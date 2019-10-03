Sur Yapı'dan sadece taksitle konut sahibi olma fırsatı

Sur Yapı, peşinatın ve ara ödemenin bulunmadığı, yüzde 0,69 vade oranı ve 3 bin TL taksit ödeyerek ev sahibi olma fırsatının sunulduğu yeni kampanya başlattı - Tüm projelerde geçerli olan ve yüzde 15 indirimin de sunulacağı kampanya bir ay geçerli olacak

Sur Yapı'dan sadece taksitle konut sahibi olma fırsatı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Sur Yapı, peşinatın ve ara ödemenin bulunmadığı, yüzde 0,69 vade oranı ve 3 bin TL taksit ödeyerek ev sahibi olma fırsatının sunulduğu yeni kampanya başlattı. Yüzde 15 indirimin de sunulacağı kampanya bir ay geçerli olacak.

Özel sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan kampanyaya ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, gelecek 1,5 yıl içinde yaklaşık 7 bin 500 konut ve iş yerini teslim etmeye hazırlandıklarını belirterek, Türkiye'de bir ilke imza atarak sadece taksitle ödemeli yeni bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Elmas, tüm Sur Yapı projelerinde geçerli olan kampanyanın peşinatsız, ara ödemesiz, yüzde 0,69 vade oranıyla ve 3 bin TL'den başlayan sabit taksitlerle ev alma fırsatı sunduklarını bildirdi.

Ekonomideki dalgalanma ve yüksek faiz oranları nedeniyle konut sektöründe bir süredir durgunluk yaşandığını dile getiren Elmas, bu süreci indirimlerin ve geniş vadelerin bulunduğu kampanyalarla yürütmeye çalıştıklarını aktardı.

Elmas, bu süreçte satışları bir miktar gerilese de süreci fedakarlık göstererek yürüttüklerini kaydederek, ekonomik dalgalanmanın getirdiği olumsuzlukların ortadan kalkmaya başladığını, özellikle hazirandan bu yana ekonominin tüm parametrelerinde olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi.

Temmuzda konut sektörünün hareketlenmeye başladığını, bunun sonucunda TCMB'den önce harekete geçen kamu bankalarının ağustosta konutta kredi faizlerini yüzde 0,99'a indirdiğini anımsatan Elmas, kendilerinin de bu indirim sonrası bir kampanya hayata geçirdiklerini anlattı.

Elmas, "Faizleri yüzde 0,69'a düşürdüğümüz ara ödemeli kampanyamız kapsamında 50 günlük bir sürede son bir yıldaki satış kaybımızın neredeyse büyük kısmını telafi ettik. 50 günde sadece Antalya'da 300 civarında daire satarken, İstanbul'da da 40 günde bu sayı 100 adet civarında gerçekleşti." dedi.


- Yüzde 15 indirimle taksit ödeyerek ev sahibi olma imkanı


Elmas, faizlerin düşürülmesi sonrası başlattıkları kampanyada müşterilerin en çok takıldığı konunun "ara ödeme" olduğunu belirterek, burada takılan çok ciddi bir kesim bulunduğunu, bu kesim için de yeni kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Bu kampanyanın özel sektörde ilk olduğunu vurgulayan Elmas, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de ilk defa tamamı taksitlerle ödenebilecek kampanyamız, peşinat ve ara ödeme olmadan yüzde 0,69 faiz oranıyla sadece taksit ödeyerek ev almayı mümkün hale getiriyor. Kampanya kapsamında öncelikle yüzde 15 indirim uygulanıyor. Daha sonra ev tutarının yüzde 50'lik kısmı için 180 ayda yüzde 0,69 vadeyle banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 50'lik kısım içinse Sur Yapı bünyesinde 120 ayda yüzde 0,69 vadeyle sabit taksitlerle ödeme imkanı sunuluyor. Böylece konut alıcısı sadece taksit ödeyerek ev sahibi olabiliyor."

Elmas, liste fiyatı 563 bin TL olan 2+1 bir daireye öncelikle yüzde 15 kampanya indirimi yaptıklarını kaydederek, konutun indirimli satış fiyatının 478 bin 550 TL'ye düştüğünü aktardı.

Bunun yarısı için 180 aya varan yüzde 0,69 vadeyle banka kredisi kullandırdıklarını dile getiren Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Bankaya ödenecek taksit 2 bin 325 TL oluyor. Geri kalanını ise 120 ayda yüzde 0,69 vade oranıyla taksitlendiriyoruz. Sur Yapı taksiti de 2 bin 939 TL oluyor. 120 ay boyunca toplam taksit tutarı 5 bin 264 TL. Böylece peşinatsız, ara ödemesiz ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Üstelik 120 ayda Sur Yapı ödemeleri tamamlandıktan sonra kalan 60 ayda sadece banka ödemeleri gerçekleştiriliyor. Yani 120 ay sonrasında müşteri taksiti 5 bin 264 TL yerine 2 bin 325 TL'ye düşüyor."


- "Kampanya tüm Sur Yapı Projeleri'nde geçerli"


Altan Elmas, kampanyanın tüm projelerinde geçerli olduğunu belirterek, İstanbul'un 9 ilçesinde devam eden ve satışta olan 12 proje bulunduğunu söyledi.

Elmas, bu projelerin Kağıthane'de Tempo City, Topkapı'da Topkapı Evleri, Ispartakule'de Bahçeyaka, Bahçekent'te Semt Bahçekent, Sancaktepe'de Lavender ve Muhit, Sultanbeyli'de İlkbahar 1-2. Etap ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu'nda Excellence, Ümraniye'de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe'de YeşilMavi olduğunu bildirdi.

Sur Yapı'nın 8 milyar TL yatırımla geliştirdiği Antalya Projesi'nin de yeni kampanyaya dahil edildiğini dile getiren Elmas, ilk etabının kaba inşaatının tamamlandığı ve diğer iki etabının da aynı anda devam ettiği projede, 6 bin 417 bağımsız konut ve iş yerinin teslimleri için sona yaklaşıldığını, ilk faz tesliminin 2019 sonunda başlayacağını anlattı.

Elmas, Sultanbeyli'de İlkbahar 1. ve 2. Etap, Ümraniye'de Exen İstanbul ve yeni teslimleri başlayan Sancaktepe'de Lavender projelerinde kampanya kapsamında peşinat ve ara ödeme yapmadan hemen taşınma ve sadece taksit ödeme imkanı sunulduğunu söyledi.

Lavender'de 535 konut ve 59 dükkanın teslimlerine başladıklarını dile getiren Elmas, Gölbahçe Evleri'nde 227 konut ve 5 dükkanın teslimatlarının 2019 sonuna kadar teslim edileceğini söyledi.

Halihazırda toplam konut portföylerinin 12 bin adet olduğunun bilgisini veren Elmas, 2020 sonuna kadar 7 bin 500'ünü teslim etmiş olacaklarını bildirdi.

Yabancılara ve gurbetçilere yaptıkları konut satışından bahseden Elmas, "Avrupa'daki Türk kardeşlerimiz için Köln'de satış ofisi açtık. Onların ayağına gittik. Tüm süreçleri oradan yönetebileceğiz. 2019'da 2018'e göre yabancıya ciddi satış yaptık. Özellikle Antalya'da dünyanın her yerinden yatırımcıya konut satışı yaptık. Antalya'da toplam satış içerisinde yabancının payı geçen yıl yüzde 5'ti, bu yıl yüzde 12'yi geçti." diye konuştu.



- 1+1'de aylık 2 bin 241 TL'ye ev alma fırsatı


Toplantıda verilen bilgiye göre, kampanya kapsamında 60 metrekare 219 bin TL'lik 1+1 dairenin yüzde 80'lik kısmı için 180 ayda yüzde 0,69 vadeyle bankaya aylık bin 703 TL ödeme yapılıyor. Kalan yüzde 20'lik kısım için ise 120 ayda Sur Yapı'ya yüzde 0,69 vadeyle aylık 538 TL ödeme gerçekleştiriliyor.

Toplam taksit tutarı 120 ay boyunca aylık 2 bin 241 TL olarak ödenirken, Sur Yapı ödemeleri bittikten sonra kalan 60 ayda sadece bankaya bin 703 liralık taksit ödemesi yapılıyor.

Kampanya kapsamında sunulan tamamı taksitli ödeme seçeneği dışında alternatif ödeme planı da sunuluyor. Buna göre de öncelikle yüzde 15 kampanya indirimi yapılıyor. Başta hiç peşinat alınmazken, peşinat bir yıl öteleniyor. 12, 24, 36, 48 ve 60. aylarda peşinatı 5 eşit taksitte ödeme seçeneği sunuluyor. Ev bedelinin kalan kısmı için ise yüzde 0,69 vadeyle 180 ay da banka kredisi olarak ödeniyor.

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