Saudi Aramco'nun yüzde 0,5'i bireysel yatırımcılara satılacak

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco'nun hisse fiyatlaması bireysel yatırımcılar için 17-28 Kasım, kurumsal yatırımcılar için 17 Kasım-4 Aralık'ta yapılacak.

Saudi Aramco'nun yüzde 0,5'i bireysel yatırımcılara satılacak
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Dünyanın en değerli firması olması beklenen Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco'nun 11 Aralık'ta yapılması planlanan ilk halka arzında (IPO) hisselerinin yüzde 0,5'i bireysel yatırımcılara sunulacak.

AA muhabirinin Saudi Aramco'nun IPO için hazırladığı rehberden derlediği bilgilere göre, Aramco'nun hisse fiyatlaması bireysel yatırımcılar için 17-28 Kasım, kurumsal yatırımcılar için ise 17 Kasım-4 Aralık'ta yapılacak.

Yatırımcıların tekliflerinin ardından Aramco'nun hisse başına nihai fiyatı 4 Aralık'ta duyurulacak ve şirketin IPO'su Suudi Arabistan borsası Tadawul'da 11 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Suudi hükümeti sahip olduğu Aramco hisselerini IPO'nun ardından 12 ay satamayacak ve 6 ay boyunca piyasaya yeni Aramco hissesi arz edemeyecek.

Aramco hisselerinin Tadawul'da sadece Suudi Arabistan riyali cinsinden satışa sunulacağı belirtilirken, talebin yüksek olması durumunda yabancı yatırımcıların yeterli riyale erişiminin bulunmaması ise IPO'yu olumsuz etkileyecek nedenlerin başında geliyor.

Söz konusu rehbere göre, 2018 sonu itibarıyla net karı 111 milyar dolar olan Aramco'nun serbest nakit akışı 85,8 milyar dolar, işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı ise 121 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Aramco'nun IPO'sunun ardından şirketin piyasa değerinin 1,5-2 trilyon dolar arasında olması beklenirken, bu miktarın Apple, Microsoft, Alphabet (Google) gibi teknoloji ve ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell gibi enerji devlerinin piyasa değerlerini geçmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın sahalarında kalan petrol rezervleriyle ilgili bilginin de paylaşıldığı rehberde, ABD'li bağımsız danışmanlık şirketi DeGolyer & MacNaughton'ın yaptığı incelemeye göre şirketin 209,1 milyar varil petrol rezervi olduğu aktarıldı.

BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'na göre, söz konusu miktar ABD, Kanada, Rusya, Irak ve İran gibi petrol kaynağı zengini ülkelerin rezerv miktarlarını geçerken, sadece Venezuela'nın gerisinde kalıyor.

Yatırımcılar için olası riskler

Aramco'nun hisselerini almayı planlayan yatırımcılar için olası risklere de yer verilen rehberde, şirketin nakit akışı ve faaliyetlerinin küresel petrol piyasasındaki arz ve talep değişiklikleriyle ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenebileceği ifade edildi.

Rehberde, şirketin petrol ihracatının önemli kısmının yapıldığı Asya ekonomilerindeki gelişmelerin Aramco'ya da yansıyabileceği uyarısında bulunuldu.

Aramco'nun finansmanının hidrokarbon endüstrisine bağlı olduğu vurgulanan rehberde, iklim değişikliğiyle ilgili endişelerin gelecekte küresel petrol talebini olumsuz etkileyerek firmanın yatırım ve maliyetlerini etkileyebileceğinin altı çizildi.

"Şirketin idari ekibinin halka açık bir firmayı yönetmekte kısıtlı tecrübesi" olduğu ibaresine yer verilen rehberde, Aramco'nun yurt içi petrol satışları için Suudi Arabistan hükümetinden aldığı mali yardımın değişikliğe uğrayabileceği kaydedildi.

Orta Doğu'daki siyasi, sosyal ve silahlı çatışmaların Aramco'nun faaliyet ve finansal pozisyonunda risk oluşturabileceği belirtilen rehberde, şirketin tesislerinin geçmişte terör saldırılarının hedefi haline geldiği anımsatıldı.

Aramco'nun iki tesisine 14 Eylül'de düzenlenen saldırı sonucunda petrol üretiminde oluşan kesinti küresel petrol arzının yüzde 6'sını etkilemiş ve petrol fiyatlarında sert yükselişe neden olmuştu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı
Büyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi
Isparta Müftülüğü tarih verip duyurdu!
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı
Isparta'da Kantin ve Gıda İşletmelerinde Risk Esaslı Denetimleri
Isparta Valisi 10 Kasım Mesajı
Isparta Belediye Başkanı 10 Kasım Mesajı
EĞİRDİR’DEN MEHMETÇİK'E 26 TON EĞİRDİR ELMASI YOLA ÇIKTI
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıISPARTA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 YARALI
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaISPARTA'DA KEKLİK AVLAYAN KİŞİYE 3 BİN 304 LİRA CEZA
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü
SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabetiBerber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti05 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyorVatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyor05 Kasım 2019
Isparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı YapıldıIsparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı Yapıldı05 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!06 Kasım 2019
Eğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları TamamlandıEğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları Tamamlandı04 Kasım 2019
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacakKredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak07 Kasım 2019
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklamasıIsparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması07 Kasım 2019
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin EttiIsparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti08 Kasım 2019
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralıIsparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı06 Kasım 2019
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağıIsparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı08 Kasım 2019
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldıIsparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı08 Kasım 2019
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!06 Kasım 2019
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödülTerör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül05 Kasım 2019
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldıIsparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı07 Kasım 2019
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da GüçlüHarmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü07 Kasım 2019
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde BalıkIsparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık09 Kasım 2019
Isparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandıIsparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandı06 Kasım 2019