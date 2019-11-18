İSTANBUL - KidZania, sömestir döneminde de ziyaretçilerine birbirinden eğlenceli sürprizler hazırladı.

KidZania'dan yapılan açıklamaya göre, en çok istenen aktivitelerden biri olan Veteriner Kliniği'ni KLİVET iş birliği ile çocuklarla buluşturan Çocuklar Ülkesi, geçen günlerde ön açılışı yapılan Yaratıcı Ebeveyn Atölyesi ile ebeveynleri de unutmadı. Ebeveyn ve çocuk iletişimine değinilen atölye çalışmasıyla anne-babalar da işin içine katılıyor. Aktivite esnasında öyküleştirme oyunu oynayan ebeveynler yaratıcılıklarını ortaya çıkarıyor.

Kasım ayında KidZania ziyaretçileri, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Atatürk'ü Fotoğraflarla Tanımak" isimli sergiyi ve Yapı Kredi tarihi arşivindeki Selahattin Giz Koleksiyonu'ndan seçilen fotoğraflardan oluşan "Atatürk'ü Fotoğraflarla Tanımak" sergisini, 31 Aralık 2019'a kadar KidZania'daki sergi alanında gezebilecek.

Sömestir tatili için özel olarak hazırlanan atölyelerle çocuklar, aktivite alanlarına ek olarak bilgi ve teknoloji, iletişim, sanatsal faaliyetler, el sanatları temalarında meslekleri deneyimleyebilecek. Drone Atölyesi'nde drone uçurmayı öğrenecek misafirler, Tasarım Atölyesi'nde gemi ve uçak tasarımı yapacak, Animasyon Atölyesi'nde ise çizgi film tasarımı yapmayı deneyimleyecek. Çocuklara hem vizyon hem de özgün deneyimler katacak olan bu atölyelerin ve aktivitelerin yanı sıra ebeveynler de tıpkı çocukları gibi KidZania Meydanı'nda sokak oyunlarıyla, Dans Atölyesi’nde ise çeşitli dans türleri ile eğlenecek.

KidZania, 16-24 Kasım'da unutulmaz bir ara tatil geçirmek isteyen 4-14 yaş grubundaki tüm çocuklar ve ebeveynler için her gün saat 10.00'dan akşam 20.00'ye kadar hizmet verecek. Dileyen ebeveynler sömestir tatilinde de KidZania'ya girmeden 5 yaşından büyük çocuklarını KidZitter'lara (oyun ablası/abisi) emanet ederek çocukların güvenle vakit geçirmesini sağlayabilecek.



