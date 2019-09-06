"Teknoloji üretiminde dünyayla yarışan bir Türk Telekom göreceğiz"

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal: - "Türk Telekom, 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra fiber altyapı yaygınlığı bakımından da 5G'ye en hazır operatördür" - "Yeni dönemde, müşteri deneyimi ve internet penetrasyonu odağından ayrı

"Teknoloji üretiminde dünyayla yarışan bir Türk Telekom göreceğiz"
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türk Telekom'un geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra fiber altyapı yaygınlığı bakımından da 5G'ye en hazır operatör olduğunu belirterek, "Yeni dönemde, müşteri deneyimi ve internet penetrasyonu odağından ayrılmayarak hedeflerine çok daha hızlı koşan, kurumsal büyüklüğüne rağmen bir start-up heyecanıyla çalışan, teknoloji üretiminde dünyayla yarışan bir Türk Telekom göreceğiz." dedi.

Türk Telekom'da üç yıla yakın satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüten ve temmuz sonunda CEO olarak atanan Ümit Önal, basınla ilk buluşmasında şirketin yeni dönem hedeflerini paylaştı.

Önal, Türk Telekom'un, bugün 30 bini aşkın çalışanı, 47 milyona ulaşan abonesi ile operasyonel başarısı, artan karlılığı, sağlam likidite yönetimi, girişimlere desteği ve teknolojik yatırımları sayesinde istihdam ve ekonomiye fayda sağlayarak Türkiye'ye değer katmaya devam ettiğini söyledi.

Yeni dönemdeki önceliklerinden bahseden Önal, bunları internet penetrasyonunu artırma, 5G'yi destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırma, daha iyi bir müşteri deneyimi ve mobil başta olmak üzere tüm alanlarda sürdürülebilir abone kazanımı şeklinde sıraladı.

Önal, Türk Telekom'un, 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra fiber altyapı yaygınlığı bakımından 5G'ye en hazır operatör olduğunu vurgulayarak, "Başarısı son 2,5 yıldır kanıtlanan mevcut stratejimize tam bir konsantrasyonla odaklanırken hedeflerimize ulaşma konusunda vites büyütüyoruz. Yeni dönemde, müşteri deneyimi ve internet penetrasyonu odağından ayrılmayarak hedeflerine çok daha hızlı koşan, kurumsal büyüklüğüne rağmen bir start-up heyecanıyla çalışan, teknoloji üretiminde dünyayla yarışan bir Türk Telekom göreceğiz." diye konuştu.

"Türkiye'nin en çok aboneye sahip entegre operatörü" konumlarını yeni abone kazanımlarıyla güçlendireceklerini anlatan Önal, bir yandan da Türkiye'nin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp, 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Önal, Türk Telekom'un, köklü bir gelenekten gelen tecrübesini yenilikçi, genç ve girişimci bir ruhla harmanlamayı başardığını, bu yönüyle teknolojide ülkenin hem hafızası hem pusulası niteliğindeki nadide değerlerden biri olduğunu dile getirdi.


- "Türkiye'deki fiber altyapının yüzde 80'inde Türk Telekom imzası var"


Ümit Önal, Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesi ve ilk 10 ekonomi arasında yer alabilmesi için, dijitalleşme ve internet kullanımının yaygınlaşmasının önemine dikkati çekti.

Türk Telekom olarak öncelikli ve en önemli hedeflerinin, ayrım gözetmeksizin ülkenin her kesiminden mümkün olduğu kadar çok kişiyi internetle tanıştırmak olduğunu belirten Önal, "Son beş yıl içinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'deki internet kullanımı yüzde 48'den yüzde 72'ye, Bilgi ve Teknoloji Kurumu (BTK) verilerine göre hane halkı internet penetrasyonu yüzde 40'lardan yüzde 56'ya yükseldi. Yeni dönem yatırımlarımızın önceliği, dijitalleşmenin temel göstergelerinden biri olan bu oranı Avrupa ortalaması olan yüzde 70'ler seviyesinin de üzerine çıkarmak." şeklinde konuştu.

Önal, şirket olarak Türkiye'nin fiber altyapısını oluşturmak üzere her yıl artan oranda kaynak ayırdıklarını, üstlendikleri sorumluluk gereği sektörün diğer oyuncularına da rehberlik ettiğini dile getirdi.

Fiber yatırımlarına da değinen Önal, şunları söyledi:

"Fiberi ülkenin her köşesine taşımayı kendimize vizyon olarak seçtik ve bu hedefe odaklanarak fiber altyapımızı son 10 yılda 2 kattan fazla artırdık. Ülkedeki fiber altyapının yüzde 80'inde Türk Telekom imzası var. Sabit altyapımız, ülke hane halkının yüzde 90'ından fazlasını kapsıyor. Ülkenin en ücra köşelerine kadar uzanan 289 bin kilometre uzunluğundaki fiber ağımız bugün dünyanın etrafını 7 defadan fazla dolaşacak uzunlukta. 5G için kritik öneme sahip fiber altyapıyı Türkiye'nin dört bir tarafına ulaştırmamız sayesinde 5G'ye en hazır operatör olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim."

Önal, Türkiye'de son bir buçuk yılda, 3,2 milyon yeni haneyi daha fiberle kapsadıklarını aktararak, "Türkiye'nin fiberleşmesi, bazı kesimlerin iddia ettiğinin aksine Türk Telekom'un öncülüğünde hızla büyümekte ve pek çok ülkeden daha ileri düzeye ulaşmış durumda." ifadesini kullandı.

OECD tarafından açıklanan rapora göre, coğrafi şartlarının zorluğuna rağmen Türkiye'nin abone fiberleşme oranında ABD ve birçok Avrupa ülkesinin önünde yer aldığına işaret eden Önal, Almanya'da yüzde 3, İngiltere'de yüzde 2 olan abone fiberleşme oranının Türkiye'de yüzde 20'ler seviyesinde bulunduğu bilgisini verdi.



- "Kusursuz bir müşteri deneyimi hedefliyoruz"


Türk Telekom CEO'su Önal, Türkiye'nin 5G ve ötesi teknolojilere geçen ilk ülkeler arasında yer alması hedefi doğrultusunda, 5G ile ilgili çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

5G test şebeke altyapılarını hazırlarken, bir yandan da 5G Mükemmeliyet Merkezi'nde yerli ve milli yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri geliştirdiklerini anlatan Önal, şöyle devam etti:

"Yakın zamanda 5G alanında pek çok yeni teknolojiyi ilk defa deneyerek ülkemize kazandırma imkanımız oldu. 5G teknolojileri ve altyapıları konusundaki çalışmalarımız bilgi teknolojileri alanında değer üreten Argela ve Innova gibi iştiraklerimiz aracılığıyla tüm hızıyla devam ediyor. Kendi kaynaklarımızla 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri geliştirme konusunda Ar-Ge ve yakınsama teknolojileri şirketimiz Argela ile büyük ilerleme kaydetmiş bulunuyoruz. Ayrıca, 5G için son derece önem arz eden sabit ve mobil altyapı paylaşım modelleri üstünde çalışıyor, operatörlerle pilot projeler gerçekleştiriyoruz. Benzer paylaşım modellerinin daha yaygın olarak kullanılması, yatırım maliyetlerini düşürürken son kullanıcıya da daha kaliteli ve daha uygun hizmet olarak yansıyacak."

Önal, vatandaşın hayatını kolaylaştıran servis ve ürünler geliştirerek müşteri deneyimini her alanda daha da iyileştirmeyi hedefleyen bir şirket olarak, dijital servisler konusunda da çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Bu çerçevede kusursuz bir müşteri deneyimi hedeflediklerini vurgulayan Önal, "Ülkemizin geleceği gençlerimizi çok önemsiyoruz. Gençleri anlamak, onların teknolojiyle örülü yeni yaşam biçimine uygun çözümler üretmek, üzerine eğildiğimiz başlıca konular arasında yer alıyor." diye konuştu.


- "En yenilikçi dijital hizmetleri geliştiren bir Türk Telekom göreceksiniz"


Türk Telekom'un mobildeki hızlı büyüme trendini sürdürdüğüne de değinen Önal, "Yılın ilk altı ayında, 851 bin net mobil abone kazanımı ile toplam mobil abone sayımızı 22,4 milyona yükselttik. Mobilde kaliteli bir şebeke hizmetini yenilikçi paket ve tarifelerimizle birlikte rekabetçi fiyatlarla sunuyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan son derece memnun. Bunu mobil abone sayımızdaki hızlı artış ve mobil numara taşıma rakamlarından net biçimde görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mobil pazardaki hedeflerine öngördüklerinden çok daha çabuk bir zamanda ulaşacaklarına inandıklarını dile getiren Önal, son 2 yılda abone kazanımından mobil numara taşımaya, satış gelirlerinden faaliyet karlılığına rekor artışlarla tarihi başarılar elde ettiklerini söyledi.

Önal, 2019'un ilk yarısındaki performanslarını yılın geri kalanında da sergileyerek, belirledikleri hedeflere her zamankinden daha güçlü, sağlam ve emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti.

Hükümetin çizdiği 2023 vizyonu paralelinde, dünya standartlarını yakalayan, geçen ve son aşamada standartları oluşturan bir Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürmek için üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde, sektöründe en güçlü yatırımı yapan, ülkemizde fiber ağı en hızlı yaygınlaştıran, faaliyet gösterdiğimiz her hizmet alanında en ileri müşteri deneyimini sunan, kurumların dijital dönüşüm yolculuğunun en baş aktörü olan, en kaliteli şebeke ve altyapıyı sağlamaya devam eden, en yenilikçi dijital ürün ve hizmetleri geliştiren bir Türk Telekom göreceksiniz. Ülkemizin her türlü iletişim ve bilgi teknolojileri konusunda kimseye muhtaç olmadan kendi kendine yetecek seviyeye gelmesi için var gücüyle çalışarak 2023 hedeflerine ulaşma yolunda ülke ekonomisi için itici güç olmaya devam edeceğiz."


- "Şebeke ve altyapıda en yüksek kaliteyi sunmaya devam edeceğiz"


Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 2005'ten bu yana 36,3 milyar lira ile sektörün en yüksek yatırımını yapan şirket olduklarını aktararak, ayrıca 47 milyon ile en fazla aboneye hizmet eden operatör olduklarını söyledi.

Türk Telekom'la 'en'lerin bitmediğini belirten Önal, sözlerini şöyle südürdü:

"289 bin kilometreyle en yüksek fiber uzunluğuna, 19,4 milyon haneyle en yüksek fiber hane erişimine, Son 10 yılda 8,5 puanlık artışla mobilde pazar payında en hızlı artışa, 7,4 milyonla mobilde numara taşımanın başladığı 2008'den bu yana en yüksek net abone kazanımına, Brand Finance'ye göre 11 yıldır aralıksız Türkiye'nin en değerli telekom markası olduklarına, mobilde 1800 mhz ve altı frekanslarda en yüksek paya ve mobilde abone başına en yüksek spektrum kapasitesine sahibiz."

Şirket olarak yepyeni 'en'lere koştuklarını belirten Önal, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yeni dönemde Türk Telekom; sektörde en yüksek yatırımda liderliğini sürdürecek, ülkemizde fiber ağı en hızlı ve en eşitlikçi şekilde artıracak, faaliyet gösterdiği her alanda en ileri müşteri deneyimini sunacak, kurumların dijital dönüşüm yolculuğunun en baş aktörü olacak, şebeke ve altyapıda en yüksek kaliteyi sunmaya devam edecek, en yenilikçi dijital ürün ve servisleri geliştirecek."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyareti
Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da
Isparta'da Süpürge Dünyası Açıldı
Isparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar burada
Isparta'da 1 günlük su kesintisi
'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih oluyor!
Uluborlu Türk Musiki Korusundan Muhteşem Konser
PARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DE
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı
Isparta'da Şeftali Hasat Bayramı
Isparta'da belediyeden çok önemli duyuru!
Isparta’da 100 Bekçi Göreve Başladı
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Isparta’yı Keşfe Çıktı
Rosemix saf, doğal şifalı lavanta ürünleri
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti
Isparta'da trafik kazası: 2 ölü
Isparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini Üretecek
Isparta'da havadan trafik denetimi
Vali Seymenoğlu Sağır Köyünde Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da trafik kazası: 2 ölüIsparta'da trafik kazası: 2 ölü01 Eylül 2019
Burdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralıBurdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı31 Ağustos 2019
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kestiEğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti01 Eylül 2019
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''01 Eylül 2019
Isparta'da Süpürge Dünyası AçıldıIsparta'da Süpürge Dünyası Açıldı04 Eylül 2019
Isparta'da şüpheli ölümIsparta'da şüpheli ölüm30 Ağustos 2019
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralıIsparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı04 Eylül 2019
Isparta'da havadan trafik denetimiIsparta'da havadan trafik denetimi31 Ağustos 2019
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleniIsparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni01 Eylül 2019
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildiIsparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi02 Eylül 2019
Araç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası varAraç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası var31 Ağustos 2019
Isparta'da 1 günlük su kesintisiIsparta'da 1 günlük su kesintisi04 Eylül 2019
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya BaşlandıIsparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı03 Eylül 2019
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'daIsparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da04 Eylül 2019
Isparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini ÜretecekIsparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini Üretecek01 Eylül 2019
Doğal gaza yüzde 15 zam geldiDoğal gaza yüzde 15 zam geldi31 Ağustos 2019
Emine Erdoğan, Salda Gölü'ndeEmine Erdoğan, Salda Gölü'nde02 Eylül 2019
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldüHatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü05 Eylül 2019
Isparta'da Büyük Zafer'in 97. yıl dönümüIsparta'da Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü30 Ağustos 2019
PARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DEPARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DE03 Eylül 2019