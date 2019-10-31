İSTANBUL - Sur Yapı'nın Antalya'da hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesi, Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye 11 ülke ve KKTC’den üst düzey ülke temsilcileri tarafından ziyaret edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sur Yapı Antalya Projesi, yerli ve yabancı çok sayıda ülkeden inşaat uzmanlarının ilgisini çekiyor. Dünyaya örnek dönüşüm projesi olarak gösterilen projeye son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Antalya'da düzenlenen Uluslararası İnşaat Çalıştayı kapsamında teknik gezi gerçekleştirildi.

Organizasyonda, Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye 11 ülke ve KKTC'den üst düzey ülke temsilcilerinin aralarında yer aldığı 200 kişilik heyet ağırlandı.

Azerbaycan İnşaat Bakan Yardımcısı Ragim Latifov, Özbekistan İnşaat Bakan Yardımcısı Sherzod Hidoyatov’un da aralarında bulunduğu Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Moldova, Yakutistan'dan üst düzey yetkililerin yanı sıra İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim ve İller Bankası Bölge Müdürü Fuat Koçak da ağırlandı.

Katılımcılara Sur Yapı satış ofisinde sunum yapıldı. Burada projeye dair detaylı bilgiler aktarıldı ve soruları yanıtlandı.

Daha sonra proje sahasını gezerek görüşlerini aktaran ziyaretçiler, uygulanan yerinde dönüşüm modeli, planlanan geniş sosyal alanlar, sıfırdan gerçekleştirilen alt yapı, yeşile verilen önem ve kullanılan akıllı teknoloji ile Antalya projesinin dünya ülkelerine referans proje niteliği taşıdığını belirtti.





- "Tüm dünyaya referans proje"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Antalya projesinin, kentsel dönüşüm modeli ve akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin İstanbul'dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya'nın değerine değer katarak dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Projemiz, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bir bilinirliğe sahip. Referans proje oldu. Bugüne kadar Amerika, Kore, Rusya, Almanya, Azerbaycan, Norveç, İngiltere, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Filistin gibi 29 farklı yabancı ülke vatandaşı ve Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Belçika, Danimarka, Kanada, Yunanistan, Avusturalya, Portekiz gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları projemizden alım gerçekleştirdi."

Elmas, projeye başladıkları günden bu yana çok sayıda yerli ve yabancı üniversite, kurum ve kuruluşun projeyi gezerek incelediğini bildirdi.





- Teslimler aralık ayında başlıyor





Elmas, projede, aynı anda yaklaşık 8 bin konutun inşaatının sürdüğünü, ilk etapta bulunan 93 blokluk 6 bin 417 dairenin aralık ayından itibaren teslim edilmeye başlanacağını bildirdi.

Altan Elmas, bu etabın bazı bloklarında artık son çalışmalar yapılıyor; doğramalar takılıyor, iç mobilya ve ankastrelerinin takıldığı bilgisini verdi.

İkinci etapta yer alan Sur Cadde'de inşaatın hızla ilerlediğini kaydeden elmas, "Tamamlandığında İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nin bir benzerini Antalyalılarla buluşturacak Sur Cadde'de ticari alanlar, ofis ve dairelerin yanı sıra gündüz nüfusunu da çekecek pek çok sosyal ve kültürel aktivite olacak. Caddede 1,3 kilometre uzunluğunda tramvay hattı da yer alacak." ifadelerini kullandı.

Elmas, bin 105 adet bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya Projesi'nin merakla beklenen 3. etabında da inşa çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.