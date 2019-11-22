"Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme" konferansı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sezgi: - "Ekonomik büyümenin sürdürülebilir yüksek seviyelere çıkabilmesi ve işsizlik oranlarının hızla aşağıya çekilebilmesi için yatırımlara ihtiyacımız var" - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne henüz geçmiş olmamız,

"Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme" konferansı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sezgi, "Ekonomik büyümenin sürdürülebilir yüksek seviyelere çıkabilmesi ve işsizlik oranlarının hızla aşağıya çekilebilmesi için yatırımlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Koç Üniversitesi iş birliğinde kurulan Ekonomik Araştırma Forumu EAF'ın düzenlediği "Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme" konferansında, ekonominin geleceği ve iş dünyası gündemi için önem taşıyan başlıklar ekonomi alanındaki uzmanlar tarafından ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezgi, kısa ve orta vadeli ekonomik sorunlarla mücadele ederken uzun dönemli stratejileri, ilişkileri, ilkeleri ve etkenleri ihmal etmemenin son derece kritik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçici parasal genişlemeler bugüne kadar ülkemizde de küresel anlamda iyi sonuçlar doğurmadı. Genişlemeci politikalar kriz dönemlerinde ekonomiye destek vermek için sınırlı ölçüde kullanıldığında işlevsel olabilirler. Ancak ekonominin rekabet gücünün artırılması için uzun dönemli önlemlere ve yapısal reformların gerçekleştirilmesine olan ihtiyacımızı tekrar vurgulamak istiyorum. Eğitimden teknolojiye, hukuk reformundan dış politikaya, enerji arz güvenliğinden sanayide yüksek katma değerli üretime, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden iklim değişikliği stratejilerine kadar yapacak çok işimiz ve hayata geçirilecek çok sayıda düzenlememiz var.

Bunların hiçbirisi ihmal edilebilir konulardan değildir. Ekonomik büyümenin sürdürülebilir yüksek seviyelere çıkabilmesi ve işsizlik oranlarının hızla aşağıya çekilebilmesi için yatırımlara ihtiyacımız var. Yatırımların gerçekleştirilebilmesi için de öngörülebilirliği olan, güvene dayanan bir yatırım ikliminin sağlanması ve bu sayede de ihtiyaç duyduğumuz uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklara ulaşılabilmesi gerekmektedir."

Son dönemde bazı makroekonomik verilerde bir düzelme eğilimi görüldüğünü aktaran Sezgi, Türkiye'nin barındırdığı potansiyel hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Sezgi, Türkiye'nin son yıllarda siyasi ve ekonomik konularda yaşadığı pek çok şok karşısında önemli bir dirence sahip olduğunu kanıtladığını bildirdi.

Bu dirence sahip olmanın temel nedenlerinin insan kaynağı, en kötü belirsizlik ortamlarında dahi ayakta kalmayı başaran reel sektör ve güçlü bankacılık sistemi olduğunu belirten Sezgi, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine henüz geçmiş olmamız, ülkemizi derinden etkileyen göç dalgası, yaşadığımız güvenlik sorunları ile baş etmeye çalışmamız ve uluslararası konjonktürün aşırı dalgalanması gibi ciddi konulara rağmen ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sorunları çözme potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum. Girişimcilere güvenli ve öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlanabilmesi için güçlü bir hukuk sistemine sahip olmanın önemi açıktır. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik esaslarına dayalı bir demokratik sistem de konunun vazgeçilemez diğer boyutudur.

Öte yandan gelişmiş toplumlarda sivil toplum örgütlerinin etkinlikleri dikkate alındığında, yasa yapma ve düzenleyici metin hazırlama süreçlerinde ilgili toplum kesimlerinin görüşlerinin daha da çok alınması, sadece düzenlemelerin kalitesini artırmayacak, aynı zamanda uzun ömürlü olmasını da sağlayacaktır."

Önder Sezgi, artık kısa vadeden ziyade uzun vadeli hedeflerin önemle göz önünde bulundurulması gerektiğini aktardı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen panele ise Koç Üniversitesi – TÜSİAD EAF Direktörü Selva Demiralp, TÜSİAD Baş Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, TEPAV Finans Enstitüsü Direktörü Fatih Özatay, Dünya Bankası Türkiye Ofisi Program Lideri Habib Rab, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Güven Sak katıldı.

















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