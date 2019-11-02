ANKARA - SOCAR Türkiye’de yaklaşık bir yıldır devam eden entegrasyon süreci 1 Kasım itibarıyla tamamlanırken, yeni yapılanma çerçevesinde oluşturulan iki başkanlığa üst düzey atamalar yapıldı.

SOCAR Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, daha önce Petkim Genel Müdürü olan Anar Mammadov, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanlığı görevine getirilirken, daha önce STAR Rafineri’nin Genel Müdürü olan Mesut İlter ise Operasyonel Mükemmellik Başkanlığı görevini üstlendi.

Açıklamada, Mammadov ve İlter’in yeni atamalarının yanı sıra Petkim Genel Müdürlüğü ve STAR Rafineri Genel Müdürlüğü görevlerine devam edeceği belirtildi.

Mammadov, 2009-2014 arasında SOCAR Gürcistan’da Üst Yönetici (CEO) olarak görev almış, sonrasında SOCAR Yunanistan’a CEO olarak atanmış ve Temmuz 2016 itibarıyla Petkim Genel Müdürlüğüne getirilmişti.

STAR Rafineri bünyesine katılmadan önce Tüpraş Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten İlter ise Şubat 2017’den bu yana STAR Rafineri Genel Müdürü olarak görev alıyordu.



Ayrıca, İzmir Aliağa’daki Petkim, STAR Rafineri, SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama ve SOCAR Turkey Enerji Dağıtım iştirakleri; SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanlığı çatısı altında toplandı.

SOCAR Türkiye Operasyonel Mükemmellik Başkanlığının ise şirketin tüm üretim faaliyetlerinin verimliliğinden sorumlu olacağı ve bu kapsamdaki çalışmaları yürüteceği bildirildi.



