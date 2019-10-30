İSTANBUL - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, "Teknolojiye sahip çıkan, onu geliştiren üretimin efendisi olur. Dünyanın gidişatında söz sahibi olur. Dönüşüm KOBİ'lerden başlayıp yaygınlaşırsa kalıcı olur." dedi.

Smart Future World Expo, İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.



Etkinliğin açılışında konuşan İTO Başkanı Avdagiç, zirvenin sektör için önemine işaret ederek, Smart Future World Expo'nun akıllı teknolojilere ilişkin teorik yaklaşım verdiğini, diğer yandan, bu düşüncelerin teknolojiye bürünmüş sonuçlarının sergilendiğini söyledi.

Türkiye'nin çok önemli bir zihinsel eşikten geçtiğini belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Tarihin sıçrama anları, böylesi vasatlarda olur. Biz de dijital devrimi, KOBİ'lere kadar indirmeyi başardığımız zaman sıçrama anını, bu tür organizasyonlarla daha kolay başaracağız. Dünya, büyük ve hızlı bir değişimin içinde. Değişim kendini o denli hızlı gösteriyor ki, buna ayak uyduramayanlar, hemen yarış dışı kalıyor. Gidişatı belirleyen olmaktan çıkıp, maruz kalanlar haline geliyor.

Dijital dönüşüm bambaşka bir değişimi anlatıyor. Nesnelerin interneti, büyük veri, sosyal medya, sanallaştırma, bulut bilişim, 3D yazıcılar gibi teknolojiler şirketlerin iş yapış biçimlerini çok daha devrimsel olarak değiştiriyor. Dijitalleşmeyi, üretim, dağıtım, pazarlama gibi iş süreçlerimize yayamazsak, hiçbir şey başaramayız. Bunun için de dijitalleşmeyi, ülkemizde de ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerle bütünleştirmek zorundayız."

Avdagiç, bunun başarılamaması halinde, KOBİ'lerin ekonomiye katkısının giderek düşmesi, bunun da Türkiye ekonomisinin küçülmesi anlamına geleceğini aktardı.

Çağın şartlarına en hızlı uyum sağlayıp dönüşmesi gerekenlerin KOBİ'ler olduğunu belirten Avdagiç, dijitalleşme ile KOBİ'lerin verimliliğinin ve karlılığının artacağını söyledi.

Avdagiç, "Teknolojiye sahip çıkan, onu geliştiren üretimin efendisi olur. Dünyanın gidişatında söz sahibi olur. İkincisi, dünün geri kalmış Avrupa ülkeleri, dönüşümü önce en ücra köylerindeki üretim yerlerinde, feodal öbeklenmelerinde, zanaatkarlarında, yani bugünün tabiriyle KOBİ'lerinde sağlamışlardır. Dönüşüm KOBİ'lerden başlayıp yaygınlaşırsa kalıcı olur. Çünkü KOBİ'ler büyük şirketleri, büyük şirketler daha büyükleri, onlar da tüm dünyayı etkileyecek bir süreci başlatırlar." değerlendirmesinde bulundu.

İTO Başkanı Avdagiç, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan araştırmaya göre, dijital dönüşümün sosyal ve ekonomik açıdan 2018-2028 yıllarını kapsayan 10 yıl içinde 100 trilyon dolar değer oluşturmasının beklendiğini bildirdi. Ekonomiye net faydasının ise 30 trilyon dolar olacağını anımsatan Avdagiç, "Türkiye, bunun dışında kalamaz. Buradan payını almalıdır. Dijitalleşen ve küreselleşen ekonomide, dijital bir dönüşümü başaramazlarsa, sektörler rekabetçiliğini ve üstünlüğünü sürdüremezler. İkinci olarak da dijitalleşmeyi en küçük üretim birimine kadar yaygınlaştırmak gerekiyor. Bilişim ve dijital ekonomi büyük bir güçtür." diye konuştu.











