İSTANBUL - Tekfen İnşaat'ın Azerbaycan'da, yüzde 40 oranında pay sahibi olduğu Azfen, 486,3 milyon dolarlık bir petrol sondaj ve üretim platformunun yapım ve montajını üstlendi.

Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Azfen şirketindeki ortaklık payı kapsamında Tekfen İnşaat'ın projedeki payı ise 194,5 milyon dolar olarak açıklandı.

Tekfen İnşaat'ın Azerbaycan'da, yüzde 40 oranında pay sahibi olduğu Azfen, BP Exploration tarafından geliştirilen Hazar Denizi'ndeki Azeri-Çırak-Güneşli petrol yatağı yatırım hamlesi kapsamında, 486,3 milyon dolarlık bir petrol sondaj ve üretim platformunun yapım ve montajını üstlendi.

17 bin ton ağırlığındaki off-shore platformu projesi, delme modülü, hizmet ve yaşam ünitelerinin yapım ve teslim işlerini içeriyor. Projenin yapım süresi 38 ay olarak öngörülüyor. Azfen şirketindeki ortaklık payı kapsamında Tekfen İnşaat'ın projedeki payı ise 194,5 milyon dolar.

Bu yeni proje ile 1992 yılından beri Azerbaycan'da petrol ve gaz sanayisine müteahhitlik hizmeti veren Tekfen İnşaat, ülkedeki 6. platforma imzasını atacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen İnşaat Genel Müdürü Mustafa Kopuz, şunları kaydetti:

"Off-shore platform inşasındaki uzmanlığımızı bu aşamadan sonra Hazar Denizi’nin ötesinde öncelikle Akdeniz havzasına ayrıca da Kuzey Denizi’ne genişletmeyi hedefliyoruz. Akdeniz’de Kıbrıs’ın Güneyi’nde ve Mısır açıklarında çok büyük gaz yatakları keşfedildi. İsrail off-shore çalışmalarına başladı, Kuzey Denizi’nde ise mevcut platformların yenilenme ihtiyacı önemli bir iş potansiyeli sunuyor."