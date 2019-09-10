ANKARA - "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında ikincisi düzenlenecek İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) bu yıl buluşlar da "görücüye" çıkacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2016'dan bu yana her yıl düzenlediği Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'19), TEKNOFEST kapsamında 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle TÜRKPATENT ev sahipliğinde Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) iş birliğinde düzenlenecek ISIF'19'da, 25 ülkeden 400'ün üzerinde buluş ziyaretçiler ve yatırımcılar için sergilenecek.

Aynı zamanda fuarla eş zamanlı olarak sınai mülkiyet haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalıştaylar, seminerler ve eğitimler düzenlenecek.

Fuar boyunca katılımcılara "Patent Randevu Sistemi" ile yüz yüze danışmanlık hizmeti verilecek.

Patent Randevu Sistemi danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen katılımcılar, fuar öncesinde ve fuar süresince taleplerini "patentrandevu@turkpatent.gov.tr" adresine iletebilecek.

"Milli Teknoloji Hamlesi"ne büyük katkı

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, AA muhabirine, ISIF'in 4'üncü kez kapılarını dünyanın yenilikçi zihinlerine açmaya hazırlandığını söyledi.

ISIF'19'un TEKNOFEST ile gerçekleştirilecek olmasının Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi"ne büyük katkı sağlayacağını belirten Asan, "2016'da başlattığımız bu girişimin sadece ülkemizde değil, dünya çapında büyük yankı bulması, yaptığımız işin doğruluğunu ve gerekliliğini net bir şekilde ortaya koyuyor. İki günü birbirine eşit olanın zarar ettiğini benimseyen bir kültürün mirasçılarıyız. Bu nedenle her yıl bir öncekinden daha iyisini gerçekleştirmenin sorumluluğunu üzerimizde güçlü bir şekilde hissediyoruz. Bu nedenle ISIF'19, ISIF'18, ISIF'17 ve ISIF'16'nın üzerine yeni tuğlaların konulduğu, yeni bileşenlerin eklendiği, daha renkli, daha coşkulu ve çok daha etkili bir fuar olacak." dedi.

Asan, ISIF'ın, sınai mülkiyet alanında kurumsal kapasitesi büyük gelişme kaydetmiş ve yasal zemini güçlenmiş bir Türkiye'nin tüm dünya buluşçularının hizmetine sunduğu uluslararası bir etkinlik olduğuna dikkati çekerek, fuarın temel hedefinin, büyük çabalar sonucunda ortaya çıkan buluşların tanıtılması, yatırımcıyla buluşturulması ve ticarileştirilmesi olduğunu bildirdi.

ISIF'ın aynı zamanda 7'den 70'e katılımcıların ziyaretleriyle renklenecek büyük bir farkındalık etkinliği olduğunu vurgulayan Asan, şunları kaydetti:

"Fuarla eş zamanlı düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştay ve panellerle değer kazanacak kapsamlı bir eğitim etkinliği. Türkiye'nin ve bölgenin en güçlü sınai mülkiyet ağı olmaya aday bir sosyal etkinlik özelliğini taşıyor. TÜRKPATENT olarak iç içe geçen ve birbirini tamamlayan birçok bileşene sahip bu etkinliğe katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destek ve teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz ISIF'19'a ülkemizden, dünyanın dört bir yanından ilgi duyanları bekliyoruz."