Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, TÜİK tarafından bugün açıklanan eylül ayı Sanayi Üretim Endeksi istatistiklerini değerlendirdi.

Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor!



Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda %3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü.



Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor. pic.twitter.com/PXMIqmy3uw

— Mustafa Varank (@varank) 14 Kasım 2019

Büyümeye yönelik göstergelere dikkati çeken Varank, "Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü. Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, eylülde, Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı ve Ekonomik Güven endekslerinin tümünde yukarı yönlü hareket olduğuna işaret ederek, "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor." ifadesini kullandı.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na vurgu

Bakanlık olarak yatırımı ve üretimi desteklemek adına var güçleriyle sahada olduklarını vurgulayan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Varank, Konya ziyaretinde sanayicilerin talebi üzerine Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda daha önce ön başvurular için 22 Kasım olarak açıklanan müracaat süresini 15 gün uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.