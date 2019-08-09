Siemens SINAMICS G120X, suyun ve havanın gücünü kontrol edecek

- Siemens SINAMICS G120X serisi, suyun ve havanın kontrol edilmesini, sınırlanmasını, her zaman kontrollü bir şekilde ayrıştırılmasını, işlenmesini ve taşınmasını sağlayacak

Siemens SINAMICS G120X, suyun ve havanın gücünü kontrol edecek
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA)- Siemens SINAMICS G120X serisi, suyun ve havanın kontrol edilmesine, sınırlanmasına, her zaman kontrollü bir şekilde ayrıştırılmasıne, işlenmesine ve taşınmasına imkan verecek.

Siemens’ten yapılan açıklamaya göre, SINAMICS G120X frekans konvertörü, altyapı ve endüstriyel su, atık su uygulamalarının yanı sıra bina otomasyonundaki pompalar ve fanlar için de optimize edildi.

SINAMICS G120X, SINAMICS CONNECT 300 aracılığıyla Bulut’a kolayca bağlanabiliyor. Bu ise, daha yüksek makine performansı, daha fazla kesintisiz çalışma, daha uygun maliyetler, daha fazla kârlılık ve yüksek düzeyde rekabet gücü anlamına geliyor. Bu sayede kurumların rekabet gücünü, hizmet kalitesini de sürdürülebilirlik kapasitesini ileri taşıyor.

Siemens SINAMICS G120X Frekans Konvertörü, “Wi-fi Modülü” sayesinde cep telefonundan kolayca kumanda edilebiliyor. Bu da işletme yönetimi açısından gerçek zamanlı kontrol ve müdahaleye olanak sağlıyor. “Kesintisiz Çalışma Özelliği” ile enerji dalgalanmalarında sistemin durmasına izin vermeyerek işletme maliyetlerini minimuma indiriyor.

- Su, atık su uygulamaları ve havalandırma sektörü için özel fonksiyonlar

SINAMICS G120X, temizleme fonksiyonu ile pompa pervanelerinde tortu ve kirin birikmesini sürekli olarak engelliyor. Boru doldurma özelliği, boruların henüz kapalı döngü kontrollü operasyonlara geçmeden önce yavaşça doldurulmasını sağlıyor. Yenilikçi kavitasyon tespiti, pompaları koruyor ve bakım maliyetlerini azaltıyor. Sistemi açık tutma modu sayesinde de olası bir kapanma öncesinde hız düşürülebiliyor. Dereceleme sayesinde farklı pompalar tek bir frekans dönüştürücü üzerinden kontrol edilebiliyor. Dönüştürücü tarafından doğrudan desteklenen birçok ek fonksiyon, SINAMICS G120X’in tüm altyapı projelerinde uygulanabilir olmasını sağlıyor.

Siemens SINAMICS G120X Frekans Konvertörü, havalandırma ve fan sektörü için de özel fonksiyonlarıyla fanların ömrünü uzatarak daha verimli çalışmasını sağlıyor. Enerji kesilmelerinden sonra dönen fanı yakalama, titreşim yaratan hız aralığını atlama, yangın anında kesintisiz çalışma ve ECO enerji verimliliği modu bu özel fonksiyonlardan sadece birkaçı.
HVAC’a özgü bir başka özellik ise kritik motor hızlarının atlanması. Bu fonksiyon, titreşimi ve dolayısıyla hızlı aşınmayı azaltıyor. SINAMICS G120X aynı zamanda otonom, zaman kontrollü operasyonun yanı sıra arıza ve alarm raporlarının zaman bilgisi için de gerçek zamanlı bir saat içeriyor.

Ürün aynı zamanda otonom, zaman kontrollü operasyonun yanı sıra arıza ve alarm raporlarının zaman bilgisi için de gerçek zamanlı bir saat içeriyor. G120X sürücü, her zaman, şebeke gerilim dalgalanmalarında dahi yüksek derecede tutarlılıkla performans gösteriyor. 250 kW’a kadar olan harmonikleri azaltmak için ise cihazlarda dahili DC reaktör bulunuyor.

- Yüzde 98’i aşan verimlilik ve yüksek enerji tasarrufu

İdeal bir frekans konvertörü operasyonu için temel kriterler hem verimli hem de uygun maliyetli olmasıdır. Son teknolojili sürücü uygulamaları söz konusu olduğunda her ikisi de büyük bir önem taşıyor. SINAMICS G120X’in verimliliğini en üst düzeye çıkaran bu özellikler, tüm kullanım alanlarına uygun şekilde optimize edildi. G120X frekans konvertörleri yüzde 98’i aşan verimliliğe sahip.

SINAMICS G120X ailesindeki konvertörlerin esnekliği, uygun motor seçiminde de büyük bir avantaj sunuyor. Bu frekans konvertörü, yüksek verimlilikteki motorların en üst düzeyde enerji tasarruflu operasyon için kullanılmasını sağlıyor. ECO modu, düşük dinamik yükler için mümkün olan en iyi performansı ve en düşük kayıpları sağlıyor. Bununla birlikte tahrik yükünün enerji tüketimini azaltmak için çıkış gücünü de optimize ediyor. By-pass fonksiyonu ile enerji tüketimini düşürmek için motoru frekans konvertörü ile hat operasyonu arasında değiştirebiliyor. Enerji/akış hesaplayıcı, harici bir sayaç kurulumuna gerek kalmadan enerji tasarrufunu ve akış değerini hesaplıyor.


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