Sur Yapı Antalya'ya uluslararası ziyaret

Sur Yapı'nın Antalya'da hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesi, Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye 11 ülke ve KKTC’den üst düzey ülke temsilcileri tarafından ziyaret edildi - Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: - "Bugüne kadar Amerika, Kore, R

Sur Yapı Antalya'ya uluslararası ziyaret
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Sur Yapı'nın Antalya'da hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesi, Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye 11 ülke ve KKTC’den üst düzey ülke temsilcileri tarafından ziyaret edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sur Yapı Antalya Projesi, yerli ve yabancı çok sayıda ülkeden inşaat uzmanlarının ilgisini çekiyor. Dünyaya örnek dönüşüm projesi olarak gösterilen projeye son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Antalya'da düzenlenen Uluslararası İnşaat Çalıştayı kapsamında teknik gezi gerçekleştirildi.

Organizasyonda, Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye 11 ülke ve KKTC'den üst düzey ülke temsilcilerinin aralarında yer aldığı 200 kişilik heyet ağırlandı.

Azerbaycan İnşaat Bakan Yardımcısı Ragim Latifov, Özbekistan İnşaat Bakan Yardımcısı Sherzod Hidoyatov’un da aralarında bulunduğu Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Moldova, Yakutistan'dan üst düzey yetkililerin yanı sıra İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim ve İller Bankası Bölge Müdürü Fuat Koçak da ağırlandı.

Katılımcılara Sur Yapı satış ofisinde sunum yapıldı. Burada projeye dair detaylı bilgiler aktarıldı ve soruları yanıtlandı.

Daha sonra proje sahasını gezerek görüşlerini aktaran ziyaretçiler, uygulanan yerinde dönüşüm modeli, planlanan geniş sosyal alanlar, sıfırdan gerçekleştirilen alt yapı, yeşile verilen önem ve kullanılan akıllı teknoloji ile Antalya projesinin dünya ülkelerine referans proje niteliği taşıdığını belirtti.


- "Tüm dünyaya referans proje"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Antalya projesinin, kentsel dönüşüm modeli ve akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin İstanbul'dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya'nın değerine değer katarak dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Projemiz, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bir bilinirliğe sahip. Referans proje oldu. Bugüne kadar Amerika, Kore, Rusya, Almanya, Azerbaycan, Norveç, İngiltere, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Filistin gibi 29 farklı yabancı ülke vatandaşı ve Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Belçika, Danimarka, Kanada, Yunanistan, Avusturalya, Portekiz gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları projemizden alım gerçekleştirdi."

Elmas, projeye başladıkları günden bu yana çok sayıda yerli ve yabancı üniversite, kurum ve kuruluşun projeyi gezerek incelediğini bildirdi.


- Teslimler aralık ayında başlıyor


Elmas, projede, aynı anda yaklaşık 8 bin konutun inşaatının sürdüğünü, ilk etapta bulunan 93 blokluk 6 bin 417 dairenin aralık ayından itibaren teslim edilmeye başlanacağını bildirdi.

Altan Elmas, bu etabın bazı bloklarında artık son çalışmalar yapılıyor; doğramalar takılıyor, iç mobilya ve ankastrelerinin takıldığı bilgisini verdi.

İkinci etapta yer alan Sur Cadde'de inşaatın hızla ilerlediğini kaydeden elmas, "Tamamlandığında İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nin bir benzerini Antalyalılarla buluşturacak Sur Cadde'de ticari alanlar, ofis ve dairelerin yanı sıra gündüz nüfusunu da çekecek pek çok sosyal ve kültürel aktivite olacak. Caddede 1,3 kilometre uzunluğunda tramvay hattı da yer alacak." ifadelerini kullandı.

Elmas, bin 105 adet bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya Projesi'nin merakla beklenen 3. etabında da inşa çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştu
İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?
2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…
‘Zafere Doğru’ Ispartalılarla buluşuyor
'EVİNİN SULTANLARI' İLE 'SOKAKLAR BİZİM' PROJESİ
ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!
BAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlar
Vatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacak
Isparta'da Cumhuriyet Coşkusu Akşam da Devam Etti
Fener Alayında Cumhuriyet coşkusu caddelere sığmadı
Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler
Isparta'da dağcılarımızdan Cumhuriyet Tırmanışı
Ispartaspor'da Dobi Hasan Dönemi
Anlamlı temel atmaya, anlamlı açılış tarihi
Tabakhane Cami avlusu için duygusal yıkım
Isparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Meclis'e sunuldu! Vergide yeni dönem başlıyor! Kim ne kadar ödeyecek?
Çitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecek
Rektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Isparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir Sürprizi
Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
Isparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılar
Isparta'da Gölcük Tabiat Parkında Doğa Şöleni etkinliği
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

GÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİGÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİ25 Ekim 2019
ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDIASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDI26 Ekim 2019
İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİKİDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİK25 Ekim 2019
"Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek""Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek"25 Ekim 2019
Isparta'da trafik kazası: sürücü öldüIsparta'da trafik kazası: sürücü öldü27 Ekim 2019
ISPARTA ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ ISPARTA ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ 24 Ekim 2019
TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARITÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARI25 Ekim 2019
Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardıOtomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı24 Ekim 2019
Saatler geri alındı mı, şu an saat kaç? Bakanlık'tan açıklama geldiSaatler geri alındı mı, şu an saat kaç? Bakanlık'tan açıklama geldi27 Ekim 2019
YÖREKS Fuarı Görkemli Bir Törenle Açıldı 2019YÖREKS Fuarı Görkemli Bir Törenle Açıldı 201924 Ekim 2019
FİLEDE TED ISPARTA KOLEJİ BAŞARISIFİLEDE TED ISPARTA KOLEJİ BAŞARISI25 Ekim 2019
ASRIN UN PASTA PARTİ BUGÜN AÇILIYOR!ASRIN UN PASTA PARTİ BUGÜN AÇILIYOR!26 Ekim 2019
Isparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılarIsparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılar28 Ekim 2019
Isparta ve Burdur'daki sürücülere önemli uyarıIsparta ve Burdur'daki sürücülere önemli uyarı24 Ekim 2019
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenlerVergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler29 Ekim 2019
Çitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecekÇitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecek29 Ekim 2019
Isparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet BayramıIsparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı29 Ekim 2019
Isparta'dan kutsal topraklara Umreciler yolcu edildiIsparta'dan kutsal topraklara Umreciler yolcu edildi28 Ekim 2019
Isparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir SürpriziIsparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir Sürprizi28 Ekim 2019
Isparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyorIsparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyor28 Ekim 2019