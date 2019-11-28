Sofitel İstanbul Taksim kapılarını açtı

Uluslararası lüks otel markası Sofitel Hotels & Resorts, farklı sektörlerde yarım asra ulaşan köklü geçmişe sahip Tuna Şirketler Topluluğu ile dünyanın öncü otel gruplarından Accor Grubu iş birliğiyle Türkiye'deki ilk otelini Taksim'de açtı - Sofitel İsta

Sofitel İstanbul Taksim kapılarını açtı
Ekonomi 0
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İSTANBUL - Dünya genelinde 40'tan fazla ülkede 120'den fazla otel ile misafirlerine hizmet sunan Sofitel, Taksim'de kapılarını açtı.

Yatırımı ve inşaatı Tuna Şirketler Topluluğu tarafından tamamlanan, işletmesi ise Accor Grubu tarafından yürütülen Sofitel İstanbul Taksim, yerel kültürün ruhundan esinlenerek Fransız yaşam sanatının tüm inceliklerini İstanbul’da misafirlerine sunuyor.

Sofitel İstanbul Taksim, 100 milyon dolar yatırımla turizm sektörüne yeni bir soluk getirirken, Türkiye'nin nitelikli turist sayısını artırma hedefi yolunda vazgeçilmez bir enstrüman niteliği taşıyacak.

Tuna Yönetim Kurulu Başkanı Turan Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sofitel ile birlikte çalışarak kaliteyi en üst düzeyde misafirlerine hissettireceklerini söyledi.

Oteli, İstanbul'un en önemli konumlarından biri olan Taksim'de açtıklarını hatırlatan Tuna, "Otelimizde bir tarafta Boğaz, bir tarafta meydan manzarası var. Spa konusunda iddialıyız. Türk turizminin geleceğine güveniyoruz. Bu otelde 200'den fazla arkadaşımızı istihdam ettik. Burası lüks bir otel ve hizmetlerde en ufak bir aksama olmayacak." diye konuştu.


- "Odalarımızda ünlü ressam Devrim Erbil'in tabloları duvarlarımızı renklendiriyor"


Sofitel İstanbul Taksim Genel Müdürü Soner Metin de otelin sanat, kültür ve gastronominin merkezi olan Taksim'de konumlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Taksim bölgesinde lüks segmentte otel açığını gördüğümüz için Sofitel markası ile ilerlemek istedik. Sofitel'in kendine has bir misafir kitlesi var. Ağırlıklı olarak Avrupa merkezli gezgin grupları tercih ediyor. Otelimizde sanatı da yaşatmaya çalışıyoruz. Odalarımızda ünlü ressam Devrim Erbil'in tabloları duvarlarımızı renklendiriyor."

Misafirlerin tarihi bir dokunun içerisinde otelin kapısından girdikten sonra lüksü hissetmeye başlayacağını ifade eden Metin, "Yiyecek içecek alanında iddialıyız. Accor Grubu ile beraber çalışıyoruz. Onlardan profesyonel destek alıyoruz. Otelimizin 9'uncu katında açacağımız panaromik Boğaz manzaralı restoranımızda misafirlerimiz keyifle yemeklerini yiyebilecek." diye konuştu.


- Fransız yaşam tarzı ve sanatını Taksim Meydanı'na taşıyor


Verilen bilgiye göre, Sofitel İstanbul Taksim, Fransız yaşam tarzını ve yaşam sanatını İstanbul'un en gözde lokasyonlarından Taksim Meydanı'na taşırken, şık terasıyla şehrin dokusunu Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla buluşturuyor. Misafirlerine kültürel etkinliklerden benzersiz gastronomik deneyimlere, görkemli güzellik ritüellerinden modern tasarımlarla ayrıcalıklı bir dünya sunan Sofitel İstanbul Taksim'de, 169 oda ve 34 ayrı süit olmak üzere toplam 203 oda bulunuyor.

Ünlü Türk ressam Devrim Erbil tabloları ile sanatla bütünleşen odalar, Boğaz, Taksim Meydan veya şehir olmak üzere İstanbul'un en ikonik manzaralarına bakıyor. Üretiminin Tuna tarafından yapıldığı şık tasarım mobilyalar, lüks banyo ve güzellik ürünleri başta olmak üzere tüm odalarda hissedilen Fransız stili süitlerde ise Hermes banyo ürünleriyle ön plana çıkıyor.

Sofitel İstanbul Taksim, bünyesinde bulunan The Oven, La Table ve CakeBox Patisserie ile şehrin yeme içme kültürüne farklı bir perspektif sunuyor. Restoran ve teras olarak hizmet verecek olan The Oven, Fransız mutfağı ve Türk mutfağını harmanlamanın yanı sıra European Brasserie konsepti ve göz alıcı Boğaz manzarası ile keyifli buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Fransız kültürünün vazgeçilmezlerinden olan tatlılar ise CakeBox Patisserie'de otel misafirleriyle buluşuyor.

Türk ve Fransız kültürünün "kusursuz harmanlandığı" Sofitel İstanbul Taksim, misafirlerini Fransız Spa uygulamaları ve geleneksel Türk ritüelleri ile buluşturuyor. 7 farklı uygulama odası bulunan Sofitel Spa ve Türk hamamı tüm detaylar düşünülerek tasarlandı.

Sağlıklı yaşamayı ve sporu hayat tarzı olarak benimsemiş misafirlerini düşünen Sofitel İstanbul Taksim, fitness alanı ile misafirlerin kendi spor salonlarını aramayacakları bir alan vadediyor.

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