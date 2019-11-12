İSTANBUL - Setur Marinaları'nda dinamik ve sürdürülebilir çalışma deneyimi için tecrübeli 3 yöneticinin görev yerleri değişti.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Çeşme Marina Müdürü Hakan Tellioğlu Kuşadası Marina Müdürü, Finike Marina Müdürü Onur Kunduz Çeşme Marina Müdürü, Antalya Marina Teknik Hizmetler Yöneticisi Vedat Ergin ise Finike Marina Müdürü olarak atandı.

Toplam 10 marinasıyla Türkiye'de marinacılık gelişimini ve denizciliği destekleyen önemli markalar arasında yer alan şirketteki bu görev değişiminin ardından marina müdürleri yeni görevlerine başladı.

Kariyerinin 28 yılını marina yöneticisi olarak geçiren ve ilk olarak Setur Altınyunus Çeşme Marina'da göreve başlayan Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Turizm meslek yüksek okulunda yat turizmi ile ilgili dersler veren ve 25 yıldır Setur Marinaları'nda çalışan Tellioğlu, aynı zamanda Turmepa Deniz Temiz Derneği Bölge Koordinatörü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünden mezun olan ve ardından deniz turizmi yüksek lisansı yapan Çeşme Marina Müdürü Onur Kunduz, marinalardaki hayatına 2011 yılında Port Alaçatı'da başladı. 2015 yılında Setur Marinaları bünyesinde Netsel Marmaris'te ön büro ve liman hizmetleri yöneticiliği yapan Kunduz, ardından Finike Marina Müdürü oldu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya Akdeniz Koleji'nde tamamlayan Finike Marina Müdürü Vedat Ergin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans bölümünden 2006 yılında mezun oldu. Antalya Serbest Bölge'deki muhtelif tersanelerin tekne ve mega yat projelerinde proje mühendisi, proje müdürü, Kaş Marina'da teknik yönetici olarak çalışan Ergin, 2016 yılından itibaren Antalya Marina'da Teknik Hizmetler Yöneticiliği görevini sürdürdü.