Sodexo online yemek sipariş dönemini başlatıyor

Sodexo Türkiye İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan: - "Sodexo Plus uygulamasını geliştirdik. Eylül ayından itibaren, Sodexo yemek kartı kullanıcıları, 4 bin 500 üye iş yerinden, kendi uygulamamız üzerinden online yemek siparişi verebilecek" - "Türkiye’de

Sodexo online yemek sipariş dönemini başlatıyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - FURKAN GENÇOĞLU - Sodexo Türkiye İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, Sodexo Plus uygulamasını geliştirdiklerini belirterek, "Eylül ayından itibaren, Sodexo yemek kartı kullanıcıları, 4 bin 500 üye iş yerinden, kendi uygulamamız üzerinden online yemek siparişi verebilecek" dedi.

Özcan, AA muhabirinin yemek kartı sektörü ve sektördeki değişime ilişkin sorularını yanıtladı.

26 yıldır Sodexo olarak Türkiye’de var olduklarını ve yemek kartı denilince akla gelen ilk firma olduklarını ifade eden Özcan, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon tüketiciye dokunduklarını söyledi.

Türkiye'de toplamda yaklaşık 33 milyon çalışan olduğunu anımsatan Özcan, "Yemek kartı sektörü, son dönemde bir dönüşüm sürecinde. Eskiden kağıt yemek çekleri vardı. Sonra karta dönüştü. Şimdi de kartların yavaş yavaş ortadan kalktığı mobil ödemelerin yaygınlaştığı bir döneme giriyoruz. Artık yemek kartları daha dijital. Çağa ayak uyduran ve özellikle çalışanın hayatını kolaylaştıracak dijital çözümler oldukça ön planda. Kartsız (Mobil) ödeme, mobil uygulama, tüketici platformları, mobil uygulama üzerinden yönetilebilen harcadıkça kazandıran ödül programları vb. Biz de Sodexo olarak, dijital çözümler geliştirerek çalışan deneyimini en iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki 3 yıl içerisinde tüm işlemleri dijital platform üzerine taşımak. En iyi platformu kurmak istiyoruz" diye konuştu.


-4 milyon çalışan yemek kartından faydalanıyor


Türkiye'de yemek kartı sektörünün her geçen yıl büyüdüğünü ve yeni düzenlemeler ile sektörün önünün açıldığını kaydeden Özcan şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de 4 milyon çalışan yemek kartı hizmetinden faydalanıyor. Sodexo olarak bizim 1 milyondan fazla müşterimiz var. Toplam pazar payımız yaklaşık yüzde 27 civarına ulaşmış durumda. Türkiye genelinde 20 bin şirket ile çalışıyoruz. Yemek kartı organizasyonunun esnafa çok ciddi faydaları var. Çalışanlar şirket dışına yemeğe gidince piyasada özellikle küçük esnafın müşteri potansiyeli artıyor. Çalışanlar açısından da yemek tüketiminde çeşitli tercih imkanı sunuyor. Hep aynı yerde aynı yemekleri tüketmek zorunda kalmıyorlar. Çalışanlar memnun olunca şirketler de memnun oluyor. Türkiye’de bir personelin bir öğünde ortalama yemek harcaması 20 lira 90 kuruş. Devlet şu an personel başına günlük 20.52 lira vergiden düşme avantajı sağlıyor"


-Yeni hukuki düzenlemelerden memnunuz


Hiç yemek kartı hizmeti almamış firmalara ulaşmanın en büyük amaçları olduğunu kaydeden Özcan, "Bu sene Ticaret Bakanlığının getirdiği hukuki düzenleme ile komisyon oranı yüzde 6 olarak belirlendi ve POS masraflarının yemek kartı firmaları tarafından karşılanacağı tebliğ edildi. Restoranlar ve üye iş yerleri açısından bu ciddi bir yarar sağladı. Şirketler herhangi bir indirim talep edemiyorlar çünkü zaten vergiden düşüyorlar. Bu hukuki düzenleme tamamen üye iş yerlerini koruyor. Biz hukuki çerçevenin net olarak belirlenmesinden dolayı memnun olduk. Ayrıca yemek kartı kullanımı ile kayıt dışı harcamalar kayıt altına alınıyor" ifadelerini kullandı.


- 2019'da sektörde çift haneli büyüme beklentimiz var


Yemek kartı sektöründe sene sonu itibarıyla çift haneli büyüme beklentilerinin olduğunu belirten Özcan , bu artışta enflasyon artışının önemli bir etkisi olacağını kaydetti.

Dijitalleşme noktasında çok ciddi atılımlar yaptıklarına dikkati çeken Özcan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukuki düzenlemenin en büyük yararı dijital altyapıya yatırımın artması oldu. Sodexo olarak 2019 yılında yeni bir online uygulamamız devreye giriyor. Artık Sodexo kartınız ile online olarak iş yerinize restoranlardan sipariş verebileceksiniz. 17 Haziran’da pilot uygulamamız www.sodexoplus.com adresinde İstanbul’un bazı bölgelerinde başladı. Eylül ayı itibarıyla tüm İstanbul ve Türkiye’nin belli bölgelerinde faaliyete geçeceğiz. Yaklaşık 4 bin 500 üye iş yerimizden online olarak sipariş verebiliyor olacaksınız. Şu an halihazırda çalışan uygulamalarda yemek kartları ile kapıda ödeme yapabiliyorsunuz bizim uygulamamız ile online olarak ödeme yapabileceksiniz yani kart kullanımına gerek kalmayacak. Misket programı ile her alışverişe yüzde 10 para puan veriyoruz. Müşteri tanımlama sistemimiz ile yemek tüketim tercihlerine özel kampanyalar üreteceğiz."


-Kreş Kart konusunda görev almaya hazırız


Türkiye'de 250'den fazla kadın çalışana sahip firmaların kreş açma zorunluluklarının bulunduğuna dikkati çeken Özcan, "Devletin çalışan annelere bir kreş yardımı söz konusu. Fakat tüm şirketlerin kreş açma gibi bir imkanı bulunmuyor. Aynı yemek sektöründe olduğu gibi bir kreş kart olsa anneler istedikleri kreşe bu kartlar vasıtasıyla çocuklarını kaydettirse daha opsiyonel bir sistem inşa edebiliriz. Ankara’da bu konuda girişimlerimiz var. Kanunda ek bir madde çıkma konusunda tavsiyelerimizi verdik. Bu konuda Sodexo olarak öncü olmaya hazırız" değerlendirmesini yaptı.

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