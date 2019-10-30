İSTANBUL - Türk Ekonomi Bankası (TEB), 400 milyon dolar karşılığı yeni sendikasyon kredisini imzaladı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, hedeflediği şekilde 400 milyon dolar karşılığı yeni sendikasyon kredisini imzaladı. Söz konusu kredi, ABD, Kanada, AB, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden katılan önde gelen 22 bankanın katılımıyla sağlandı.

306 milyon avro ve 61,5 milyon dolar olmak üzere, 367 gün vadeli sağlanan kredi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılacak olmasının yanı sıra Türk ekonomisine de büyük katkı sağlayacak.

Kredinin toplam maliyeti avro ve dolar için sırasıyla euribor+yüzde 2,10 ve libor+yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.





- "Türkiye, her anlamda güçlü bir ülke"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türk ekonomisi için oldukça başarılı bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Uluslararası yatırımcılar, TEB'in başarılı performansını ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenini bir kez daha teyit etmiş oldu." ifadesini kullandı.

Kredinin ihracatın finansmanı noktasında kullanılacağını aktaran Leblebici, TEB'in, ihracatın finansmanına odaklanmaya devam edeceğini bildirdi.

Leblebici, Türkiye'deki güçlü bankacılık sisteminin uluslararası piyasalar nezdinde de güven tazelemesiyle finansal sistemin, bir kez daha yaşanan sorunlar karşısında güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Türkiye'nin her anlamda çok güçlü bir ülke olduğunu belirten Leblebici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Finansal sistemimiz; ülkemizin sürekli büyümesini sağlayacak altyapı, bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknolojiye sahip. Biz de bu altyapının etkin unsurlarından biri olarak uluslararası piyasalardaki itibarımız sayesinde bu başarılı kredi anlaşmasını imzaladık. TEB olarak 90 yılı aşkın süredir Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geçmişimizden aldığımız köklü ve güçlü bankacılık deneyimimizle ülkemizi daha da ileriye taşıyacak ve ekonomimizin güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz."