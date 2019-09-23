İSTANBUL - Şekerbank, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından hayata geçirilen "Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne" (Principles for Responsible Banking) dünyadan kurucu imzacı olarak katılan 130 bankadan biri oldu.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni imzalayarak, sürdürülebilirliğin, faaliyetlerinin ve stratejilerinin merkezinde olduğunu bir kez daha teyit etti.

Sürdürülebilirlik stratejisini ve iş hedeflerini uluslararası ilke ve taahhütler çerçevesinde geliştirerek, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında öncü bir rol üstlenen Şekerbank, bu alandaki çalışmaları kapsamında Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından hayata geçirilen Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin (Principles for Responsible Banking) kurucu imzacıları arasında yer aldı.

Dünya çapında toplam aktif büyüklükleri 47 trilyon doları aşan 130 bankanın kurucu imzacı olduğu Sorumlu Bankacılık Prensipleri, 22 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında lanse edildi.

Şekerbank, Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin altına attığı imza ile dünyanın dört bir yanından 130 bankanın yer aldığı koalisyona katılarak sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli bir rol alma taahhüdünde bulundu.

Sürdürülebilir bankacılık endüstrisinin gelişimi için tek bir çerçeve sağlayan prensipler; uyum, etki ve hedef belirleme, müşteriler, paydaşlar, yönetişim ve kültür, şeffaflık ve hesap verebilirlik olmak üzere altı ana konuyu ele alıyor. Ayrıca bankacılık sektörünün sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmedeki sorumluluğu pekiştirilirken, sektörün BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve 2015 Paris İklim Anlaşması ile uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.

- "Sorumlu Bankacılık Prensipleri'nin kurucu imzacısı olmaktan memnuniyet duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem, "Sorumlu Bankacılık Prensipleri”nin kurucu imzacısı olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Anadolu’daki yüzbinlerce ciftcinin üretime dayalı ekonomik kalkınmayı ve sürdürülebilir tarımı desteklemek için kurdukları Şekerbank, 66 yıldır sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında öncü rol üstlenmektedir. Sürdürülebilir kalkınma misyonunu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda geliştiren Bankamız, 2015 yılında faaliyetlerini söz konusu hedefler altında gruplamıştır.

Bankamız şimdi de kuruluş misyonumuzun bir gereği olarak, “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”nde kurucu imzacı olarak yerini almıştır. Şekerbank olarak toplumsal gelişime, doğamızı korumaya ve refahı artırmaya yönelik örnek bir bankacılık modeli sunmaya, sağladığımız sosyal ve çevresel faydayı artırmaya ve taahhütlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz.”