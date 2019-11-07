Tarımsal sulamada yapay zeka dönemi

Tarımda akıllı sulama teknolojileri geliştiren Netafim firması, "daha az kaynak, daha çok verim" sloganıyla yapay zekaya sahip yeni sulama sistemi "NetBeat"in tanıtımını gerçekleştirdi - NetBeat, otomatik sulama, gübreleme ve bitki koruma sistemlerini, yö

Tarımsal sulamada yapay zeka dönemi
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

AYDIN - Tarımda akıllı sulama teknolojileri geliştiren Netafim firması, "NetBeat" adını verdiği ve "daha az kaynak, daha çok verim" sloganıyla hayata geçirdiği yapay zekaya sahip yeni sulama sisteminin tanıtımını yaptı.

Firmanın Dijital Tarım Başkanı Guy Leventon, Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Vodafone Akıllı Köy'de gerçekleştirilen NetBeat sisteminin tanıtım toplantısında, dünya nüfusu hızla artarken temiz su ve tarım arazileri gibi sınırlı kaynakların gittikçe azaldığına dikkati çekti.

İnsanlığı geleceğe taşıyacak akıllı tarım sistemlerinde yapay zekanın hızla ön plana çıkacağını ifade eden Leventon, söz konusu teknolojinin, meteorolojik verileri, bitki gelişim istatistiklerini, hava ve toprak ısı ve nemi gibi onlarca veriyi hızla analiz ederek çiftçilerin doğru, zamanında karar almasında yol gösterici olacağını vurguladı. Leventon, "Yapay zekanın gücü, üretimin daha az kaynakla ve daha çok verim alınabilmesi için vazgeçilmez bir unsur haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki mısır üretiminde akıllı sulama sistemlerinin yarattığı farka da değinen Leventon, hektar başına harcanan 9 bin 200 metreküp suyla alınan 9 ton mahsulün yapay zeka çözümleri sonrasında yalnızca 6 bin 300 metreküp suyla 12 ton mısıra ulaştığına dikkati çekti.

- "Tarlanızda olup biten parmağınızın ucunda"

Netafim Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız da firmanın Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi.

Dünyanın hızla dijitalleştiğini ve tarım sektörünün de buna adapte olması gerektiğini ifade eden Parmaksız, çiftçilerin de artık gelenekselin ötesinde kendi arazilerini teknolojik yöntemlerle kontrol etme kabiliyetine sahip olmak istediğini söyledi.

Parmaksız, firmanın bu kapsamda NetBeat teknolojisini geliştirdiğine işaret ederek, "NetBeat, otomatik sulama, gübreleme ve bitki koruma sistemlerini yöntemlerini bir araya getiren bir yapay zekaya sahip ilk dijital çözüm olmasının yanı sıra üreticisine tarlasını uzaktan kontrol etme, görüntüleme imkanı sunuyor. Yani kısacası tarlanızın içerisinde olup bitenler parmağınızın ucunda oluyor. NetBeat sistemi gerçek anlamda bir arazi yönetim sistemidir diyebiliriz." diye konuştu.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ve Orta Asya kapsamında 13 araziye NetBeat'i kurduklarını ifade eden Parmaksız, yıl sonuna kadar da 20 kurulum daha yapmayı planladıklarını kaydetti.

Öte yandan, konuşmaların ardından "Tarımda Akıllı Sulama 4.0" paneli de düzenlendi.

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