Sur Yapı, Almanya'da satış noktası açtı

Projelerine gelen yoğun yurt dışı taleplerini yerinde karşılamak üzere harekete geçen Sur Yapı, Almanya'nın Köln kentinde satış noktası açtı - Avrupa'daki Türk vatandaşlarına açılışa özel kampanya başlatan şirket, bu kapsamda peşinatsız, ara ödemesiz, 2 b

Sur Yapı, Almanya'da satış noktası açtı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Projelerine gelen yoğun yurt dışı taleplerini yerinde karşılamak üzere harekete geçen Sur Yapı, Almanya'nın Köln kentinde satış noktası açtı.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Almanya'da hayata geçirdiği Sur Yapı Köln satış noktası açıldı. Antalya'da inşa edilen mega proje ve Semt Bahçekent maketlerinin sergilendiği satış noktası, faaliyetlerine başladı.

Şirket, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına satış noktası açılışına özel bir de kampanya düzenlendi. Bu kapsamda Sur Yapı'nın başta Antalya olmak üzere İstanbul'daki 11 projesindeki konutlar, peşinatsız, ara ödemesiz ve 2 bin 300 TL'den başlayan sabit taksitlerle sunuluyor.

Kampanya çerçevesinde öncelikle yüzde 15 indirim uygulanıyor. Daha sonra ev tutarının yüzde 80'lik kısmı için 180 ayda yüzde 0,69 vadeyle banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 20'lik kısım için de Sur Yapı bünyesinde 120 ayda yüzde 0,69 vadeyle sabit taksitlerle ödeme imkanı sunuluyor. Böylece konut alıcısı sadece taksit ödeyerek ev sahibi olabiliyor.

Kampanya, Sur Yap'nın Tempo City (Kağıthane), Topkapı Evleri, Bahçeyaka (Ispartakule), Semt Bahçekent, Muhit (Sancaktepe), İlkbahar 1 - 2. Etap ve Gölbahçe Evleri (Sultanbeyli), Excellence (Koşuyolu), Exen İstanbul ve Şehir Konakları (Ümraniye), YeşilMavi (Maltepe) ve Antalya projelerinde sunuluyor.


- "Projelerimize yoğun ilgi devam ediyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, başta Sur Yapı Antalya olmak üzere tüm projelerine yurt dışından yoğun ilgi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Köln satış noktasını açarak Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kurmak istedik. Son bir yılda Almanya'da katıldığımız fuarlarda ve açtığımız stantlarda markamıza olan güven ve projelerimize yönelik ilgiyi yakından gördük. Karşılıklı iletişim ihtiyacını gidermek, yurt dışına özel kampanyaları daha rahat organize edebilmek için ilk adres olarak Köln'ü seçtik. Anna Schneider Steig3 50678 adresinde faaliyetlerimize başlarken bir de çok özel bir kampanya başlattık."

Elmas, özellikle Antalya projesinin tüm dünyadan yabancı ziyaretçilerin ve yatırımcıların ilgi odağı olduğunu aktararak, bugüne kadar 29 farklı yabancı ülke vatandaşı ile Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Belçika, Kanada, Portekiz ve Norveç gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının buradan daire ve dükkan aldığını, bu nedenle Avrupa'ya özel kampanyalarına Sur Yapı Antalya Projesi'nin de dahil olduğunu bildirdi.

Avrupa'da yaşayan vatandaşlarla buluşmayı ve onlarla yüz yüze konuşmayı önemsediklerini belirten Elmas, "Tüm vatandaşlarımızı satış ofisimize bekliyoruz. Türkiye’den ev sahibi olmak için tam zamanı. Sunduğumuz bu cazip fırsattan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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