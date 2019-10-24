Savunma sanayisine 'yerli bor karbür' desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Balıkesir'de yarın temeli atılacak bor karbür tesisinin savunma sanayisine büyük destek vereceğini söyledi.

Savunma sanayisine 'yerli bor karbür' desteği
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın Balıkesir'de temeli atılacak bor karbür tesisinin, borun nitelikli uç ürüne dönüştürülmesi için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Savunma sanayimize büyük destek verecek bu tesisimizle çelik zırh, koruyucu yelek, helikopterler, tanklar gibi yüksek sertlik gerektiren ve mukavemet yoğunluk oranının önemli olduğu askeri ekipmanların üretiminde artık yerli bor karbür kullanmış olacağız." dedi.

Dönmez, "Yerli Akılla Küresel Pazarlara" temasıyla düzenlenen MMG 4. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Ar-Ge ve inovasyon kavramlarının bu döneme damga vurmasına rağmen tam anlamıyla doğru bir şekilde tartışılmadığını söyledi.

İnovasyonu "değer katan değişim ve daha iyisini anlamak için sonsuz bir gayret içine girmek" şeklinde tanımlayan Dönmez, bugün artık yapay zekadan teknolojik robotik teknolojilere kadar günlük hayatta inovasyonun etkilerinin görüldüğünü belirtti.

Dönmez, gençlere, daha önce yapılmamış ve denenmemiş işlerin peşinden gitmelerini tavsiye ederek, "Korkmayın, başımıza icat çıkarın." dedi.

Tüm bu değişim çabalarının bir takım oyunu olduğunu dile getiren Dönmez, bakanlık olarak Ar-Ge, startup ve inovasyon konularında bir dizi toplantı yaptıklarını, toplantılarda koordinasyon ve yapılanma ihtiyacı bulunduğu sonucuna vardıklarını aktardı.

Dönmez, bu kapsamda, her yıl farklı sektörlerle bir araya gelerek öncelikleri belirlemeye karar verdiklerini, bakanlığın elindeki imkanları da özel sektöre açacaklarını ifade etti.

Ar-Ge fonlarında artış

Enerjide hem devlet hem de özel sektörde Ar-Ge çalışmaları yapanları ortak projelerde buluşturabileceklerini söyleyen Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun özel sektöre yönelik Ar-Ge fonlarının da giderek arttığını belirtti.

Dönmez, 2011-2015 yıllarında 216 milyon liralık fonun Ar-Ge projelerine açıldığını, bu rakamın 2016-2020 döneminde 235 milyon liraya yükseldiğini bildirdi.

Ar-Ge projesi başvurularının giderek arttığına dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"Denizlerde petrol aramadan, yerli kömürün temiz teknolojiye çevrilmesine kadar birçok alanda bilgi ve birikime ihtiyacımız var. Öte yandan, geçen yıl ilan ettiğimiz yeni bor stratejisiyle borda Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir dönemi başlattık. Yarın temelini atacağımız bor karbür tesisimiz borun nitelikli uç ürüne dönüşmesi için ortaya koyduğumuz hedefin en önemli ayaklarından birisini oluşturuyor. Bor karbür ham maddesinden savunma, nükleer, metalurji, makine sanayilerinde kullanılmak üzere üretilecek ileri teknoloji ürünü seramikler ile rafine bor ürünlerinden yaklaşık 200 kat, ham maddeden yaklaşık 2 bin kat daha büyük katma değer meydana getirebilecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Savunma sanayimize büyük destek verecek bu tesisimizde çelik zırh, koruyucu yelek, helikopterler, tanklar gibi yüksek sertlik gerektiren ve mukavemet yoğunluk oranının önemli olduğu askeri ekipmanların üretiminde artık yerli bor karbür kullanmış olacağız. Ayrıca nükleer uygulamalarda nötron tutucu, yüzeylerin parlatılmasında aşındırıcı, karbon içeren ateş tuğlası üretiminde antioksidan olarak da farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştıracağız."

Harekatlara yerli teknoloji katkısı

Dönmez, dünyanın haksız karşı çıkışları ve ambargolarına rağmen Türkiye'nin Barış Pınarı, Fırat Kalkanı gibi harekatları başarıyla yürütmesinde yerli teknolojinin çok büyük payının olduğunu belirtti.

Enerjide de benzer bir başarı hikayesini yazmak için Türkiye'nin tüm enstrümanlara sahip olduğunu dile getiren Dönmez, "Enerjide sadece geçiş ülkesi olmak bize yetmez ancak yerli teknoloji üretimiyle jeopolitik gücümüz bir üstünlüğe dönüştürülebilir. Bu yüzden, Türkiye'nin tam bağımsızlığı ve güçlü yarınları, stratejik sektörlerin geliştirilmesinde yatıyor." diye konuştu.

Bakan Dönmez, konuşmasını, Türkiye'ye bilimsel anlamında büyük katkıları olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anarak bitirdi.

Fuar alanındaki standları ziyaret eden Dönmez, buralarda sergilenen projelerle ilgili bilgi aldı.

Muhabir: Nuran Erkul Kaya,Firdevs Yüksel


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