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney,, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak ana hedeflerinin, bilim ve teknoloji dünyasında ihtiyaç duyulan çeşitliliği oluşturmak ve kadınlardaki motivasyon kaybının önüne geçerek, akıllı teknoloji toplumunun oluşmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Teknoloji alanında kendisini geliştiremeyen, dönüşüm hızını yakalamayan ülkelerin liderlik sıralamasında alt sıralarda kalmaya mahkum olduğunu belirten Öney, Toplum 5.0'ın bir zaruriyet haline geldiğini, bunun da ancak toplumun her bireyinin çeşitlilik ve fırsat eşitliği ile akıl gücünü en doğru şekilde kullanabilmesiyle mümkün olduğunu anlattı.

"Kadınlar, eğitim aldığı alanda kariyerine devam etmiyor"

Öney, kadınların teknoloji sektöründe düşük bir temsiliyette olduğunu gördüklerini, bu nedenle çalışmalarını kadın odağında başlattıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Çok uzun süre teknoloji alanında çalışmış bir kadın olarak, girdiğim toplantılarda ve sektörel etkinliklerde farkına vardığım bir nokta oldu. Üniversitelerin STEM (Fen Matematik, Mühendislik, Bilim) alanında okuyan ve bu bölümlerden mezun olan genç kızlarımızın oranı yüzde 37'lerdeyken mezun olanların eğitimini aldıkları alanlarda kariyer hayatına devam etme oranı yüzde 10'lar civarında.

Mezuniyet sonrası kadınlar, erkek egemen teknoloji sektöründe, araştırma geliştirme ve teknik alanlarda çalışmak anlamında ciddi bir motivasyon kaybı yaşıyorlar. Pazarlama, satış ve yönetim gibi alanlarda kadınlar yer alıyorlar fakat işin mutfağında bulunmuyorlar. 2023'e kadar teknoloji sektöründe yüzde 9,91 olan istihdam rakamını yüzde 100 artırmak konusunda güçlü bir destek vermeyi hedefliyoruz."

"Teknoloji sektöründe yetkin personel açığı artıyor"

Dünya genelinde teknoloji sektöründe yetkin personel açığının giderek arttığını, ancak kadınların bu alana ilgisinin ise azaldığını vurgulayan Öney, "Kadınların bilişimden uzaklaşmalarının en önemli nedenleri arasında kendilerini yönlendirecek mentor, rol model bulamamaları, cinsiyet bariyerleri ve ücret eşitsizliği yer alıyor." dedi.

Öney, kadınların teknoloji sektöründeki motivasyon kaybının ortadan kaldırılması gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Araştırmalar, kadınların teknoloji alanında daha fazla istihdam edilmesinin ekonomik verimliliğimize de katkısının çok büyük olacağını gösteriyor. Türkiye’nin gerek ekonomik gerekse sosyal potansiyeline erişebilmesi için kadınlarımızın bu alana duyduğu ilgi ve motivasyonu artırmalıyız. Teknolojide Kadın Derneği olarak, bu konuyu önemseyen kamu ve özel sektör kurumları ile iş birlikleri yaparak, onların kadın ile ilgili projelerinin teknoloji ayağında ortak projeler geliştireceğiz."

"Lise ve üniversitelerde güçlü şekilde yer alacağız"

Sektörün büyük kurumları ve liderlerine davetler yaparak 80'den fazla kurum ve birey kurucu üye ile derneklerini kurduklarını hatırlatan Wtech Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, Wtech Akademi kapsamında STEM alanında okuyan ya da mezun öğrencilerin, alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamaları için farklı eğitimleri bir araya getirdiklerini dile getirdi.

Öney, testing ve veri temizleme konusunda eğitimler vermeye başladıklarını anımsatarak, "Bir diğer eğitimimizi de aralık ayında açacağız ve veri tabanı yönetimi üzerine uzman yetiştirip, bu eğitimden mezun olanların üye kurumlarımızda istihdam edilmelerini sağlayacağız." dedi.

Lise ve üniversitelerde dijital ve fiziksel olarak güçlü bir şekilde yer alacaklarını ifade eden Öney, şunları kaydetti:

"Work Online Projesi'yle STEM öğrencilerinin aranan yetkinlikleri online eğitimlerle kazanmalarına ve online olarak uzaktan çalışmalarına destek oluyoruz. 20 öğrenciye uzmanlaşmak istedikleri eğitimler konusunda burs sağladık.

10 Aralık’ta lansmanını gerçekleştireceğimiz Wtech Portal’la ise adeta bir pazar yeri olacak bir platform kuruyoruz. İçinde üniversiteler, kamu kurumları, girişim dernekleri, özel sektör ve STEM alanlarında okuyan/mezun olan gençler yer alacak. Yetenekli, projesi, hayalleri, amaçları olan gençlerden bir kariyer havuzu oluşturacağız. Wtech Platform'un olmadığı bir ilimiz kalmayacak."

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