İSTANBUL(AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) Cetelem ve PSA Finans’ın otomobil finansmanı iş ortaklığı, Opel markası ile büyümeye devam ediyor.



TEB'den yapılan açıklamaya göre, TEB Cetelem ve PSA Finans'ın Nisan 2014’ten bu yana Peugeot, Citroen ve DS Automobiles markaları ile başarıyla yürüttüğü iş ortaklığı, PSA Finans’ın Haziran 2019 itibarıyla Opel markasının anlaşmalı finansal hizmetler kuruluşu olmasıyla daha da büyüdü.

TEB Cetelem ve PSA Finans hızlı, güvenli ve kişiye özel anlayışla hayata geçirdikleri finansal çözümlerle Peugeot, Citroen, DS Automobiles ve şimdi de Opel yetkili satıcılarında müşterilerine bütçesine uygun ödeme seçenekleri sunmaya başladı.

Buna göre, TEB Cetelem ve PSA Finans iş ortaklığı, "Satış Noktasından Hizmet" iş modeli ile temmuz ayı boyunca tüm Opel modellerinde yüzde 0,99’dan başlayan uygun kredi imkanı ve ekim ayına kadar taksit erteleme seçenekleri sunuyor.



Opel’in temmuz ayı kampanyasında Astra Sedan ve Corsa 36 bin TL kredi tutarı, 15 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunulurken, Astra HB, SUV’ler, Insignia ve Combo 45 bin TL kredi tutarı, 15 ay, yüzde 0,99 faiz oranıyla yetkili satış noktalarında yeni sahiplerini bekliyor.



TEB Cetelem, ürün çeşitliliği ile sıfır ve ikinci el otomobiller için taşıt kredisi ile krediyi ve aracı güvence altına alacak sigorta ürünleri sunarak, müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

