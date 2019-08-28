İSTANBUL - Tüyap Beylikdüzü’nde 21'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul, bu yıl Promosyon Sokağı’na ev sahipliği yapıyor.

PROMASİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadamları Derneği (PROMASİAD) iş birliğinde fuar alanına kurulacak olan sokakta, en yeni baskı teknolojileri kullanılarak üretilen inovatif ve modern promosyon malzemeleri bir arada sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PROMASİAD Genel Başkanı Ömer Karatemiz, promosyon ürünü ve matbaa sektörünün Türkiye'de 2 milyar dolarlık ihracat potansiyelinin bulunduğunu belirterek, 2023'te bu rakamı 5 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini ve alanında Avrasya’nın en büyüğü olan SIGN İstanbul’a kurulacak Promosyon Sokağı’nın, sektör firmaları açısından önemli ticaret fırsatlarının da kapısını açacağını kaydetti.

SIGN İstanbul 2019 ile başlayan iş birliğininin gelecek fuarlarda büyüyerek devam etmesini beklediklerini belirten Tarsus Turkey Fuarlar Direktörü Seda Bozkurt ise “Promosyon Sokağı’nı ziyaret edenler, en yeni baskı teknolojileri kullanılarak daha hızlı, daha ekonomik ve daha pratik çözümlerin, farklı malzemelerden promosyon ürünlerine nasıl uygulandığını yerinde görerek, promosyon dünyasındaki yeni trendleri fuarda takip edebilecek ve bu alanda faaliyet gösteren sektör firmalarıyla doğrudan bir araya gelebilecekler” değerlendirmelerinde bulundu.

Dijital baskı makinelerinden serigrafi makinelerine, tekstil baskıdan lazer makinelerine, Led sistemlerinden endüstriyel reklam ürünlerine, 3D baskı teknolojilerinden görsel iletişim ve sergileme ekipmanlarına kadar zengin bir ürün yelpazesini ziyaretçileriyle buluşturacak olan SIGN İstanbul 2019, promosyon ürünlerine de ev sahipliği yapacak. Fuar alanına kurulacak Promosyon Sokağı’nda, doğrudan üreticiler ve promosyon malzemesi tedarik eden firmalar, özellikle dijital baskı ve lazer teknolojileri sayesinde adet sınırı olmaksızın, farklı tasarımların porselen, cam, kumaş, ahşap, plastik gibi hemen her türlü malzeme üzerine işlendiği en yeni uygulamalarını sergileyecek.

Aralarında promosyon firmalarının da olduğu, 30 ülkeden 350 firmanın katılımı beklenen SIGN İstanbul 2019, çoğunluğu doğrudan alıcı konumundaki yurt içi ve yurt dışından 22 bin 500 profesyoneli ağırlayacak. Tüyap Beylikdüzü’nde 21.’si düzenlenecek olan organizasyon, 19-22 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.





