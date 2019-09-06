İSTANBUL - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türk Telekom'un geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra fiber altyapı yaygınlığı bakımından da 5G'ye en hazır operatör olduğunu belirterek, "Yeni dönemde, müşteri deneyimi ve internet penetrasyonu odağından ayrılmayarak hedeflerine çok daha hızlı koşan, kurumsal büyüklüğüne rağmen bir start-up heyecanıyla çalışan, teknoloji üretiminde dünyayla yarışan bir Türk Telekom göreceğiz." dedi.



Türk Telekom'da üç yıla yakın satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüten ve temmuz sonunda CEO olarak atanan Ümit Önal, basınla ilk buluşmasında şirketin yeni dönem hedeflerini paylaştı.



Önal, Türk Telekom'un, bugün 30 bini aşkın çalışanı, 47 milyona ulaşan abonesi ile operasyonel başarısı, artan karlılığı, sağlam likidite yönetimi, girişimlere desteği ve teknolojik yatırımları sayesinde istihdam ve ekonomiye fayda sağlayarak Türkiye'ye değer katmaya devam ettiğini söyledi.



Yeni dönemdeki önceliklerinden bahseden Önal, bunları internet penetrasyonunu artırma, 5G'yi destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırma, daha iyi bir müşteri deneyimi ve mobil başta olmak üzere tüm alanlarda sürdürülebilir abone kazanımı şeklinde sıraladı.



Önal, Türk Telekom'un, 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra fiber altyapı yaygınlığı bakımından 5G'ye en hazır operatör olduğunu vurgulayarak, "Başarısı son 2,5 yıldır kanıtlanan mevcut stratejimize tam bir konsantrasyonla odaklanırken hedeflerimize ulaşma konusunda vites büyütüyoruz. Yeni dönemde, müşteri deneyimi ve internet penetrasyonu odağından ayrılmayarak hedeflerine çok daha hızlı koşan, kurumsal büyüklüğüne rağmen bir start-up heyecanıyla çalışan, teknoloji üretiminde dünyayla yarışan bir Türk Telekom göreceğiz." diye konuştu.



"Türkiye'nin en çok aboneye sahip entegre operatörü" konumlarını yeni abone kazanımlarıyla güçlendireceklerini anlatan Önal, bir yandan da Türkiye'nin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp, 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırmayı sürdüreceklerini ifade etti.



Önal, Türk Telekom'un, köklü bir gelenekten gelen tecrübesini yenilikçi, genç ve girişimci bir ruhla harmanlamayı başardığını, bu yönüyle teknolojide ülkenin hem hafızası hem pusulası niteliğindeki nadide değerlerden biri olduğunu dile getirdi.







- "Türkiye'deki fiber altyapının yüzde 80'inde Türk Telekom imzası var"







Ümit Önal, Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesi ve ilk 10 ekonomi arasında yer alabilmesi için, dijitalleşme ve internet kullanımının yaygınlaşmasının önemine dikkati çekti.



Türk Telekom olarak öncelikli ve en önemli hedeflerinin, ayrım gözetmeksizin ülkenin her kesiminden mümkün olduğu kadar çok kişiyi internetle tanıştırmak olduğunu belirten Önal, "Son beş yıl içinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'deki internet kullanımı yüzde 48'den yüzde 72'ye, Bilgi ve Teknoloji Kurumu (BTK) verilerine göre hane halkı internet penetrasyonu yüzde 40'lardan yüzde 56'ya yükseldi. Yeni dönem yatırımlarımızın önceliği, dijitalleşmenin temel göstergelerinden biri olan bu oranı Avrupa ortalaması olan yüzde 70'ler seviyesinin de üzerine çıkarmak." şeklinde konuştu.



Önal, şirket olarak Türkiye'nin fiber altyapısını oluşturmak üzere her yıl artan oranda kaynak ayırdıklarını, üstlendikleri sorumluluk gereği sektörün diğer oyuncularına da rehberlik ettiğini dile getirdi.



Fiber yatırımlarına da değinen Önal, şunları söyledi:



"Fiberi ülkenin her köşesine taşımayı kendimize vizyon olarak seçtik ve bu hedefe odaklanarak fiber altyapımızı son 10 yılda 2 kattan fazla artırdık. Ülkedeki fiber altyapının yüzde 80'inde Türk Telekom imzası var. Sabit altyapımız, ülke hane halkının yüzde 90'ından fazlasını kapsıyor. Ülkenin en ücra köşelerine kadar uzanan 289 bin kilometre uzunluğundaki fiber ağımız bugün dünyanın etrafını 7 defadan fazla dolaşacak uzunlukta. 5G için kritik öneme sahip fiber altyapıyı Türkiye'nin dört bir tarafına ulaştırmamız sayesinde 5G'ye en hazır operatör olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim."



Önal, Türkiye'de son bir buçuk yılda, 3,2 milyon yeni haneyi daha fiberle kapsadıklarını aktararak, "Türkiye'nin fiberleşmesi, bazı kesimlerin iddia ettiğinin aksine Türk Telekom'un öncülüğünde hızla büyümekte ve pek çok ülkeden daha ileri düzeye ulaşmış durumda." ifadesini kullandı.



OECD tarafından açıklanan rapora göre, coğrafi şartlarının zorluğuna rağmen Türkiye'nin abone fiberleşme oranında ABD ve birçok Avrupa ülkesinin önünde yer aldığına işaret eden Önal, Almanya'da yüzde 3, İngiltere'de yüzde 2 olan abone fiberleşme oranının Türkiye'de yüzde 20'ler seviyesinde bulunduğu bilgisini verdi.









- "Kusursuz bir müşteri deneyimi hedefliyoruz"







Türk Telekom CEO'su Önal, Türkiye'nin 5G ve ötesi teknolojilere geçen ilk ülkeler arasında yer alması hedefi doğrultusunda, 5G ile ilgili çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.



5G test şebeke altyapılarını hazırlarken, bir yandan da 5G Mükemmeliyet Merkezi'nde yerli ve milli yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri geliştirdiklerini anlatan Önal, şöyle devam etti:



"Yakın zamanda 5G alanında pek çok yeni teknolojiyi ilk defa deneyerek ülkemize kazandırma imkanımız oldu. 5G teknolojileri ve altyapıları konusundaki çalışmalarımız bilgi teknolojileri alanında değer üreten Argela ve Innova gibi iştiraklerimiz aracılığıyla tüm hızıyla devam ediyor. Kendi kaynaklarımızla 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri geliştirme konusunda Ar-Ge ve yakınsama teknolojileri şirketimiz Argela ile büyük ilerleme kaydetmiş bulunuyoruz. Ayrıca, 5G için son derece önem arz eden sabit ve mobil altyapı paylaşım modelleri üstünde çalışıyor, operatörlerle pilot projeler gerçekleştiriyoruz. Benzer paylaşım modellerinin daha yaygın olarak kullanılması, yatırım maliyetlerini düşürürken son kullanıcıya da daha kaliteli ve daha uygun hizmet olarak yansıyacak."



Önal, vatandaşın hayatını kolaylaştıran servis ve ürünler geliştirerek müşteri deneyimini her alanda daha da iyileştirmeyi hedefleyen bir şirket olarak, dijital servisler konusunda da çalışmalar yaptıklarını ifade etti.



Bu çerçevede kusursuz bir müşteri deneyimi hedeflediklerini vurgulayan Önal, "Ülkemizin geleceği gençlerimizi çok önemsiyoruz. Gençleri anlamak, onların teknolojiyle örülü yeni yaşam biçimine uygun çözümler üretmek, üzerine eğildiğimiz başlıca konular arasında yer alıyor." diye konuştu.







- "En yenilikçi dijital hizmetleri geliştiren bir Türk Telekom göreceksiniz"







Türk Telekom'un mobildeki hızlı büyüme trendini sürdürdüğüne de değinen Önal, "Yılın ilk altı ayında, 851 bin net mobil abone kazanımı ile toplam mobil abone sayımızı 22,4 milyona yükselttik. Mobilde kaliteli bir şebeke hizmetini yenilikçi paket ve tarifelerimizle birlikte rekabetçi fiyatlarla sunuyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan son derece memnun. Bunu mobil abone sayımızdaki hızlı artış ve mobil numara taşıma rakamlarından net biçimde görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.



Mobil pazardaki hedeflerine öngördüklerinden çok daha çabuk bir zamanda ulaşacaklarına inandıklarını dile getiren Önal, son 2 yılda abone kazanımından mobil numara taşımaya, satış gelirlerinden faaliyet karlılığına rekor artışlarla tarihi başarılar elde ettiklerini söyledi.



Önal, 2019'un ilk yarısındaki performanslarını yılın geri kalanında da sergileyerek, belirledikleri hedeflere her zamankinden daha güçlü, sağlam ve emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti.



Hükümetin çizdiği 2023 vizyonu paralelinde, dünya standartlarını yakalayan, geçen ve son aşamada standartları oluşturan bir Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürmek için üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayan Önal, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki dönemde, sektöründe en güçlü yatırımı yapan, ülkemizde fiber ağı en hızlı yaygınlaştıran, faaliyet gösterdiğimiz her hizmet alanında en ileri müşteri deneyimini sunan, kurumların dijital dönüşüm yolculuğunun en baş aktörü olan, en kaliteli şebeke ve altyapıyı sağlamaya devam eden, en yenilikçi dijital ürün ve hizmetleri geliştiren bir Türk Telekom göreceksiniz. Ülkemizin her türlü iletişim ve bilgi teknolojileri konusunda kimseye muhtaç olmadan kendi kendine yetecek seviyeye gelmesi için var gücüyle çalışarak 2023 hedeflerine ulaşma yolunda ülke ekonomisi için itici güç olmaya devam edeceğiz."







- "Şebeke ve altyapıda en yüksek kaliteyi sunmaya devam edeceğiz"







Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 2005'ten bu yana 36,3 milyar lira ile sektörün en yüksek yatırımını yapan şirket olduklarını aktararak, ayrıca 47 milyon ile en fazla aboneye hizmet eden operatör olduklarını söyledi.



Türk Telekom'la 'en'lerin bitmediğini belirten Önal, sözlerini şöyle südürdü:

"289 bin kilometreyle en yüksek fiber uzunluğuna, 19,4 milyon haneyle en yüksek fiber hane erişimine, Son 10 yılda 8,5 puanlık artışla mobilde pazar payında en hızlı artışa, 7,4 milyonla mobilde numara taşımanın başladığı 2008'den bu yana en yüksek net abone kazanımına, Brand Finance'ye göre 11 yıldır aralıksız Türkiye'nin en değerli telekom markası olduklarına, mobilde 1800 mhz ve altı frekanslarda en yüksek paya ve mobilde abone başına en yüksek spektrum kapasitesine sahibiz."



Şirket olarak yepyeni 'en'lere koştuklarını belirten Önal, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yeni dönemde Türk Telekom; sektörde en yüksek yatırımda liderliğini sürdürecek, ülkemizde fiber ağı en hızlı ve en eşitlikçi şekilde artıracak, faaliyet gösterdiği her alanda en ileri müşteri deneyimini sunacak, kurumların dijital dönüşüm yolculuğunun en baş aktörü olacak, şebeke ve altyapıda en yüksek kaliteyi sunmaya devam edecek, en yenilikçi dijital ürün ve servisleri geliştirecek."