"Şirket büyümeleri ve kredi talebinde ivmelenme bekliyoruz"

İSTANBUL (AA)- YUNUS TÜRK- Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Bu yıl, 3’üncü çeyrek sonrası için şirket büyümelerinde ve kredi talebinde bir ivmelenme olmasını bekliyoruz, bu süreçte hızlı bir kredi büyümesi ile hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz.” dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Melikşah Utku, bu yılın birinci çeyreğinde bankacılık sektörünün varlıklarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 büyüdüğünü, Albaraka olarak varlıklarını yüzde 20,2 oranında artırarak bankacılık sektörü paralelinde bir büyüme sağladıklarını belirtti.

Varlıkların güçlü denilebilecek bir oranda artırılmış olmasına rağmen kredi iştahında benzer büyüme rakamlarının yakalanamadığını ifade eden Utku, bu yıl bankaların kredi mekanizması tarafında, şirketlerin ise borçlanma tarafında ihtiyatlı bir tutum takındığına dikkati çekti.

Bankacılık sektörüyle paralel şekilde finansman kullandırımında daha ihtiyatlı bir duruş sergilediklerini aktaran Utku, bu yılın 3’üncü çeyrek sonrası için şirket büyümelerinde ve kredi talebinde bir ivmelenme olmasını beklediklerini, bu süreçte hızlı bir kredi büyümesi ile hedeflerine ulaşmayı planladıklarını ifade etti.

Utku, bu yılın ilk çeyreğinde Irak’ta bir yurtdışı şubesi daha açarak yatırımlarına devam ettiklerini anımsatarak, fon toplama tarafında hızlı yükselen faizlere kıyasla bir katılım bankası olarak önceki aylardan elde ettikleri kârı dağıttıkları için daha düşük getiri paylaşmak durumunda kaldıklarını dile getirdi.

Önümüzdeki dönemde, bu durumun tersine dönebileceğini aktaran Utku, piyasa faizlerinin düşmesi ile katılım bankalarının dağıttıkları kar paylarının piyasanın üzerinde kalabileceğini belirtti.

Ürünlerini çeşitlendirerek kira sertifikası ve vaat gibi yenilikçi ürünlerle fon toplama tarafında başarılı bir görüntü çizdiklerini vurgulayan Utku, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre toplanan fonlarda yüzde 17’lik artışla 31 milyar TL’ye yakın bir hacme ulaştıkları bilgisini verdi.

Utku, tüm müşterilerine kesintisiz destek sunmaya devam etmek için çıtayı sürekli yükselteceklerini belirterek, KOBİ’lere bu noktada ayrı bir önem atfettiklerini ve kendilerine gerek finansman gerek yenilikçi ürünler gerekse de tecrübe aktarımı yoluyla destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

- “Katılım bankacılığını teknolojiler ile birleştiriyoruz”

Albaraka olarak katılım bankacılığı mevzuatının geliştirilmesi noktasında resmi mercilerle ve ekonomi yönetimi ile görüş alışverişi içerisinde olduklarına değinen Melikşah Utku, yasal düzenlemelerin katılım bankacılığını kolaylaştırması ve bu vesileyle finansal stabiliteyi sağlayabilmesi için görüşlerini sunduklarını belirtti.

Utku, mevzuat ve akademi alanındaki çalışmaların yanı sıra girişimcilere destek olduklarını aktararak, "Albaraka Garaj Startup hızlandırma merkezimiz çalışmalarına devam ediyor. Böylelikle katılım bankacılığını yapay zekâ, Blokzincir, nesnelerin interneti gibi geleceğin ve günümüzün rotasını çizen teknolojiler ile birleştiriyoruz. Ayrıca Alneo, İnsha ve dijital imza gibi yenilikçi çözümlerimiz ile katılım bankacılığını inovasyon merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Utku, Albaraka olarak özellikle dijital alanda atılan adımlar ile büyük imkanlar yakaladıklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Albaraka Garaj’da edindiğimiz tecrübeler ile birçok yeniliğe imza attık. İnsha ile Avrupa’da dijital katılım bankacılığı hizmeti vermeye başladık. Bu iştirakimizin önümüzdeki süreçte hemen hemen tüm Avrupa’ya yayılmasını sağlamak istiyoruz. Böylece katılım bankacılığının tamamen dijital bire çehre ile Avrupa’da yayılmasını sağlamak istiyoruz. Alneo ise 2019 yılında müşterilerimize sunduğumuz ve oldukça pozitif geri dönüşler aldığımız bir ürünümüz.

Alneo şu an için hala başlangıç aşamasında olduğu için geniş kapsamlı bir biçimde duyulması ve kullanılması biraz daha süre alacaktır. Fakat daha çok yeni olmasına rağmen kullanıcı sayısı 3 bini geçen bu ürünümüz ile iş yerlerimiz artık herhangi bir fiziksel POS cihazına ihtiyaç duymayacak. Üye işyerleri zaman ve mekândan bağımsız olarak tüm bankaların kartlarından ödeme alabileceklerdir. Önümüzdeki süreçte bankamız gerek kendi bünyesinden gerekse de Albaraka Garaj vasıtasıyla destek verilen girişimcilerden gelen yeniliklere yönelmeye devam edecek.”

- “Enflasyon tarafında ise düşüş patikası haziran ayı ile hızlandı”

Genel Müdür Utku, geçen sene yaşanılan şokların izini kademeli olarak silip 2020 yılı itibariyle daha da güçlenerek makroekonomik göstergelerde yeniden kendi standartlarına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu yıl büyümenin sınırlı gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Utku, büyümenin sınırlı kalmasının istihdam noktasında bize bir nebze baskı oluşturabileceğini, sene sonunu muhtemelen yüzde 13,5-14 seviyesinde bir işsizlik oranıyla kapatmayı beklediklerini dile getirdi.

Utku, 2020 yılında çarkların bütünüyle dönmeye başlamasının işsizlik oranlarının da aşağı gelmesine katkı sağlayacağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

“İhracatımız güçlü devam ederken büyümedeki yavaşlama ile ithalatın hızlı daralması bize cari fazla olarak geri dönüyor. Haziran ayı itibariyle yıllıklandırılmış rakamlarda cari fazlaya geçmeyi bekliyoruz. Sene sonuna geldiğimizde ise yaklaşık olarak 5 milyar dolar civarı bir fazla ile yılı kapatabiliriz. Enflasyon tarafında ise düşüş patikası haziran ayı ile hızlandı. Eylül – Ekim aylarında bu hızlanmayı daha da ivmelenerek göreceğiz. Baz etkisinin terse işlemesiyle yılın son iki ayında TÜFE’de yükseliş görebiliriz ancak yılı yaklaşık olarak yüzde 13-14 seviyesinde kapatmayı bekliyoruz.

Enflasyondaki düşüşe paralel şekilde makul reel getiri anlayışını koruyarak politika faizinin de aşağı inmesini bekliyoruz. Bu noktada yıl sonunda yüzde 16-17 seviyesinde bir TCMB politika faizi baz senaryo olarak makul görünüyor. Risk göstergelerimizde iyileşmenin hızlanması makroekonomik göstergelerimizin olumluya evirilmesini de hızlandıracaktır.”

- İslami Finans ve katılım bankacılığı

İslami finansın ülkemiz bankacılık sektöründen aldığı payın sürekli olarak gündem konusu olduğunu, katılım bankacılığının aslında düzenli olarak bir büyüme trendinde ilerlediğini anımsatan Melikşah Utku, bugün faaliyet gösteren ve bu süreçte yeni açılan katılım bankalarının da dikkate alındığında 2013 yılından 2017 yılına sektörden aldıkları payın yüzde 4’ten yüzde 4,9’a yükseldiğini, 2019 yılının ikinci çeyreği itibariyle bu oranın yüzde 5,7’ye yükselmiş durumda olduğunu söyledi.

Utku, 2025 yılında katılım bankacılığının sektörden yüzde 15 pay alması hedefi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu hedef doğrultusunda tüm katılım banklarımız ve kamu kurumlarımız çalışmaktalar. Nitekim Bireysel Emeklilik Sistemi verilerine baktığımız zaman yüzde 60 civarında kişinin faizsiz fonları tercih ettiğini görüyoruz. BES’te gördüğümüz bu tercih yapısı aslında İslami finansın oldukça yüksek bir potansiyele sahip olduğunu bize göstermekte. İslami finans İstanbul Finans Merkezi projesinin en önemli yapı taşlarından biri. Dolayısıyla böyle bir projenin başarıya ulaşması bankacılık sektöründen alınan payın büyümesini hızlandıracaktır. Neticede yüzde 15 hedefinin makul ve ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum ama ne zaman gerçekleşeceğini zaman bize gösterecek. Katılım bankaları olarak faizsiz ürün ve hizmet çeşitliliğimizi artırıyor, dijital kanallara ve teknolojiye büyük yatırımlar yapıyoruz. Katılım bankalarına olan teveccühün her geçen gün arttığını hep birlikte müşahede ediyoruz."