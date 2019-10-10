"STAR Rafineri tam kapasite çalışıyor"

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter: - "Rafineri ağustos ayından bu yana tam kapasitede çalışıyor" - "Bu yıl sonuna kadar 8 milyon ton ham petrol işlemeyi hedefliyoruz. Şu an itibarıyla 5,5 milyon ton ham petrol işledik" - "Beyaz ürün verimliliğimiz dü

"STAR Rafineri tam kapasite çalışıyor"
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - NURAN ERKUL KAYA - STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, rafinerinin ağustos ayından bu yana tam kapasiteye çıktığını belirterek, "Bu yıl sonuna kadar 8 milyon ton ham petrol işlemeyi hedefliyoruz. Şu an itibarıyla 5,5 milyon ton ham petrol işledik. Beyaz ürün verimliliğimiz dünya standartlarında en yüksek seviyelerde. Yüzde 91,5'in üzerinde verimlilikle çalışıyoruz." dedi.

İlter, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nde AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi bulunan SOCAR Türkiye’nin iştiraki STAR Rafineri'nin geçen yıl ekimde açıldığını anımsattı.

Test çalışmalarının tamamlanmasının ardından şubat itibarıyla üretime başladıklarını kaydeden İlter, üretim kapasitesinin kademeli olarak arttığını dile getirdi.

İlter, ağustos itibarıyla rafinerinin tam kapasiteye ulaştığını ifade ederek, "Bu yıl sonuna kadar 8 milyon ton ham petrol işlemeyi hedefliyoruz. Şu an itibarıyla 5,5 milyon ton ham petrol işledik. 2 milyon tonluk ihracat gerçekleştirdik. Beyaz ürün verimliliğimiz dünya standartlarında en yüksek seviyelerde. Yüzde 91,5'in üzerinde verimlilikle çalışıyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 79'luk kısmı jet yakıtı, dizel ve reformat dediğimiz ürünlerden oluşuyor. Onun dışında LPG ve nafta üretiyoruz. Petkim, ham maddesinin tamamını mayıs ayından bu yana STAR'dan alıyor." diye konuştu.

Rafineride öngördüklerinden daha fazla motorin ürettiklerini belirten İlter, "Tam kapasite üretime ulaştığımızda 5 milyon ton motorin üretimi hedefliyorduk fakat şu anki performansla yıllık 5,5 milyon tona kadar çıkabileceğiz. Tabii bu sistemin yeni oluşundan da kaynaklı. Katalizörler aktivitelerini kaybettikçe verimlilikte düşüş olacaktır." dedi.

İlter, rafinerinin hali hazırda 1,6 milyon metreküp olan depolama kapasitesini de 2021'e kadar 2,5 milyon metreküpe çıkarmayı planladıklarını anlattı.

Bu planın ilk aşaması olan 350 bin metreküplük kısmın inşaatının bittiğini ve bu ay sonundan itibaren devreye alınacağını aktaran İlter, böylece jet yakıtı, dizel ve reformat ara ürünlerinin depolama kapasitesini artırdıklarını kaydetti.

İlter, ikinci etabın ham petrol depolama kapasitesine yönelik olacağını dile getirdi.

Rafineriye çeşitli ülkelerden ham petrol getirdiklerini söyleyen İlter, "STAR Rafineri'nin konfigürasyonu, düşük değerlikli petrolleri yüksek verimle değiştirebilecek kabiliyette. Bu yüzden, pahalı ve kaliteli petrol yerine ucuz petrol işlemek bizim ekonomik modellerimiz için daha iyi. Ekonomik modellerimizde çalışabileceğimiz 100 çeşit petrol var. Modelimiz, hangi petrolü tanımlarsa onu getiriyoruz. Performans çalışmaları sırasında da ağırlıklı olarak Rusya'dan getirdik ama yaklaşık iki aydır Orta Doğu ve Afrika olmak üzere çeşitli ülkelerden petrol getiriyoruz. İran'dan petrol almıyoruz. Bunun dışında temin edilebilir her türlü petrolü işlemeye açığız." ifadelerini kullandı.

- İkinci petrokimya yatırımı PTA ihtiyacının tamamını karşılayacak

İlter, üretimlerini ağırlıklı olarak iç piyasaya verdiklerini fakat SOCAR Türkiye'nin ikinci petrokimya yatırımı devreye girene kadar üretimin bir kısmını da ihraç edeceklerini anlattı.

STAR Rafineri'nin petrokimya ham maddeleri üretimi ve ilave üretim kapasitesinin yeni bir petrokimya yatırımına imkan sağladığını belirten İlter, yeni yatırıma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda ikinci petrokimya yatırımının fizibilite çalışmaları tamamlandı, temel mühendislik çalışmaları devam ediyor. Bu proje için 1,8 milyar dolar seviyesinde bir yatırım öngörüyoruz. Nihai ürünümüz orada saflaştırılmış tereftalik asit (PTA) dediğimiz temel plastiklerin başlangıç maddesi. Türkiye ciddi bir PTA ithalatı yapıyor. Türkiye'de sadece Petkim PTA üretiyor ama bu da yeterli değil. Bu yeni yatırımla artık Türkiye'nin PTA ihtiyacının tamamını karşılayacağız. Burada, cari açığın kapanmasına ciddi miktarda katkı hedefliyoruz. Petkim, Türkiye'nin petrokimya ürün ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor. Yeni yatırımla bu seviye yüzde 40'lara gelecek. Böylece, petrokimya ithalatını azaltacağız."

İlter, Türkiye'de petrokimyada pazar potansiyeli bulunduğunu ve ithalatı azaltacak her türlü yatırımın hayata geçmesi gerektiğini vurguladı. SOCAR'ın Türkiye ekonomisine güvendiğinin altını çizen İlter, son dönemdeki yavaşlamaya rağmen ekonomide yeniden büyümenin görüleceğini sözlerine ekledi.

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